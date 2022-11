SRF News: Polen hat die Nato um Koordination gebeten. Am Vormittag versammelten sich alle Nato-Botschafter. Was bedeutet das?

Charles Liebherr, SRF-Korrespondent, Brüssel: Also es gibt eben im Nato-Vertrag auch eine sogenannte Koordinationspflicht für ein politisch abgestimmtes Vorgehen, eben neben dieser eigentlichen Beistandspflicht, dass alle Länder im Krisenfall ein Mitglied militärisch unterstützen. Ganz zu Beginn des Krieges in der Ukraine haben das einzelne Länder bereits einmal eingefordert – auch Polen war dabei. Das ist das Artikel-vier-Verfahren, von dem nun viel gesprochen wird. Ziel ist es, dass alle Nato-Mitglieder zu einer gleichen politischen Beurteilung einer möglichen Bedrohungslage kommen. Das Spektrum ist da bewusst breit und weit gefasst. Das kann eine geplante Konsultation sein oder eben ein kurzfristiges Treffen wie heute Vormittag nach einem nachweislich gravierenden Ereignis wie in Polen.

Der Nato-Rat bespricht sich in diesen Stunden. Was konkret tut die Nato denn?

Im Rahmen dieser Koordination werden sicher alle Analysen gemeinsam ausgewertet, also Informationen ausgetauscht, Untersuchungen gemeinsam durchgeführt im Rahmen der Nato, um so rasch als möglich eindeutige Schlüsse ziehen zu können, wer letztlich die Rakete abgefeuert hat – Russland oder die ukrainische Armee. Die plausibelste Interpretation ist im Moment, dass es eben ein Unfall war. Alle weiteren Entscheidungen im Rahmen der Nato sind vom Ergebnis dieser Abklärungen abhängig.

Welche Szenarien vonseiten der Nato stehen denn im Raum?

Die Reaktionen gehen in zwei Richtungen. Logischerweise wird erstens Polen seitens der Nato, aber auch innerhalb der Europäischen Union, die volle Unterstützung zugesagt. Und zweitens ist schnell und laut die nicht neue Forderung geäussert worden, rasch die ukrainische Luftabwehr mit moderneren und präziseren Abwehrsystemen aufzurüsten. Und innerhalb der Nato wird jetzt sicher auch noch einmal diskutiert, wie die Bündnis-Ostgrenze zur Ukraine, zu Belarus oder auch zu Russland noch besser geschützt werden kann. Es wurden schon Truppen nach Osten verlegt und dieses Dispositiv dürfte nun noch einmal analysiert werden.