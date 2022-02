Der Ticker startet um 23:30 Uhr

18:05 Weltweite Anti-Kriegs-Demonstrationen Menschen in vielen Ländern der Welt gehen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Strasse. In einem Meer von blau-gelben Flaggen in den Landesfarben der Ukraine fordern sie ihre Regierungen auf, mehr zur Unterstützung des Landes zu tun. In Tokio rufen die Demonstranten zum Ausschluss Russlands aus dem UNO-Sicherheitsrat auf. Tausende – darunter viele Ukrainer, die im Ausland leben – gehen auch in London, Athen, Helsinki, Madrid, Mailand, Bern, Berlin und München auf die Strasse. In Genf ziehen die Demonstranten vor den Sitz der Vereinten Nationen und fordern die sofortige Aufnahme der Ukraine in die Nato. Auch in Bern gingen heute Nachmittag tausende Menschen auf die Strasse. Legende: Weltweit wie hier in London gingen die Menschen auf die Strasse. Keystone

17:35 EU kurz vor Swift-Entscheidung? In der EU sind die Diskussionen über einen Ausschluss Russlands aus dem Swift-Zahlungsverkehr laut französischen Regierungskreisen weit fortgeschritten. Kein EU-Mitgliedsstaat blockiere einen solchen Schritt, sagt ein Vertreter des Pariser Präsidialamts, der namentlich nicht genannt werden will. Die Gespräche dauerten aber noch an. Audio «Swift»: Welche Konsequenzen ein Ausschluss Russlands hätte 04:08 min, aus Echo der Zeit vom 25.02.2022. abspielen. Laufzeit 04:08 Minuten.

16:48 Kiew widerspricht Moskau Die ukrainische Führung hat Vorwürfe aus Moskau zurückgewiesen, sie habe Friedensverhandlungen mit Russland abgesagt. Präsidentenberater Mychajlo Podolak warf der russischen Regierung Lügen vor. «Ihre Kommentare, dass wir Verhandlungen abgesagt hätten, sind lediglich Teil ihrer Taktik», sagte Podolak einer Mitteilung vom Samstag zufolge. «Sie scheinen die Verhandlungen in eine Sackgasse lenken zu wollen, bevor sie überhaupt begonnen haben.» Podolak forderte, Gespräche müssten eine «ehrliche Lösung» im Interesse der Ukrainer und der ukrainischen Staatlichkeit ergeben. Podolak kritisierte auch Kreml-Angaben, denen zufolge Russland seine Offensive am Freitagabend angesichts erwarteter Verhandlungen ausgesetzt habe. Die Realität habe gezeigt, dass dies eine Lüge sei. «Die Kämpfe waren brutal, mit maximaler Intensität. Gerade weil Präsident (Wolodimir) Selenski kategorisch inakzeptable Bedingungen und Ultimaten für die Ukraine ablehnt. Nur vollwertige Verhandlungen.»

16:22 USA: Russischer Vorstoss langsamer als geplant Nach Darstellung der USA stossen die russischen Streitkräfte in der Ukraine weiter auf hartnäckigen Widerstand. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums sagt, besonders im Norden stiessen russische Truppen nicht so rasch vor, wie sie geplant hätten. Das ukrainische Präsidialamt weist die Darstellung der Regierung in Moskau zurück, Russland habe den Truppenvormasch unterbrochen. Der US-Vertreter sagt weiter, die USA hätten 250 Starts russischer Raketen beobachtet. Russland setze bei der Invasion mehr als die Hälfte der Truppen ein, die in die Region rund um die Ukraine verlegt worden seien.

16:07 Der Sport und deren Protagonisten setzen Zeichen Die Invasion in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf Kultur und Sport. Russland wird zusehends isoliert. Viele Sportlerinnen und Sportler melden sich zu Wort: Die Botschaft des ukrainischen Fussballers Ruslan Malinowski nach einem Tor in der Europa League ist die gleiche, wie anderen Tags jene des russischen Tennisspielers Andrei Rublew: «No war please!» Der Sport darf sich nicht raushalten, so sieht das der polnische Fussballer Robert Lewandowski. Und darum wandte sich auch Bayern Münchens Weltstar an die Öffentlichkeit. «Russlands Fussballer und Fans» seien «nicht verantwortlich» für die Kriegstreiberei des Staatspräsidenten Wladimir Putin, teilte Lewandowski via Twitter mit: «Aber wir können nicht so tun, als ob nichts passiert.» Vor allem Sport-Veranstalter streichen ihre kommenden Events in Russland. So hat zum Beispiel die FIS ihre kommenden Weltcup-Rennen in Russland gestrichen. Auch die Uefa reagierte: Sie entzieht St. Petersburg den Champions League Final vom 28. Mai. Dieser findet neu in Paris statt. In der Formel 1 wird der für September geplante Grand Prix von Russland in Sotschi abgesagt. Beim Haas-Rennstall wird der Schriftzug des russischen Sponsors auf den Boliden entfernt und beim EV Zug wird die Zusammenarbeit mit Nord Stream – einer Firma, die vom russischen Gaskonzern Gazprom kontrolliert wird – sistiert. It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF — Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022

15:51 25'000 automatische Waffen in Kiew verteilt Zur Abwehr des erwarteten grossen russischen Angriffs auf die ukrainische Hauptstadt Kiew haben die Behörden nach eigenen Angaben zahlreiche Waffen an die Einwohner verteilt. Insgesamt seien 25'000 automatische Waffen sowie 10 Millionen Patronen ausgegeben worden, sagte Innenminister Denys Monastyrskyj in einem am Samstag veröffentlichten Video. Auch Panzerabwehrwaffen seien ausgehändigt worden. «Kiew wird sich selbst verteidigen», sagte Monastyrskyj. Er sagte, er sei stolz, wenn er sehe, wie die Menschen ihre Städte, Dörfer, Strassen und Häuser verteidigten. «Sie organisieren sich selbst, es gibt keine Plünderungen oder Raubüberfälle.»

15:46 SVP-Aussenpolitiker: «Die Schweiz macht nicht einfach nichts» Die Schweiz windet sich mit Sanktionen im Ukraine-Krieg. SVP-Aussenpolitiker Franz Grüter stützt den Kurs des Bundesrates und argumentiert mit Neutralität. Doch Anfang Woche bezog er selbst klar Position für Russland und provozierte prompt Kritik. In der Samstagsrundschau von Radio SRF bezieht er Stellung. Wie passt das zusammen? Franz Grüter: Die Aussage wurde im Boulevard-Journalismus so gedreht, dass ich Pro-Putin sei und das Regime unterstützen würde. Ein Krieg ist etwas, das absolut zu verurteilen ist. Ich bin wirklich erschüttert. Es ist immer besser, solche Streitigkeiten auf diplomatischem Weg versuchen zu lösen. (…) Ich bin nicht dafür da, zu urteilen, in gut und schlecht einzuteilen, sondern zu überlegen, was heisst das jetzt für die Schweiz. Gibt ihre Partei Platz für Russlandverschwörer? SVP-Nationalrätin Yvette Estermann sagte, was in der Ukraine passiere, sei traurig, aber nachvollziehbar, für sie trage der Westen Verantwortung und Roger Köppel titelt «Putin – der Missverstandene». Sie distanzieren sich nicht von solchen Aussagen? Es ist nicht an mir, jede Aussage einzeln zu kommentieren. Nein, ich glaube, jeder Politiker hat eine Meinung, die dürfen sie äussern, auch linke Politiker haben ihre Meinung, das gehört zur Demokratie. Sowie jeder Politiker kann auch jeder Bürger eine Meinung haben und diese kundtun. Das ist aber zu trennen von der offiziellen Position im Land. EU und USA haben weitgehende Sanktionen erlassen, der Bundesrat ist zurückhaltend. Die SVP ist eigentlich noch die einzige Partei, die den Kurs des Bundesrats gutheisst. Man muss auf die Tradition der Schweiz hinweisen, wir sind seit 1815 völkerrechtlich anerkannt ein neutrales Land. Das hat uns in der Vergangenheit vor ganz schlimmen Auseinandersetzungen bewahrt. Die Schweiz macht nicht einfach nichts. Die neutrale Position ist auch ein wichtiges Instrument für die Streitschlichtung. Audio SVP-Aussenpolitiker Franz Grüter auf Russland-Abwegen? 28:41 min, aus Samstagsrundschau vom 26.02.2022. abspielen. Laufzeit 28:41 Minuten.

15:17 Georg Häsler: «Der Einsatz von Tschetschenenkämpfern ist ein übler und hässlicher Propaganda-Coup» «Die Lage ist sehr unübersichtlich», schätzt Militärexperte und NZZ-Journalist Georg Häsler ein. Die Russen versuchten mit dem Überraschungseffekt zu arbeiten. Die Luft- und Artillerie-Angriffe auf Kiew seien sehr präzis ausgeführt worden. «Aber was sehr entscheidend ist: Die Russen haben immer noch zu wenig Kräfte im Gebiet, weil die Panzervorstösse aus dem Norden noch nicht in den Zielgebieten rund um Kiew angekommen sind.» Die ukrainische Abwehr sei sehr gut aufgestellt, urteilt der Militärexperte weiter. Den eigenen Schutz nähmen die Ukrainer sehr ernst. Die Geländegewinne der russischen Panzerverbände seien angesichts der Kraft, die die Russen einsetzten, nicht sehr gross, wie Häsler weiter erklärt. Die Tschetschenenkämpfer, welche Russland zu Hilfe kommen, würden keinen Unterschied machen, sagt Häsler weiter. «Das ist ein übler und hässlicher Propaganda-Coup der Russen.» Offensichtlich gehe es Putin darum, mit dem «Gespenst des islamistischen Dschihadisten und seiner Brutalität» einzuschüchtern. «Die Ukraine hat der Welt gezeigt, dass sie Widerstand leisten will,» sagt der Militärexperte weiter. Die Ukraine sei sehr gut im Informationskrieg – die Bevölkerung sei angehalten worden, mit ihren Smartphones alles festzuhalten. «Wie lange die Ukrainer militärisch standhalten, kann zu diesem Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden.» 04:14 Video Georg Häsler: «Die Lage ist sehr unübersichtlich» Aus Tagesschau vom 26.02.2022. abspielen

15:11 Frankreich hält russisches Handelsschiff auf Die französische Küstenwache hat in der Strasse von Pas-de-Calais, dem engsten Teil des Ärmelkanals, ein russisches Frachtschiff wegen mutmasslichen Verstosses gegen die Russland-Sanktionen der EU festgesetzt. Das Schiff habe Autos geladen und sei auf dem Weg nach St. Petersburg gewesen, sagt ein Sprecher der Behörde. Der Frachter stehe im dringenden Verdacht, mit russischen Interessen verbunden zu sein, die von den Sanktionen betroffen seien. Das Unternehmen, dem das Schiff gehöre, sei im Besitz eines russischen Geschäftsmannes, der auf der Sanktionsliste der Europäischen Union stehe. Die russische Botschaft in Frankreich forderte eine Erklärung.

14:59 Türkei fordert Stopp von Krieg gegen Ukraine Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bemüht sich um die Vermittlung eines Waffenstillstands in der Ukraine. Dies habe Erdogan dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in einem Telefonat gesagt, teilt das Präsidialamt in Ankara mit. Zuvor hatte bereits der türkische Aussenminister Mevlut Cavusoglu in einem Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow ein Ende der russischen Angriffe in der Ukraine gefordert und Vermittlerdienste der Türkei angeboten. Legende: Besser Gespräch statt Krieg. Das ist die Haltung der Türkei, die vor dem Präsidenten Erdogan schon Aussenminister Cavusoglu artikulierte. Reuters

14:44 Schweizer Botschaft in Kiew hält Betrieb aufrecht Die Infrastruktur der Schweizer Botschaft in Kiew ist gemäss Angaben des Schweizerischen Aussendepartements am Samstag intakt gewesen. Die Vertretung könne ihren reduzierten Betrieb weiterführen, eine Verlegung oder Schliessung sei derzeit kein Thema. «Der Kontakt mit unserer Vertretung in Kiew ist möglich und war bisher zu keinem Zeitpunkt technisch eingeschränkt», teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Bei der Botschaft oder der EDA-Hotline hätten sich in den vergangenen Tagen verschiedene wegen der aktuellen Situation besorgte Personen gemeldet. Einige von ihnen hätten das EDA um Unterstützung bei ihrer Ausreise aus der Ukraine gebeten. Das EDA hatte Schweizerinnen und Schweizer dazu aufgerufen, das Land mit eigenen Mitteln zu verlassen, sofern dies möglich und sicher erscheine. Andernfalls empfiehlt es, sich an einem sicheren Ort aufzuhalten. Wie viele Schweizerinnen und Schweizer aus der Ukraine ausgereist sind, ist unbekannt. Vor dem Beginn der russischen Kampfhandlungen am Donnerstag waren 268 Schweizer Staatsangehörige und ausländische Familienangehörige auf der Vertretung in Kiew angemeldet. An dieser Zahl hat sich bis am Samstag nichts geändert, da bei einer temporären Ausreise keine Pflicht besteht, sich abzumelden.

14:30 SRF-Sonderkorrespondent: «Würde davor warnen, Putin als Wahnsinnigen zu bezeichnen» «In Moskau ist es immer noch so, dass das offizielle Bild des sauberen Krieges, der nur gegen die ukrainische Infrastruktur und gegen die ukrainische Regierung gerichtet ist, vorherrscht.» Dies geschehe zum Wohle des russischen Volkes, wie die Staatsmedien betonten, sagt Sonderkorrespondent Christof Franzen. «Ich kann mir gut vorstellen und ich weiss aus vielen Gesprächen, dass es viele anders sehen», sagt Franzen weiter. Viele stellten sich vermehrt Fragen, weil sie direkt Kontakt zur Ukraine haben. «Aber das Problem ist: Diese Meinungen finden alle in den sozialen Medien, in Küchengesprächen, bei der Arbeit statt – aber sie haben keine Öffentlichkeit.» «Ich würde grundsätzlich davor warnen, Putin als Wahnsinnigen zu bezeichnen», betont Franzen weiter. Es sei einfach hier eine ganz andere Rationalität. Putin wolle diese Ukraine unbedingt zurück. «Er will das seit 20 Jahren – er will verhindern, dass das Land nach Westen abdriftet.» Die Militärmacht sei in Russland eine zentrales Instrument der Politik von Putin. «Hier haben wir einen Präsidenten, der sagt: ‹Ich habe eine starke Armee, ich bin bereit, diese einzusetzen.› Mit dem müssen wir uns jetzt zurechtfinden.» 02:49 Video Christof Franzen: «Das offizielle Bild des sauberen Krieges herrscht vor» Aus Tagesschau vom 26.02.2022. abspielen

14:23 Auch in Genf wird demonstriert Auch in Genf haben sich am Samstag Menschen zu einer Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine versammelt. Sie forderten insbesondere die Schweizer Behörden auf, zu handeln. Auf der voll besetzten Place des Nations schwenkten die Demonstranten Fahnen und Schilder, um den russischen Angriff anzuprangern. «Befreit die Ukraine!», «Nein zur Aggression!», «Keine Geschäfte mit Russland!» waren einige der Rufe, die während der Kundgebung zu hören waren. Verschiedene Redner, darunter Mitglieder der Diaspora und Vertreter von Schweizer Parteien, wandten sich ebenfalls an die Menge und forderten den Bundesrat auf, «seine Verantwortung wahrzunehmen» und «nicht halbherzig zu handeln». Er solle «konkrete und strenge Sanktionen» verhängen. Legende: Keystone

14:08 Baltische Staaten und Rumänien sperren russische Flugzeuge aus Die baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen wollen ihren Luftraum für russische Flugzeuge sperren. Man habe sich grundsätzlich darauf geeinigt, sagte der litauische Verkehrsminister Marius Skuodis. Die Vorbereitungen liefen, um sich abzustimmen. «Unser Plan ist es, den Schritt gleichzeitig zu machen», schrieb Skuodis auf Facebook. Auch Rumänien kündigte eine Sperrung seines Luftraum für russische Fluggesellschaften an. Russland wiederum erteilt Airlines aus Bulgarien, Polen und Tschechien ein Flugverbot und reagiert damit auf entsprechende Schritte dieser Staaten, wie die russische Zivilluftfahrtbehörde mitteilt. Legende: Erst Anfang der Woche hatte Russland als Vergeltung für das von London verhängte Flugverbot für die russische Fluggesellschaft Aeroflot nach Grossbritannien alle britischen Fluggesellschaften aus seinem Luftraum verbannt. Reuters/Archiv

13:53 Bundesrat erwägt Massnahmen gegen Wladimir Putin Der Bundesrat erwägt Massnahmen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Aussenminister Sergej Lawrow. Der Bundesrat will laut dem Wirtschaftsdepartement «so schnell wie möglich» einen Entscheid treffen. Dabei geht es darum, ob und wie die Schweizer Regierung allenfalls EU-Sanktionen gegen die russische Staatsspitze übernimmt. Ob es zu weiteren Anpassungen bei den bestehenden Sanktionen kommt, war ebenfalls noch offen, teilte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag auf Anfrage mit. «Die Situation wird laufend analysiert.» Die Schweiz hat am Freitag die ersten von der EU erlassenen Sanktionen teils direkt übernommen. Das WBF passte die Bestimmungen zur Vermeidung der Umgehung internationaler Sanktionen im Ukraine-Konflikt entsprechend an. 363 Personen und 4 Unternehmen wurden neu auf die entsprechende Sanktionsliste aufgenommen. 00:26 Video Ignazio Cassis: «Sanktionen werden übernommen» Aus News-Clip vom 24.02.2022. abspielen

13:50 Britischer Geheimdienst: Russische Truppen 30km vor Kiew Der Grossteil der beim Vorstoss auf Kiew beteiligten russischen Streitkräfte ist nach britischen Angaben rund 30 Kilometer vom Zentrum der ukrainischen Hauptstadt entfernt. Das ukrainische Militär leiste im ganzen Land Widerstand, teilt das Verteidigungsministerium in London auf Basis neuer Geheimdienstinformationen mit. Russland habe bisher nicht die Kontrolle über den ukrainischen Luftraum erlangt. Die russischen Verluste werden wahrscheinlich schwer sein und grösser als erwartet oder vom Kreml zugegeben

13:36 «Es war die Flucht aus der Hölle» Wegen der anhaltenden Kämpfe sind in der Ukraine zehntausende Menschen auf der Flucht Richtung Westen. Einer davon ist Tobias Weimann. Der Deutsche lebt seit 2015 mit seiner Familie in der Ukraine. Gestern Nacht ist er mit seiner Familie im Auto aus Kiew nach Westen – in die ukrainische Stadt Lemberg geflüchtet. Dort hat SRF ihn erreicht – die Flucht, sei der schlimmste Tag seines Lebens gewesen «Es war die Flucht aus der Hölle. Anders kann ich das nicht beschreiben. Wir haben in der Eile alles ins Auto geworfen, was noch Sinn ergibt mitzunehmen für die Familie. Wir haben eine 13- und eine 2-jährige Tochter.» Ihr ganzes Leben aber sei in Kiew zurückgeblieben. Das Haus der Familie seiner Frau, einfach alles. «Ich bin Softwareentwickler, auch diese Dinge musste ich zurücklassen.» Die Situation sei äusserst gefährlich geworden: «Es wurde richtig kritisch, da Marschflugkörper einschlugen, die Sirenen haben nicht funktioniert, es gab Flugalarm. Die Explosionen waren immer näher gekommen. Es gab Berichte, dass russische Panzer unter ukrainischer Fahne in die Vororte von Kiew und in benachbarte Stadtviertel einrollen. Wir mussten einfach raus.» Audio Augenzeuge berichtet aus Kiew 01:39 min, aus Nachrichten vom 26.02.2022. abspielen. Laufzeit 01:39 Minuten.

13:32 Immer mehr Russen fordern Ende des Kriegs Immer mehr Russinnen und Russen rufen Kremlchef Wladimir Putin in Petitionen zur sofortigen Beendigung des Krieges gegen die Ukraine auf. «Wir, russische Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter, sind entschieden gegen kriegerische Handlungen, die von den russischen Streitkräften auf dem Gebiet der Ukraine vollzogen werden», hiess es in einem Schreiben mit mehr als 300 Unterschriften. Dutzende russische Hilfsorganisationen veröffentlichten einen offenen Brief an Putin mit der Bitte, den Krieg zu beenden. «Krieg ist eine humanitäre Katastrophe, die Schmerz und Leid vermehrt. (…) Wir halten gewaltsame Methoden zur Lösung politischer Konflikte für unmenschlich und rufen Sie zur Beendigung des Feuers und zum Beginn der Verhandlungen auf.»

13:22 Kiew dehnt nächtliche Ausgangssperre aus Kiew erweitert die nächtliche Ausgangssperre. Sie gilt nun täglich von 17.00 Uhr bis 08.00 Uhr statt bisher von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr, wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilt. Legende: Mit der ausgeweiteten Ausgangssperre solle eine effizientere Verteidigung und eine grössere Sicherheit für die rund drei Millionen Einwohner gewährleistet werden, so der Bürgermeister. Keystone