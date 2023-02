Das Gebäude am «Platz der Verfassung» in Charkiw hat eine bewegte Geschichte. Zur Zarenzeit war es eine Bank, dann machten die Sowjets ein Puppentheater draus. Und seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist hier eine Zentrale für freiwillige Helferinnen und Helfer.

Hilfe aus dem Puppentheater

Im Entrée des Puppentheaters, in dem in friedlichen Zeiten das Publikum seine Mäntel an der Garderobe abgab, ist nun alles vollgestellt mit Kisten: Teigwaren, Reis, Bohnen in Büchsen, eingelegte Tomaten. «Das ist unser Lebensmittel-Verteilzentrum», sagt Natalija Denisova.

Sie ist die künstlerische Leiterin des Theaters, die sich jetzt allerdings keine Puppenspektakel ausdenkt, sondern Hilfe leistet. Für Zivilistinnen, aber auch für Soldaten seien die Nahrungsmittel aus dem Foyer gedacht, sagt Denisova.

Legende: Die Freiwilligenzentrale im Puppentheater ist bei Kriegsausbruch spontan entstanden. Dahinter stehen Mitarbeitende des Theaters und andere Leute aus der Charkiwer Kulturszene. SRF

Inzwischen steht Denisova in einem fensterlosen Raum, in dem sich Bett an Bett reiht. «In unserem Gebäude war früher eine Bank. Das hier war der grosse begehbare Safe. Er ist mit Metallplatten ausgekleidet», erzählt Denisova und zeigt an die Decke. Bis heute schlafen rund zwei Dutzend Aktivisten hier: Wo sonst könnte man sicherer sein vor russischen Raketen als in einem ehemaligen Banksafe?

Wichtiger Einsatz der Freiwilligen

Freiwillige wie Denisova und ihr Team aus dem Puppentheater spielen bei der Verteidigung der Ukraine eine wichtige Rolle. Sie springen überall da ein, wo der Staat versagt. Sie evakuieren Hilfsbedürftige aus Frontgebieten, verteilen Nahrungsmittel und unterstützen die Armee.

Viele sind nach Charkiw zurückgekehrt Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/Sergey Kozlov Im Vergleich zum letzten Sommer war Charkiw jetzt viel lebendiger. Die Russen sind aus dem Umland der Stadt vertrieben, viele Einwohnerinnen und Einwohner sind nach Charkiw zurückgekehrt. Restaurants und Läden sind geöffnet, auf den Strassen hat es viel Verkehr, Eltern gehen mit ihren Kindern zum Spielplatz. Es herrscht also eine Art Normalität. Diese ist allerdings trügerisch, denn die russische Armee schiesst regelmässig schlecht gezielte Raketen auf Charkiw. Immer wieder werden dabei Wohnhäuser zerstört und Zivilisten getötet. An der Front im Osten der Ukraine haben sich die Kämpfe in den letzten Wochen weiter intensiviert, bekanntlich ist einer der meistumkämpften Orte seit Monaten Bahmut. Von dort gibt es Berichte, dass die Ukrainer die Stadt noch halten, es aber auf beiden Seiten zu grossen Verlusten bei den Soldaten kommt. Es scheint auch, dass eine neue russische Offensive bereits im Gang ist. Es ist eine Art Angriffswelle, die auf die Ukrainer zurollt – wobei niemand weiss, wie hoch die Welle noch werden wird. Und man weiss auch nicht, was die Ukrainer noch planen. Derzeit ist an der Front ein brutaler Abnutzungskrieg im Gange, bei dem beide Seiten versuchen, möglichst viele Gegner zu töten und möglichst viel seines Armeematerials zu zerstören.

«Wir kümmern uns um diejenigen Leute, die unsere Hilfe am meisten brauchen – und das sind im Moment, es mag erstaunen, die Soldaten. Denn es ist kalt, die Jungs sind Tag und Nacht draussen, viele leiden an Erfrierungen. Wir nähen deswegen isolierende Überkleider oder stricken Wollsocken.» Auch einen wärmenden Tee aus Zitrone, Ingwer und Honig brauen die Aktivistinnen in der Theaterküche und schicken ihn an die Front.

Wir kümmern uns um diejenigen, die am meisten unsere Hilfe brauchen – die Soldaten.

Wobei auch viele Zivilisten nach wie vor Hilfe brauchen. «Gestern zum Beispiel kam eine Frau, die ganz furchtbar geweint hat. Sie wurde ausgebombt, hat alles verloren. Irgendwie war es ihr zwar gelungen, eine Einzimmerwohnung zu mieten. Aber sie hat keinen Hausrat. Da haben wir zusammengesucht, was wir konnten: Decken, Kissen, Wäsche.»

Legende: Es gehe, sagt Natalija Denisova (im Bild), nicht nur um materielle Hilfe. Sondern auch darum, etwas «menschliche Wärme» zu spenden. SRF

«Ich glaube, im Moment verstehen wir noch gar nicht, wie gross die Katastrophe ist, die dieser Krieg über unser Land gebracht hat. Klar gibt es die sichtbaren Schäden. Aber unter der Oberfläche verstecken sich viele weitere Verletzungen», sagt Denisova.

Sie spricht die vielen traumatisierten, psychisch angeschlagenen Menschen an. Die Gewaltopfer, die keine Ruhe finden. Die Soldaten, die Furchtbares erlebt haben. Im Moment ist in der ukrainischen Öffentlichkeit kein Platz, um über diese Dinge zu sprechen. Es ist Krieg. Alle reden vom Kampf.

Aber die Helferin aus dem Puppentheater vermutet: «Wir Ukrainer werden sehr lange brauchen, um aus diesem Leid herauszukriechen. Und uns Freiwillige wird es lange brauchen, unsere Schultern zum Anlehnen. Wir werden viel heilen müssen.» Denisova und ihre Mitstreiter wollen deswegen vorerst im Theater wohnen bleiben. Es gebe zu viel zu tun, um nach Hause zu gehen, sagt sie.