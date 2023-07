In der ostukrainischen Region um die Millionenstadt Charkiw konnte die Armee im letzten Herbst zahlreiche Städte und Dörfer von den russischen Angreifern zurückerobern. Seit kurzem greifen die Russen offenbar wieder verstärkt in der Region an. Die Journalistin Daniela Prugger befindet sich in Charkiw. Ihre Eindrücke schildert sie im Interview.

Daniela Prugger Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Daniela Prugger berichtet als freie Journalistin aus Osteuropa und aus der Ukraine. Derzeit lebt sie in Kiew. Die gebürtige Italienerin berichtet von dort unter anderem für den «Standard».

SRF News: Sie waren schon im Mai 2022 in Charkiw – was hat sich seither in der Stadt verändert?

Daniela Prugger: Damals war Charkiw eine Stadt direkt an der Front, die Menschen lebten die meiste Zeit in Bunkern und in den U-Bahn-Schächten. Damals war auch die Luftabwehr noch nicht auf dem heutigen Stand. Immer noch sichtbar sind viele Hausruinen, zahlreiche Häuser wurden noch nicht wiederaufgebaut. Der Luftalarm gehört hier aber immer noch zum Alltag.

Der Krieg ist in Charkiw immer noch allgegenwärtig

Bild 1 / 5 Legende: Die Spuren der russischen Invasion und des Kriegs sind im Umland von Charkiw auch ein Jahr nach Vertreibung der Invasoran allgegenwärtig. Bombenkrater in der Nähe eines Dorfes in der Region von Charkiw. Keystone/Oleg Petrasyuk Bild 2 / 5 Legende: Wie bloss soll hier angesät werden? Die Spuren der russischen Invasoren und des Kriegs sind im Umland von Charkiw vielerorts noch immer sichtbar. Auch sind die Landminen oder die Blindgänger auf den Feldern eine ständige Gefahr für die Bauern. Keystone/Oleg Petrasyuk Bild 3 / 5 Legende: Rückkehr in versehrtes Gebiet: Eine Familie fährt zurück in ihr im Krieg zerstörtes Bauernhaus auf dem Land in der Region von Charkiw. Die Gegend ist gezeichnet vom Krieg, ein Leben hier ist in nächster Zeit kaum möglich. Keystone/Oleg Petrasyuk Bild 4 / 5 Legende: Die ständig drohenden Raketen- und Artillerieangriffe der Russen machen es schwierig, in Charkiw zu leben – auch ein Jahr, nachdem die Invasoren vertrieben wurden. Täglich kommt es in der Millionenstadt zu Luftalarm. Keystone/George Nanchenko Bild 5 / 5 Legende: Immer wieder beschiessen die Russen die Millionenstadt Charkiw 20 km hinter der Grenze mit Raketen, Artillerie oder Drohnen. Dabei werden auch immer wieder Menschen verletzt oder getötet. Insbesondere ältere und auf Hilfe angewiesene Menschen können dieser Situation kaum entkommen. Keystone/Oleksander Magula

Wie gehen die Menschen mit dieser Situation um?

Junge und gesunde Menschen haben mehr Möglichkeiten und können wegziehen, manche sind aber auch zurückgekehrt. Schwieriger ist es für ältere oder auf Hilfe angewiesene Menschen, die ihren Wohnort meist nicht verlassen können und die Situation ertragen müssen.

Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind generell optimistisch, was die Zukunft angeht.

Generell sind die Menschen in der Ukraine aber optimistisch, was die Zukunft angeht. Besonders hinzugekommen ist in Charkiw ein tief sitzender Hass gegenüber Russland. Früher wurde fast nur Russisch gesprochen, heute praktisch nur noch Ukrainisch.

Was sind die grössten Sorgen der Menschen?

Die Männer – vor allem die jüngeren – befürchten, dass sie bald zum Kriegsdienst einberufen werden könnten. Die grösste Sorge der Menschen ist allerdings, dass der Krieg noch lange andauern könnte. Und gerade in Charkiw, das bloss rund 20 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt liegt, befürchtet man, dass man auch langfristig unter den Spannungen mit Russland leiden könnte.

Wie ist die Situation in den Dörfern im Umland von Charkiw?

In den zeitweise von den Russen besetzten Dörfern im Norden Charkiws sind viele Häuser immer noch Ruinen, die Menschen schildern die Zeit unter russischer Besatzung. Es gibt kaum Arbeit und keine Perspektive. Ausserdem sind viele Gebiete immer noch vermint, es besteht ständig die Gefahr von Explosionen. Die Minen sind hier mittelfristig wohl die grösste Herausforderung.

Minenräumung ist immense Aufgabe Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/Efrem Lukatsky Vielerorts in der Ukraine ist man daran, die von den Russen zurückeroberten verminten Gebiete zu säubern – was allerdings eine Herkulesaufgabe ist. Beteiligt an der Minenräumung sind verschiedene ukrainische Armeeeinheiten, der Katastrophenschutz, Feuerwehr sowie internationale Organisationen. «Doch man trifft auch auf Zivilpersonen in den Dörfern, die sagen, sie hätten ihre Felder selber entmint», sagt die Journalistin Daniela Prugger. Damit begeben sich die Bauern in Lebensgefahr, aber nur so können sie ihre Felder wieder bestellen, wenn sonst niemand diese entmint. «Die Minen werden die Ukraine noch jahrzehntelang beschäftigen», sagt Prugger. Auch die Schweiz hilft bei der Minenräumung in der Ukraine. Dazu unterstützt der Bund insbesondere das internationale Zentrum für humanitäre Minenräumung (GICH) in Genf sowie die Schweizer Minenräumorganisation Fondation suisse de déminage (FSD), die insbesondere in der Region von Charkiw bereits aktiv ist. Der Bund will zur Unterstützung der Minenräumung in der Ukraine im laufenden Jahr 23 Millionen Franken ausgben.

Sie leben selber in Kiew – wie gehen Sie mit der ständigen Kriegsgefahr um?

Ich bin oft mit ukrainischen Journalisten-Kollegen unterwegs, die über ein gutes Netzwerk verfügen. Allerdings muss man sich klar sein, dass es 100-prozentige Sicherheit in der Ukraine nirgends gibt.

Man muss sich das ständige Risiko hier in der Ukraine immer wieder bewusst machen.

Das zeigt der Raketenangriff der Russen auf die Pizzeria in Kramatorsk Ende Juni, die bei NGO-Mitarbeitern und Journalistinnen besonders beliebt war. Dabei starben mindestens 11 Menschen, mehr als 60 weitere wurden verletzt. Man muss sich das Risiko also immer wieder bewusst machen – auch wenn man sich an manche Tatsachen wie den täglichen Luftalarm in gewisser Weise gewöhnt.

Das Gespräch führte Vera Deragisch.