Orest Suvalo ist Psychiater, arbeitet am Institut für psychische Gesundheit der Ukrainischen Katholischen Universität, in der Psychiatrischen Klinik von Lwiw und führt zudem eine eigene Praxis. Unmittelbar nach Kriegsausbruch war er selbst am Bahnhof von Lwiw in Einsatz. Die notfallpsychologische Betreuung ist Teil des Projekts «Mental Health for Ukraine» (MH4U), das von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) finanziert wird.