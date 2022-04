Der Lend-Lease-Act, offiziell «An Act to Promote the Defense of the United States», wurde vom US-Kongress am 18. Februar 1941 verabschiedet. Es ermöglichte den Vereinigten Staaten, kriegswichtiges Material wie Waffen, Munition, Fahrzeuge, Treibstoffe, Nahrungsmittel, Flugzeuge usw. an die Staaten zu liefern, die gegen Deutschland, Italien und Japan kämpften.

Grossbritannien, die damalige UdSSR, China und viele andere Staaten erhielten aufgrund des Leih- und Pachtgesetzes Güter in einem Gesamtwert von knapp 50 Milliarden US-Dollar (ohne Transportkosten).

Durch die massiven Lieferungen von US-Waffen an den russischen Verbündeten kam das faschistische Deutschland zunehmend in Bedrängnis. Das Programm lief im August 1945 aus und wurde nun, wegen des Kriegs in der Ukraine, vom Kongress reaktiviert.