13:20 Gekappte Stromversorgung: Kuleba warnt vor Strahlungsaustritt bei AKW Laut dem ukrainischen Aussenminister Dmytro Kuleba haben Reserve-Dieselgeneratoren eine Kapazität von 48 Stunden, um das AKW Tschernobyl mit Strom zu versorgen. Danach würden die Kühlsysteme des Lagers für verbrauchten Kernbrennstoff ausfallen – in der Folge drohe der Austritt von Strahlung, schreibt Kuleba auf Twitter. Er fordert die internationale Gemeinschaft auf, Russland zur Feuerpause zu bewegen und Reparatur-Einheiten die Wiederherstellung der Stromversorgung zu ermöglichen.

13:08 Nationaler Solidaritätstag: Über 17 Millionen sind beisammen Anlässlich des nationalen Solidaritätstags für die Ukraine gingen bei der Glückskette bereits Spenden in der Höhe von 17'020'193 Franken (Stand 13 Uhr) ein. Dazu beigetragen haben auch die Schulkinder der Klasse 6a des Stadtberner Schulhauses Sonnenhof: Wie Mael und Meret erzählen, habe ihre Klasse Kuchen verkauft. Den Erlös hat die Klasse heute Vormittag in die Spendenbox auf dem Bundesplatz geworfen. Der nationale Solidaritätstag lässt sich live auf Radio SRF 3, im TV auf SRF zwei oder online via Livestream, Link öffnet in einem neuen Fenster mitverfolgen. 00:05 Video Die Klasse 6a des Stadtberner Schulhauses Sonnenhof hat Geld für die Ukraine gesammelt. Aus News-Clip vom 09.03.2022. abspielen

12:59 Kuleba und Lawrow treffen sich am Donnerstag in der Türkei Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba geht nach eigenen Angaben nicht mit grossen Hoffnungen in das Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. «Ich will offen sagen, dass meine Erwartungen an die Gespräche gering sind», sagte Kuleba in einem Videostatement. Er forderte Lawrow auf, die Gespräche «in gutem Glauben und nicht aus einer propagandistischen Perspektive» anzugehen. In der Türkei sind für Donnerstag die ersten offiziellen Gespräche auf Regierungsebene zwischen den beiden Kriegsparteien seit Beginn des russischen Einmarsches am 24. Februar geplant.

12:45 Russland bezeichnet Klage vor Strafgerichtshof als «absurd» Russland bezeichnet eine von der Ukraine angestrengte Klage vor dem Internationalen Strafgerichtshof als «offensichtlich absurd». Darum sei man auch nicht zu einer Anhörung vor dem Gericht in Den Haag am Montag erschienen, erklärt das Aussenministerium in Moskau in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme zum Fall. Die Ukraine argumentiert, dass Russland seinen Angriff mit einer Falschbehauptung rechtfertige, nämlich dass es sich um Selbstverteidigung zur Verhinderung eines Völkermords handle.

12:34 AKW Tschernobyl offenbar ohne Strom Das ehemalige ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl ist rund zwei Wochen nach der Einnahme durch russische Einheiten von der Stromversorgung abgeschnitten. Durch Beschuss seien Stromleitungen beschädigt worden, teilte der ukrainische Netzbetreiber Ukrenerho mit. Die staatliche ukrainische Atomenergiefirma Energoatom warnt davor, dass radioaktive Substanzen aus dem AKW Tschernobyl austreten könnten. Wegen des gekappten Stromanschlusses könne verbrauchter Kernbrennstoff nicht gekühlt werden. Arbeiten zur Wiederherstellung der Verbindung und der Stromversorgung der von russischen Soldaten besetzten Anlage seien nicht möglich wegen anhaltender Kämpfe.

12:21 14'500 Menschen zum Kampfeinsatz in die Ukraine gereist Nach Angaben des ukrainischen Militärs sind in den vergangenen Tagen rund 14'500 Menschen zum Kampfeinsatz in die Ukraine gereist. 12'000 davon seien heimkehrende Ukrainer, die sich der Landesverteidigung anschliessen wollen, teilte die Armee in Kiew mit. Ausserdem erwartet die Regierung in Kiew zahlreiche Ausländer, die eine sogenannte internationale Legion bilden könnten. In der Mitteilung schreibt der ukrainische Generalstab, dass die russischen Streitkräfte seit Kriegsbeginn am 24. Februar über 12'000 Soldaten verloren hätten. Moskau hatte vor einigen Tagen von knapp 500 getöteten Soldaten gesprochen, aber seither keine neueren Angaben mehr gemacht. Kiew nannte bislang keine Zahlen zu Todesopfern in den eigenen Reihen. Die Donezker Separatisten sprachen am Dienstag von 47 Toten auf ihrer Seite. Legende: Ukrainische Zivilisten erhalten Waffentraining in einem Kino in Lwiw (Bild vom 8. März). Keystone

11:42 Über 15 Millionen Franken Spenden zusammengekommen Die Glückskette organisiert in Zusammenarbeit mit der SRG einen nationalen Solidaritätstag zugunsten der ukrainischen Bevölkerung. Um 12 Uhr wurden bereits 15'084'664 Franken gesammelt. Mit diesem Anlass reagiert die Glückskette auf das Ausmass der sich abzeichnenden humanitären Krise und die überwältigende Welle der Solidarität in der Schweiz. Auch Schweizer Musiker sammeln für die Ukraine. SRF sendet den ganzen Tag live vom Bundesplatz in Bern. David Bucher von Dabu Fantastic hat als erster Act auf der Livestage von SRF3 performt. Im Verlauf des Tages folgen noch Heidi Happy, Hecht, Manillio und Lo & Leduc. Noch bis am Abend moderieren Kathrin Hönegger, Anic Lautenschlager und Tom Gisler vor Ort und nehmen, zusammen mit der Glückskette, Spenden zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge entgegen. Das ganze Programm sehen Sie im Spendesammel-Artikel. Legende: Verschiedene Künstlerinnen und Künstler performen heute auf dem Bundesplatz. SRF / Anian Sprecher

11:23 Bereits 1.33 Millionen Flüchtlinge in Polen angekommen In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine 1.33 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen. Allein am Dienstag hätten 125'800 Menschen die Grenze passiert, teilte die Behörde auf Twitter mit. Etwa 93 Prozent der Geflüchteten seien ukrainische Staatsbürger. Der Bürgermeister der ostpolnischen Stadt Przemysl nahe der Grenze zur Ukraine sagte der Nachrichtenagentur PAP, seine Stadt erlebe derzeit einen leichten Rückgang der Flüchtlingsbewegung. Zuletzt seien etwa 35'000 Flüchtlinge innerhalb von 24 Stunden angekommen, in den vergangenen Tagen habe die Zahl zwischen 40'000 und 45'000 gelegen. In der Nähe von Przemysl liegen die polnisch-ukrainischen Grenzübergange Medyka und Korczowa. Der Bahnhof der Stadt hat zudem Gleise in russischer Breitspur. Dort kommen Züge aus Odessa, Lwiw und anderen ukrainischen Städten an. Legende: Eines von vielen Flüchtlingskindern, die in den letzten Tagen in Medyka angekommen sind (Bild vom 7. März). Reuters

11:07 Deutsches Bündnis: «Dreht Russland den Geldhahn zu» Ein breites Bündnis fordert das Ende von Gas-, Öl- und Kohlelieferungen aus Russland in die Europäische Union. «Wir alle finanzieren diesen Krieg», heisst es in einem offenen Brief von Umweltaktivistinnen, Wissenschaftlern, Schauspielerinnen und Politik- und Wirtschaftsexperten an die deutsche Bundesregierung. «Täglich zahlen wir als EU-Staaten über 500 Millionen Euro für den Import von Öl, Gas und Kohle an die russische Führung.» Deutschland sei einer der grössten Zahler in der EU. «Drehen Sie der russischen Führung den Geldhahn zu!», verlangt das Bündnis. Sollten als Folge davon die Energiepreise steigen, brauche es einen Ausgleich für einkommensschwache Haushalte in Form eines Programms zur sozialen Abfederung. Zu den 100 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern gehören etwa Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer, Seenotretterin und Naturschutzökologin Carola Rackete, Arzt und Schriftsteller Eckart von Hirschhausen sowie die Schauspielerinnen Anja Kling und Katja Riemann.

10:51 EU wollen Sanktionen erneut ausweiten Die 27 EU-Staaten haben sich angesichts des anhaltenden Kriegs gegen die Ukraine auf eine erneute Ausweitung der Sanktionen gegen Russland und dessen Partnerland Belarus verständigt. Laut der Ratspräsidentschaft sollen weitere Oligarchen und deren Angehörige auf eine Liste von Personen kommen, deren Vermögenswerte in der EU eingefroren werden und die nicht mehr einreisen dürfen. Zudem sind ein Verbot für die Ausfuhr von Schifffahrtsausrüstung sowie der Ausschluss dreier belarussischer Banken aus dem Kommunikationsnetzwerk Swift vorgesehen. Der förmliche Beschluss zur Ausweitung der Sanktionen wird nach Angaben des derzeitigen französischen EU-Ratsvorsitzes im schriftlichen Verfahren erfolgen. Danach können sie im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden und in Kraft treten.

10:35 Aus Solidarität: Nationalrat unterbricht Session Der Nationalrat hat kurz vor zehn Uhr seine Sitzung für eine Viertelstunde unterbrochen. Ratspräsidentin Irène Kälin (Grüne/AG) hat die Parlamentsmitglieder dazu eingeladen, während des nationalen Glockenläutens der Kriegsbetroffenen in der Ukraine zu gedenken. Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine haben sich darauf einige Mitglieder des Parlaments auf dem Bundesplatz eingefunden. Legende: Der Nationalrat hat kurz vor zehn Uhr seine Sitzung für eine Viertelstunde unterbrochen. Daraufhin versammelten sich Ratsmitglieder auf dem Bundesplatz, um an die Opfer des Krieges in der Ukraine zu gedenken. SRF/Anian Sprecher

10:27 China kritisiert Importverbot der USA China hat das Importverbot der USA für Öl, Gas und Kohle aus Russland als Reaktion auf den Ukraine-Krieg kritisiert. «Den grossen Knüppel der Sanktionen zu schwingen, bringt uns keinen Frieden und keine Sicherheit», sagte Aussenamtssprecher Zhao Lijian. Es werde den betroffenen Ländern nur grosse Schwierigkeiten für die Wirtschaft und das Wohlergehen der Menschen bereiten. «Jeder verliert durch dieses Szenario, und Sanktionen verstärken nur die Spaltung und Konfrontation.» China und Russland unterhielten eine gute Zusammenarbeit im Energiebereich. «Wir werden die normale Handelskooperation fortsetzen», sagte der Sprecher. Ferner wirft China der Nato vor, die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine verschärft zu haben. Das von den USA geführte Militärbündnis habe Schritte unternommen, welche die Spannungen an die Zerreissgrenze gebracht hätten, sagte Zhao Lijian.

9:51 Weitere Fluchtkorridore sollen öffnen Die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk bestätigt, dass Menschen aus Enerhodar heute nach Saporischschja im Südosten der Ukraine gebracht werden sollen. Auch für die Bevölkerung von Mariupol soll es einen Fluchtkorridor dorthin geben. Laut Wereschtschuk hat die Ukraine der Einrichtung von weiteren Fluchtwegen für die Rettung von Zivilisten aus belagerten Städten zugestimmt. So sollen Menschen aus Wolnowacha in Pokrowsk in Sicherheit gebracht werden, Fluchtkorridore seien auch für die Stadt Isjum im Osten sowie für mehrere Kleinstädte nördlich von Kiew vorgesehen. Der Waffenstillstand soll demnach bis 20 Uhr MEZ gelten. Das Militär habe zugestimmt, dass in dieser Zeit nicht geschossen werde, sagte Wereschtschuk. Die Fluchtrouten seien mit Russland koordiniert und der entsprechende Brief ans Internationale Rote Kreuz geschickt worden.

9:37 Geberit stoppt Aktivitäten in der Ukraine – geschäftet in Russland aber weiter Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat alle Aktivitäten in der Ukraine eingestellt. Geberit verfügt über ein Keramikwerk in Slavuta etwa 300 Kilometer westlich von Kiew mit rund 550 Mitarbeitern sowie über eine Vertriebsgesellschaft in Kiew mit rund 40 Mitarbeitern. Die Angestellten in der Ukraine seien grösstenteils zu Hause, einige in der Armee oder im freiwilligen Zivildienst und wenige ins Ausland geflohen, heisst es in den Unterlagen zur heutigen Bilanzmedienkonferenz. Geberit erwirtschaftet in Russland und der Ukraine zusammen rund 2 Prozent des Konzernumsatzes von zuletzt knapp 3.5 Milliarden Franken. In Russland betreibt das Unternehmen eine Vertriebsgesellschaft mit rund 70 Mitarbeitern und Sitz in Moskau. In Russland ist der Verkauf von Produkten noch möglich.

9:20 Evakuierungen auch in Enerhodar In der nordostukrainischen Grossstadt Sumy sollen aktuell wieder Evakuierungen von Zivilisten in Gange sein – und auch für die von russischen Truppen beschossene Stadt Enerhodar im Südosten der Ukraine besteht nach Angaben des Bürgermeisters eine Feuerpause. Damit könne ein sogenannter humanitärer Korridor geöffnet werden, durch den Zivilisten die Stadt verlassen könnten, sagt Dmytro Orlow. Die Busse, die in die Stadt fahren, brächten Hilfsgüter für die Menschen mit. Auf dem Rückweg nähmen sie Zivilisten mit, die in die nahe gelegene Stadt Sapiroschschja gehen könnten.

9:16 Keine internationalen Sportanlässe in Russland und Belarus Russland und Belarus sollen keine internationalen Sportveranstaltungen mehr ausrichten dürfen. Dazu fordern mehrere Länder, darunter auch die Schweiz, die internationalen Sportverbände auf. Sportministerin Viola Amherd hat eine entsprechende Erklärung im Namen der Schweiz unterschrieben. An einer virtuellen Konferenz hätten Sportministerinnen und Sportminister sowie Staatssekretärinnen und -sekretäre für Sport aus Europa, Nordamerika, Asien und Ozeanien den bewaffneten Angriff Russlands auf die Ukraine als «verabscheuungswürdigen und eklatanten Verstoss» gegen Russlands internationale Verpflichtungen verurteilt, teilte das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) mit. Die Achtung der Menschenrechte und friedliche Beziehungen zwischen den Nationen bildeten die Grundlage des internationalen Sports, hiess es weiter. Legende: Sportministerin Viola Amherd hat die Erklärung im Namen der Schweiz unterschrieben (Archivbild). Keystone

9:11 Folgen des Krieges lassen Hypothekarzinsen sinken Laut dem Hypothekenvermittler Moneypark dürften die Hypothekarzinsen in der Schweiz in den nächsten Wochen weiterhin leicht sinken. Die durchschnittlichen Sätze für Festhypotheken bei den zehn besten Angeboten seien im Vergleich zum Februar zwischen sechs und acht Basispunkten gesunken, ist der Mitteilung von Moneypark zu entnehmen. Eine zehnjährige Festhypothek wurde im Schnitt zu einem Zinssatz von 1.31 Prozent angeboten, das beste Angebot lag bei 1.05 Prozent. Die Kapitalmarktzinsen waren in den vergangenen Tagen wegen der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine markant gesunken – nun sei es mit leichter Verzögerung auch zu einer Senkung bei den Hypothekarzinsen gekommen, heisst es weiter. Insgesamt sei knapp ein Drittel des Zinsanstiegs seit Anfang Jahr wieder zunichtegemacht.

9:02 Ukrainische Behörden: Evakuierung aus Sumy wird fortgesetzt Die Evakuierung von Zivilisten aus der nordostukrainischen Grossstadt Sumy geht offenbar weiter. Der Fluchtkorridor in Richtung der zentralukrainischen Stadt Poltawa sei bis 21 Uhr Ortszeit (20 MEZ) geöffnet, schrieb der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj, am Morgen im Nachrichtenkanal Telegram. Das Verhandlungsteam habe die ganze Nacht daran gearbeitet. Die Evakuierungen sollten um 8 Uhr MEZ starten. Die Menschen können demnach die Stadt mit eigenen Autos oder mit 22 Bussen verlassen. Dabei werde mit dem Roten Kreuz zusammengearbeitet. Auch das russische Verteidigungsministerium kündigte am Vormittag eine Feuerpause ab 8 Uhr (MEZ) an, um die sichere Flucht für Zivilisten aus Sumy und anderen Städten zu gewährleisten. Aus Kiew etwa sollte es diesen Angaben zufolge Korridore über Belarus nach Russland geben. Legende: Nach den Luftangriffen: Bilder der Zerstörung aus Sumy (8. März). Reuters

8:52 EU könnte bis Ende Winter ohne russisches Gas auskommen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigt sich optimistisch, dass die EU ihre Energieabhängigkeit von Russland schneller reduzieren kann als gedacht. Die EU-Staaten hätten bereits so viel Flüssigerdgas eingekauft, dass man in diesem Winter ohne russisches Gas auskommen könne, sagte von der Leyen im ZDF. Zusammen mit stärkerem Energiesparen und dem Ausbau der erneuerbaren Energien werde man sich unabhängig machen können. Zugleich verteidigte die Kommissionspräsidentin, dass die EU anders als die USA keinen Ölimport-Stopp beschlossen hat und verwies auf die geringere Abhängigkeit der USA bei Öl. Es gehe darum, mit den Sanktionen vor allem Russland und nicht die westlichen Staaten zu treffen. Mit Blick auf die ukrainischen Flüchtlinge lobte sie die Aufnahmebereitschaft aller 27 EU-Staaten, wies aber darauf hin, dass sie noch sehr viel höhere Flüchtlingszahlen erwarte. «Ich fürchte, das ist erst der Anfang.» 00:35 Video Von der Leyen: «Wir können Unabhängigkeit von russischem Gas sehr viel schneller erreichen» Aus News-Clip vom 09.03.2022. abspielen