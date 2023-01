Krieg in der Ukraine

Die Reaktion von Russland: Die ersten russischen Reaktionen auf den deutschen Kampfpanzerentscheid fallen eher verhalten aus, wie SRF-Russlandexpertin und Auslandredaktorin Judith Huber sagt: Der russische Botschafter in den USA spricht von einer «weiteren Provokation». Im Kreml heisst es in Bezug auf die erwartete Lieferung von US-Panzern an die Ukraine, das sei ein teurer Irrsinn, diese Panzer würden sowieso zerstört werden.

Die Panzer werden uns helfen, die russische Offensive abzuwehren und die besetzten Gebiete und die Menschen zu befreien.

Russische Experten halten den T-90 Panzer aus landeseigener Produktion für überlegen und erprobt in Kriegen. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev sagt dagegen: «Diese Panzer werden uns helfen, die russische Offensive abzuwehren und unsere von Russland besetzten Gebiete und Menschen zu befreien.»

Die Lage der russischen Armee: Die russischen Truppen rücken in letzter Zeit eher etwas vor. Der Kreml mobilisiert offenbar weitere Soldaten für eine zweite grosse Offensive. Nun könne es tatsächlich sein, dass die neu gelieferten Kampfpanzer die russischen Linien durchbrechen und den Ukrainern wieder etwas Vorteile verschaffen könnten, real und vor allem auch psychologisch, schätzt Huber: «Zu viel mehr werden diese Panzer aber wohl nicht reichen.» Wichtig sei aber das Signal, dass die Unterstützung nicht nachlasse: «Denn das war das Kalkül des Kremls: Den Westen entmutigen, spalten und einschüchtern. Das ist nicht gelungen.»

Legende: Kampfpanzer Leopard 2 A6 einer Panzertruppe mit Besatzung am 17. Oktober 2022 auf den Truppenübungsplatz Bergen in Niedersachsen. An diesem Tag besuchte auch Bundeskanzler Olaf Scholz die Truppe. imago images/Björn Trotzki

Die russische Propaganda: Die russische Führung und ihre Propagandisten behaupten seit langem, der Westen habe sich gegen Russland verschworen und benütze die Ukraine zur Schwächung Russlands und die Ukraine sei nur eine Marionette der USA. In diese Erzählung passen laut Huber auch die angekündigten Panzerlieferungen. Zugleich scheine die russische Führung um Putin in der eigenen Propaganda und ideologischen Verblendung derart gefangen zu sein, dass die tatsächlichen Fakten zweitrangig würden, sagt Huber.

Die roten Linien: Die letzten elf Kriegsmonate haben laut Huber gezeigt, dass bei Rückschlägen der russischen Armee auf dem Schlachtfeld eben gerade nichts von dem passiert, was vorher angedroht worden war – sondern dass sich Kreml und Armeeführung in Ausreden flüchteten. Allerdings sei eines klar: «Wir wissen nicht, wie es weitergehen und wie der Kreml in welcher Situation reagieren wird.»

Die deutsche Lieferung: Deutschland liefert in einem ersten Schritt 14 Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine, hinzu kommen Panzer von anderen europäischen Ländern wie Polen, Norwegen oder Spanien. Ziel sei es, rasch zwei Panzer-Bataillone mit Leopard-2-Panzern zusammenzustellen, sagte der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Zu einem deutschen Kampfpanzerbataillon gehören üblicherweise 44 Leopard-2-Panzer. Es geht bei der Lieferung also um knapp 90 Panzer. Die internationalen Partner, die nun ihre eigenen Leopard-Panzer auch an die Ukraine weiterleiten dürfen, dankten Scholz umgehend.