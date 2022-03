Der Ticker startet um 6:27 Uhr

1:10 Polnische MiGs für die Ukraine? – USA krebsen zurück Das US-Verteidigungsministerium hält den Vorschlag Polens, seine MiG-29-Kampfjets zum US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland zu überführen und sie den USA zur Verfügung zu stellen, für «nicht haltbar». Die Möglichkeit, dass die Jets von einem US- und Nato-Stützpunkt in Deutschland starten würden, um in den von Russland und der Ukraine umkämpften Luftraum einzudringen, werfe ernste Bedenken für das gesamte Nato-Bündnis auf, erklärt Pentagon-Sprecher John Kirby. Man werde sich dazu weiter mit den Nato-Verbündeten beraten. Offenbar war der Schritt der polnischen Regierung im Vorfeld nicht mit den USA abgesprochen. Legende: Reuters

0:18 Selenski dankt Biden – und den russischen Protestierenden Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat den USA für das Importverbot für Öl aus Russland gedankt. «Ich bin Präsident Biden persönlich für diese Entscheidung dankbar. Jeder Cent, den Russland bezahlt, verwandelt sich in Kugeln und Geschosse, die in andere souveräne Staaten fliegen», sagte er in einer Videobotschaft. Selenski hob auch den Mut von Russen hervor, die für die Ukraine auf die Strasse gehen. Seit Beginn des Krieges am 24. Februar sind laut Menschenrechtsorganisationen mehr als 13'400 Personen bei Anti-Kriegs-Demonstrationen in Russland verhaftet worden. «Der Krieg muss enden», sagte Selenski weiter.

0:12 Zentralbank beschränkt Devisenbezug Russen dürfen noch maximal 10'000 Dollar von Fremdwährungskonten abheben. Die Regelung gelte bis zum 9. September, teilte die russische Zentralbank mit. Ausgezahlt würden nur Dollar – unabhängig davon, in welcher Devise die Einlagen gehalten werden. Den russischen Banken ist es zudem verboten, Fremdwährungen zu verkaufen. Und: Die Ratingagentur Fitch senkt Russlands Bonitätsnote weiter. Fitch stufte die Kreditwürdigkeit von «B» auf «C» noch tiefer in den sogenannten Ramschbereich ab, der hochriskante Anlagen kennzeichnen soll. Die Ratingnote bedeute nun, dass ein Zahlungsausfall unmittelbar bevorstehen dürfte. Als Grund nennt Fitch die gestiegenen Zweifel an Russlands Zahlungsbereitschaft.

Russische Jets in Basel gegroundet Der Ukraine-Krieg, respektive die Sanktionen des Westens gegen Russland, haben auch Auswirkungen auf die Schweiz. Am Flughafen Basel sind Jets von russischen Superreichen gegroundet, wie eine Recherche von «SRF Investigativ» zeigt. Denn die EU und die Schweiz haben den Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt – und diese stecken seither fest.

22:16 Auch Coca-Cola stoppt Geschäfte in Russland Auch der US-Getränkeriese Coca-Cola setzt sein Geschäft in Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine aus. Das teilte das Unternehmen in Atlanta mit und sprach den Menschen in der Ukraine Mitgefühl angesichts der «tragischen Ereignisse» aus. Zuvor hatten bereits der Fast-Food-Konzern McDonald's und die Café-Kette Starbucks angekündigt, ihre Filialen in Russland vorübergehend zu schliessen. Die Unternehmen waren wegen ihrer anhaltenden Geschäftsaktivitäten in Russland zuletzt immer stärker unter Druck geraten, etwa durch Boykottaufrufe im Internet.

21:26 Sorge um Lage in AKW Tschernobyl Das ehemalige ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl ist seit der Einnahme durch russische Einheiten zunehmend von der Aussenwelt abgeschnitten. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) berichtete in Wien, dass rund 210 Techniker und lokale Sicherheitsmitarbeiter seit fast zwei Wochen ununterbrochen in dem AKW im Dienst seien, weil unter russischer Kontrolle kein Schichtwechsel durchgeführt worden sei. Sie hätten zwar Wasser und Nahrung, aber ihre Lage verschlechtere sich immer mehr. Ausserdem habe die IAEA keine Verbindung mehr zu ihren Überwachungsgeräten, die sicherstellen, dass in Tschernobyl alles Nuklearmaterial an seinem Platz ist. «Ich bin tief besorgt wegen der schwierigen und belastenden Lage der Mitarbeiter im Atomkraftwerk Tschernobyl, und wegen der möglichen Sicherheitsrisiken, die damit zusammenhängen», sagte IAEA-Chef Rafael Grossi.

20:55 Polen will MiG-29-Kampfjets den USA zur Verfügung stellen Polen hat sich bereit erklärt, unverzüglich und kostenlos alle Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 auf die US-Luftwaffenbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz zu verlegen und den USA zur Verfügung zu stellen, heisst es in einer Mitteilung des polnischen Aussenministeriums. Gleichzeitig ersuche man die USA, dem Land gebrauchte Flugzeuge mit entsprechender Einsatzfähigkeit zu überlassen. Die Regierung des Nato-Mitgliedstaats reagiert mit diesem Angebot nach eigener Aussage auf jüngste Äusserungen von US-Aussenminister Antony Blinken bei einer Reise in Europa. Dieser brachte dabei die Lieferung von polnischen Flugzeugen an die Ukraine aufs Tapet. Warschau schloss eine direkte Lieferung in das Nachbarland indes wiederholt aus. «Entscheidungen über die Lieferung von Offensivwaffen müssen auf der Ebene der gesamten Nato einstimmig getroffen werden», sagte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki in Oslo. Polen könne keine eigenständigen Schritte unternehmen, weil es nicht an diesem Krieg beteiligt sei.

20:45 Moskau kündigt für Mittwoch neue Korridore an Russland will zur Rettung von Zivilisten aus umkämpften Städten in der Ukraine erneut Fluchtkorridore schaffen. Dazu solle am Mittwoch um 8 Uhr MEZ eine Waffenruhe in Kraft treten, teilte Generaloberst Michail Misinzew vom russischen Verteidigungsministerium der Agentur Interfax zufolge mit. Man wolle bis 1 Uhr MEZ der ukrainischen Seite Zeit geben, die humanitären Korridore zu koordinieren. Aus der Ukraine gab es dazu zunächst keine Reaktion. Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge bietet Moskau an, Menschen aus den Städten Kiew, Sumy, Charkiw, Mariupol und Tschernihiw nach Russland oder in andere ukrainische Städte zu bringen. Kiew hat es bislang abgelehnt, Ukrainer in das Nachbarland Russland zu evakuieren. Es gab bereits mehrere Anläufe für Evakuierungen, die in den meisten Fällen gescheitert waren.

Neue Sanktionen für russische Oligarchen in Grossbritannien Grossbritannien will Personen im direkten Umfeld Putins härter sanktionieren. Im Eilverfahren hat das Unterhaus schärfere Massnahmen verabschiedet. Diese müssen allerdings noch umgesetzt werden. Korruptionsexperten zeigen sich laut SRF-Korrespondentin Henriette Engbersen skeptisch. Denn zu oft wurden gross Gesetze gegen Oligarchen mit dubiosen Vermögen angekündigt, doch die Umsetzung blieb zahnlos.

20:31 BBC nimmt Berichterstattung aus Russland wieder auf Die BBC nimmt ihre englischsprachige Berichterstattung aus Russland wieder auf. Das teilte die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt in Grossbritannien mit. Zuvor war die Arbeit der Journalisten wegen eines neuen Mediengesetzes in Russland vorübergehend eingestellt worden. «Wir haben die Auswirkungen der neuen Gesetzgebung sorgfältig mit der dringenden Notwendigkeit, aus Russland zu berichten, abgewogen», heisst es in der BBC-Mitteilung. Man habe beschlossen, die Berichterstattung mit sofortiger Wirkung wieder aufzunehmen. Die Sicherheit der Mitarbeiter habe aber höchste Priorität. Nach einem am Freitag in Russland in Kraft getretenen Gesetz können Menschen zur Verantwortung gezogen werden, die öffentlich die russische Armee «verunglimpfen». Zudem drohen bis zu 15 Jahre Haft, wer in Medien «Falschinformation» über die aktuell im Krieg in der Ukraine kämpfenden russischen Streitkräfte verbreitet. Die BBC und andere ausländische Medien hatten aus Sorge um ihre Mitarbeiter daher ihre Berichterstattung vorläufig eingestellt.

ZDF-Korrespondentin: Humanitäre Lage ist katastrophal «Putin führt gegen die ganze Ukraine Krieg, aber im Moment konzentriert er sich strategisch auf bestimmte Punkte», so ZDF-Korrespondentin Karin Eigendorf, die sich im Westen der Ukraine befindet. «Da ist die Hauptstadt Kiew, da rücken die Truppen weiter vor, die Flucht-Korridore dort scheinen nicht zu funktionieren, übereinstimmend berichten verschiedene Quellen davon, dass die Menschen auf der Flucht von russischen Truppen angegriffen werden. Wir haben die Städte Mariupol und Charkiw im Osten der Ukraine, die ein besonderes Ziel sind, eingekesselt und schwerst angegriffen werden. Ein neues Ziel der Russen ist jetzt auch die Stadt Dnipro, die im östlichen Zentrum der Ukraine liegt. Der Plan scheint wohl zu sein, mit vorrückenden Truppen von Kiew und Mariupol, den Osten des Landes abzuschneiden. Das ist die Strategie, wie sie sich im Moment darstellt. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Wir hörten, dass die Menschen in vielen grossen Städten einfach von der Versorgung abgeschnitten sind. Dort gehen alle Vorräte aus. Man schätzt, dass in der Ukraine 400 Menschen am Tag wegen fehlender Medikamente sterben.»

19:52 CIA-Chef: Nachhaltige Lösung für Putin nicht in Sicht Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, sagt im Ukraine-Krieg düstere Wochen voraus. «Ich glaube, Putin ist im Moment wütend und frustriert», sagte Burns bei einer Anhörung im US-Kongress mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. «Er wird wahrscheinlich noch einen draufsetzen und versuchen, das ukrainische Militär ohne Rücksicht auf zivile Opfer zu zermalmen.» Die nächsten paar Wochen würden vermutlich «hässlich», und die Kämpfe in den Städten noch schlimmer als bisher. Eine nachhaltige Lösung für Putin sei nicht in Sicht, sagte der CIA-Chef. Es sei nicht absehbar, wie der Kremlchef in der Ukraine ein Marionettenregime oder eine prorussische Führung aufrechterhalten könnte, die er gegen den massiven Widerstand der ukrainischen Bevölkerung zu installieren versuche. Bei seiner Entscheidung für einen Angriff auf die Ukraine habe sich der russische Präsident komplett verkalkuliert, argumentierte der Geheimdienst-Chef. Putin habe gedacht, die Ukraine sei schwach und leicht einzuschüchtern. Zum anderen habe Putin wohl vermutet, die Europäer, insbesondere die Franzosen und die Deutschen, seien durch die Wahlen in Frankreich und den Führungswechsel in Deutschland abgelenkt und risikoscheu. «Drittens glaubte er, seine Wirtschaft sanktionssicher gemacht zu haben.» Legende: «Seit vielen Jahren schwelt in Putin eine explosive Mischung aus Gram und Ambitionen», sagte Burns (Mitte). Reuters

19:42 McDonald's schliesst in Russland zeitweise 850 Filialen McDonald's macht vorübergehend seine Filialen in Russland dicht. Die 62'000 Angestellten in dem Land würden weiterhin bezahlt, teilt die Fast-Food-Kette mit. McDonald's folgt auf eine Reihe von Unternehmen, die ihre Geschäfte in Russland nach der Invasion der Ukraine aussetzen. Zuletzt hatten sich auch Adidas, Estee Lauder und der Konzern hinter den Marken Calvin Klein und Tommy Hilfiger, PVH, vorübergehend aus dem russischen Markt zurückgezogen.

Bundespräsident Cassis: «Unsere Solidarität ist wichtig» Morgen findet in der Schweiz ein Solidaritätstag für die ukrainische Bevölkerung statt. Dazu richtet Bundespräsident Ignazio Cassis eine Ansprache an alle Schweizerinnen und Schweizer. «Der schreckliche Krieg in der Ukraine erschüttert uns alle. Gerade in einer solchen Zeit ist es wichtig, dass wir zusammenstehen und unsere Solidarität mit dem so hart getroffenen ukrainischen Volk beweisen.» Der nationale Spendentag der Glückskette schaffe dazu Gelegenheit, so Cassis. «In diesem Moment sterben im Krieg Menschen, trauern Verwandte, leiden Verletzte, verzweifeln Mütter, weinen Kinder, sind Familien auf der Flucht. Der Krieg gegen die Ukraine ist ein Angriff auf einen souveränen Staat, ein Angriff auf Menschen, auf Städte, auf Institutionen. Deshalb stehen wir entschieden auf der Seite des Rechts und gegen das Unrecht, auf der Seite der Menschlichkeit und gegen die Barbarei, auf der Seite einer Demokratie, die ohne Grund angegriffen wird.» Besonders schlimm sei der Schaden für die Menschen in der Ukraine. Doch auch Russinnen und Russen dürfe man nicht allein wegen ihrer Nationalität verurteilen, betont Cassis. Denn viele von ihnen wollten diesen Krieg nicht. «Morgen können wir alle ein Zeichen setzen. Tun wir es.»

19:15 Selenski beschwört ukrainischen Kampfgeist vor britischem Unterhaus Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat bei seiner Ansprache vor dem britischen Unterhaus den Kampfgeist seines Landes beschworen und London um weitere Unterstützung gebeten. Für die Ukraine gehe es angesichts des russischen Angriffs um die Shakespearsche Frage «Sein oder nicht sein», sagte Selenski, der per Videotelefonat aus Kiew zugeschaltet war. Er könne nun angesichts des zähen Widerstands seiner Landsleute gegen die russische Armee eine definitive Antwort darauf geben. «Sie lautet definitiv: sein», sagte Selenski. Von Grossbritannien erhoffe er sich unter anderem weitere Sanktionen gegen die russische Wirtschaft und die Einstufung Russlands als terroristischen Staat, sagte der ukrainische Präsident. Er erneuerte auch die Forderung nach einem Flugverbot über der Ukraine. Man werde die Ukraine mit Waffen und Sanktionen und allen diplomatischen, humanitären und wirtschaftlichen Mitteln unterstützen, um das Vorhaben des russischen Präsidenten Wladimir Putin, das Land zu unterwerfen, scheitern zu lassen, so der britische Premier nach der Rede.

19:03 Moskau meldet Vorrücken der Separatisten bei Mariupol In der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind prorussische Einheiten nach Angaben aus Moskau weiter auf dem Vormarsch. Kämpfer der selbst ernannten Volksrepublik Donezk seien seit dem Ende einer Waffenruhe bereits knapp einen Kilometer weit vorgedrungen, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Auch an anderen Frontabschnitten in der Ostukraine erzielten Separatisten und russische Einheiten nach eigenen Angaben Erfolge. Der Chef der von Russland als unabhängig anerkannten «Volksrepublik» Luhansk, Leonid Passetschnik, sagte, die Stadt Popasna sei erobert worden. Erstmals räumten die Separatisten aber auch Verluste ein. Seit Beginn der «Spezialoperation», wie Russland den Krieg nennt, seien 47 Kämpfer der «Volksrepublik Donezk» getötet und 179 verletzt worden, sagte der Sprecher der prorussischen Kräfte im Donezk, Eduard Bassurin, örtlichen Medien zufolge. Legende: Mariupol am Asowschen Meer wird seit Tagen belagert und beschossen, die Lage in der Stadt gilt als katastrophal. Mehrere Evakuierungsversuche sind gescheitert (Bild vom 7. März). Keystone

18:56 USA: «Russland und Ukraine verfügen über Grossteil der Kampfkraft» Sowohl Russland als auch die Ukraine verfügen nach Einschätzung der USA noch über den Grossteil ihrer Kampfkraft. Die USA haben keine Hinweise darauf, dass die Moskauer Regierung russische Truppen von anderen Orten zur Verstärkung der 150'000 für die Invasion zusammengezogenen Soldaten heranzieht, wie ein hochrangiger Vertreter des US-Verteidigungsministeriums gemäss der Nachrichtenagentur Reuter sagte. Unterdessen erklärt das Moskauer Verteidigungsministerium laut der Nachrichtenagentur Interfax, knapp 900 ukrainische Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge sowie 84 Drohnen zerstört zu haben. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Legende: Auch ukrainische Truppen melden immer wieder den erfolgreichen Beschuss russischer Armeefahrzeuge. Im Bild: Zerstörte russische Panzer in Sumy am 7. März. Reuters

18:39 Ölpreise steigen stark Das Importverbot der USA für russisches Rohöl hat die Ölpreise deutlich steigen lassen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 131.41 US-Dollar. Das waren 8.21 Dollar mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 7.91 Dollar auf 127.21 Dollar. Am Montag war der Brent-Preis noch kurzzeitig bis auf rund 139 Dollar gestiegen, WTI hatte in der Spitze mehr als 130 Dollar gekostet.

18:21 Schweiz verurteilt Einschränkung der Medien in Russland Die Schweiz verurteilt die massiv verschärften Einschränkungen der Meinungsäusserungs- und der Medienfreiheit in Russland. Zudem sei jegliche Form von Desinformation abzulehnen, teilt das Aussendepartement auf Twitter mit. Die Schweiz sei auch beunruhigt über Angriffe auf Medienschaffende in der Ukraine. Am Wochenende war ein freiberuflicher Schweizer Journalist in der Region Mykolajiw in der Südukraine verwundet und in ein Spital eingeliefert worden. Laut der Online-Zeitung «Ukrajinska Prawda» wurde er von russischen Schüssen getroffen, obwohl das Auto mit dem Schriftzug Presse versehen gewesen sei.