Der Ticker startet um 23:30 Uhr

6:50 US-Präsident bewilligt 350 Millionen Militärhilfe für die Ukraine Joe Biden bewilligt 350 Millionen Dollar an Militärhilfe für die Ukraine. Der US-Präsident weist das Aussenministerium in einem Memorandum an, die Mittel freizugeben, die im Rahmen des Foreign Assistance Acts bereitgestellt werden.

6:23 Ungarn bietet sich als Verhandlungsort an Ungarn hat sich als Gastgeber für Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland angeboten. Budapest «kann als sicherer Ort für die russische und ukrainische Verhandlungsdelegation dienen», sagte Aussenminister Peter Szijjarto in einem am Freitag veröffentlichten Video. Er habe deshalb bereits mit Russlands Aussenminister Sergej Lawrow und dem ukrainischen Präsidentenberater Andrij Jermak gesprochen. «Beide haben nicht abgelehnt, beide waren dankbar und denken darüber nach», fügte Szijjarto hinzu. «Ich hoffe aufrichtig, dass es innerhalb von Stunden oder Tagen eine Einigung über die Aufnahme von Gesprächen geben wird.»

5:57 Taktik der russischen Streitkräfte gibt Geheimdiensten Rätsel auf Die bisherige Taktik der russischen Streitkräfte gibt westlichen Nachrichtendiensten Rätsel auf. Die Zahl der bei dem Einmarsch in die Ukraine eingesetzten Soldatinnen und Soldaten sei bislang deutlich niedriger als erwartet, sagte ein ranghoher Vertreter in Brüssel. Die Gründe seien völlig unklar. Wie viele russische Kräfte nach Einschätzung der Dienste derzeit in der Ukraine sind, wollte der Geheimdienstler nicht sagen. Den Angaben zufolge ist es allerdings nur ein Bruchteil der mehr als 150'000 Soldaten, die Russland vor dem Angriff auf die Ukraine an den Landesgrenzen zusammengezogen hatte. Zu den bislang kommunizierten Opferzahlen beider Seiten äusserte sich der Geheimdienstvertreter sehr kritisch. «Ich glaube, dass die Zahlen sehr niedrig sind», sagte er zu Angaben vom Freitagabend, nach denen die Ukraine bislang rund 140 und Russland etwa 450 Soldaten verloren hat. «Mein Gefühl ist, dass es wahrscheinlich noch viel mehr Verluste gibt.»

5:12 Erneut mindestens 560 Festnahmen in Russland bei Anti-Kriegs-Protesten Bei Anti-Kriegs-Protesten in Russland sind nach Zählung der Bürgerrechtsgruppe «OVD-Info» am Freitag mindestens 560 Menschen in 26 Städten festgenommen worden. In vielen Fällen wurden Bussgelder oder Arreststrafen verhängt. In zehn Polizeistationen in vier Städten sei es Anwälten der Organisation gelungen, den Festgenommenen juristischen Beistand zu leisten, hiess es in einer Bilanz in der Nacht zu Samstag.

4:41 Ukrainische Armee will Angriff auf wichtige Stellung in Kiew abgewehrt haben Vom Stadtrand der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind in der Nacht zum Samstag Schüsse und Kämpfe gemeldet worden. Nach eigenen Angaben hat die ukrainische Armee einen russischen Angriff auf einen Militärposten auf der Siegesstrasse abgewehrt. Das schrieben die Streitkräfte auf ihrer Facebook-Seite. Nähere Informationen zur Auseinandersetzung gab es nicht. Die Siegesstrasse ist eine der Hauptverkehrsadern der Stadt und führt vom Westen ins Zentrum. Vorher in der Nacht waren Angriffe auf ein Heizkraftwerk im Nordosten der Hauptstadt gemeldet worden. Auch im Stadtteil Obolon im Norden gebe es Kämpfe. Die Orte liegen alle in der Stossrichtung des russischen Vormarsches auf die ukrainische Hauptstadt.

3:37 Schweiz unterstützt Haltung des UNO-Sicherheitsrates Die Schweiz zeigt sich solidarisch mit dem ukrainischen Volk. Man werde sich für die Ukraine in der UNO-Generalversammlung einsetzen, schreibt das Schweizerische Aussendepartement EDA auf Twitter. Darüber hinaus unterstütze die Schweiz die Haltung des UNO-Sicherheitsrates und verurteile die Aggression Russlands gegen die Ukraine. Die Schweiz spreche sich für eine strikte Einhaltung des internationalen humanitären Rechts aus. Der UNO-Sicherheitsrat hatte in der Nacht auf Samstag eine gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine gerichtete Resolution verabschiedet, die jedoch am Veto Russlands scheiterte.

3:04 Papst twittert auf Russisch Papst Franziskus hat sich mit einem russischen Tweet zum Krieg in der Ukraine zu Wort gemeldet. «Jeder Krieg hinterlässt die Welt schlechter, als er sie vorgefunden hat», schrieb das Oberhaupt der katholischen Kirche am Freitag auf Twitter. «Krieg ist ein Versagen der Politik und der Menschheit, eine beschämende Kapitulation.» Das Zitat aus einer Enzyklika des Papstes von 2020 wurde in den üblichen Sprachen Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Französisch, Englisch, Spanisch, Deutsch und Arabisch auf Twitter verbreitet – und ausnahmsweise auch auf Russisch.

2:32 Kiew: Kontakt mit Moskau wegen Verhandlungen Die Führung in Kiew ist mit Moskau in Kontakt wegen möglicher Gespräche. Das teilte der Sprecher von Wolodimir Selenski am späten Freitagabend in Kiew mit. Die Ukraine sei immer bereit gewesen zu Gesprächen über eine Einstellung der Kämpfe und über einen Frieden. «Unmittelbar in diesen Stunden führen die Seiten Konsultationen über Ort und Zeit eines Gesprächsprozesses», schrieb Sprecher Serhij Nikiforow . Dagegen erklärte die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, die Ukraine habe Gespräche zunächst abgelehnt und die Frage auf Samstag verschoben. Russland hatte zuvor Angebote Selenskis zu Verhandlungen angenommen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Nach russischen Vorstellungen soll die belarussische Hauptstadt Minsk der Treffpunkt sein.

2:22 Ukraine: Russisches Flugzeug mit Fallschirmjägern abgeschossen Die ukrainischen Streitkräfte melden, sie hätten ein militärisches russisches Transportflugzeug vom Typ Iljuschin Il-76 abgeschossen. An Bord seien russische Fallschirmjäger gewesen, schrieb der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschnyj in der Nacht zum Samstag auf Twitter. Als Absturzstelle nannte er die Stadt Wassylkiw südlich der Hauptstadt Kiew. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar. Das ukrainische Luftwaffenkommando teilte mit, die russische Armee versuche in Wassylkiw Fallschirmtruppen abzusetzen. Es gebe schwere Kämpfe.

2:18 Guterres benennt UNO-Krisenkoordinator für die Ukraine Der sudanesische Diplomat Amin Awad soll die Arbeit der Vereinten Nationen im Ukraine-Krieg koordinieren. UNO-Generalsekretär António Guterres ernannte den ehemaligen Chef des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR am Freitag (Ortszeit) in New York. Nach UNO-Angaben hat Awad 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen der humanitären Hilfe sowie der strategischen Planung und Entwicklung.

1:36 Twitter blockt Werbung in Ukraine und Russland Der Kurznachrichtendienst Twitter blockiert bis auf Weiteres Werbeanzeigen in Russland und der Ukraine. Auf diese Weise wolle man sicherstellen, dass wichtige Informationen zur öffentlichen Sicherheit in den beiden Staaten hervorgehoben werden, teilte der Konzern mit. Werbung würde von solchen Informationen ablenken. Russland hatte am Vortag das soziale Netzwerk Facebook teilweise beschränkt. Die Kommunikationsaufsicht Roskomnadsor in Moskau hatte dem Facebook-Konzern Meta vorgeworfen, mit der Sperrung russischer Medien bei Facebook «grundlegende Menschenrechte und Freiheiten» sowie «Rechte und Freiheiten russischer Bürger» verletzt zu haben.

1:09 US-Regierung belegt Putin und mehrere Minister mit Sanktionen Die US-Regierung hat weitere Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und mehrere seiner Minister verhängt. Betroffen sind unter anderem Aussenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Sergej Schoigu sowie der Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, und weitere führende Regierungsvertreter, wie das US-Finanzministerium erklärte. Das Weisse Haus hatte die Sanktionen bereits einige Stunden vorher angekündigt.

1:04 China: Krieg in Ukraine an Punkt, «den wir nicht sehen wollen» China hat sich kritisch über den Krieg in der Ukraine geäussert. Das Land sei «zutiefst besorgt über die jüngsten Entwicklungen der Lage in der Ukraine», sagte UNO-Botschafter Zhang Jun im UNO-Sicherheitsrat. «Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, den wir nicht sehen wollen. Wir glauben, dass die Souveränität und territoriale Integrität aller Staaten respektiert und die Ziele und Prinzipien der UNO-Charta allesamt gewahrt werden sollten.» Man unterstütze Verhandlungen Russlands und der Ukraine bei der Lösung des Konflikts. Zuvor hatte sich Peking bei der Abstimmung über eine gegen Russlands Einmarsch in die Ukraine gerichtete Resolution enthalten. Legende: Keystone

0:58 Selenski: Israel soll Vermittlerrolle übernehmen Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat den israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett darum gebeten, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Israel sei der einzige demokratische Staat, der ausgezeichnete Beziehungen zu beiden Ländern unterhalte, sagte der ukrainische Botschafter in Israel, Yevgen Korniychuk. Kiew spreche schon seit mindestens einem Jahr mit Israel über eine mögliche Vermittlerrolle. Bisher seien die Anfragen aber erfolglos geblieben.

0:46 Auch Kanada verhängt Sanktionen gegen Putin und Lawrow Der kanadische Premier Justin Trudeau verhängt Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Aussenminister Sergej Lawrow. «Dies richtet sich direkt gegen den beträchtlichen persönlichen Reichtum von Präsident Putin», sagte er. Kanada werde auch Sanktionen gegen Belarus und seine Anführer verhängen, weil sie Putins Invasion in der Ukraine unterstützt hätten.

0:41 EU setzt neue Russland-Sanktionen in Kraft Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland sind in Kraft. Das geht aus Rechtsakten hervor, die in der Nacht auf Samstag im EU-Amtsblatt veröffentlichten wurden. Die wegen Russlands Angriff auf die Ukraine erlassenen Strafmassnahmen zielen darauf ab, dem Land und seiner Wirtschaft erheblichen Schaden zuzufügen. Dafür werden zum Beispiel die Refinanzierungsmöglichkeiten des Staates und von ausgewählten privaten Banken und Unternehmen eingeschränkt. Zudem erlässt die EU Ausfuhrbeschränkungen für strategisch wichtige Güter, die insbesondere Unternehmen aus dem Verkehrs- und Energiesektor treffen sollen. Darüber hinaus setzt die EU auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen Aussenminister Sergej Lawrow auf ihre Sanktionsliste. Möglicherweise in der EU vorhandene Vermögen der beiden Politiker können so eingefroren werden.

0:36 UNHCR: Mehr als 50'000 Menschen innerhalb von 48 Stunden aus Ukraine geflohen Der Chef des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), Filippo Grandi, hat am Freitag über Twitter bekannt gegeben, dass in den letzten zwei Tagen über 50'000 Menschen aus der Ukraine geflohen seien. Unzählige seien unterwegs zu den Grenzen. Die Mehrheit sei nach Polen und Moldau geflohen. «Herzlichen Dank an die Regierungen und die Bevölkerung dieser Länder, dass sie ihre Grenzen offenhalten und Flüchtlinge aufnehmen», twitterte Grandi. Das UNHCR stellt sich nach vorläufigen Schätzungen auf bis zu vier Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine ein.

0:07 Bulgarien sperrt Luftraum für russische Flugzeuge Das EU- und Nato-Land Bulgarien hat seinen Luftraum für russische Flugzeuge in Solidarität mit der Ukraine und wegen der Verschärfung des Militärkonflikts nach Russlands Invasion gesperrt. Das ab Samstag geltende Flugverbot betrifft alle Luftfahrtmittel mit Lizenzen, die von der Russischen Föderation erteilt wurden, wie das Verkehrsministerium in Sofia weiter mitteilte. Das südosteuropäische Land verbietet demnach Abflüge, Landungen sowie Überflüge russischer Flugzeuge. Gesperrt für sie ist auch der Luftraum über Bulgariens Hoheitsgewässer.

0:04 IWF: Ukraine hat Nothilfe beantragt Die Ukraine hat nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) Nothilfe beantragt. Der IWF habe eine Reihe von Möglichkeiten, die ukrainische Regierung zu unterstützen und werde die Gespräche mit Kiew fortsetzen, um zu klären, wie am besten geholfen werden könne, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Freitag. Dies werde auch in Zusammenarbeit mit der Weltbank und anderen Partnerinnen und Partnern geschehen, «um unsere Unterstützung zu koordinieren und sicherzustellen, dass die Ukraine maximal davon profitiert», sagte Georgieva weiter.