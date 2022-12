Inhalt

Krieg in der Ukraine - Schweizer Unternehmer hilft Obdachlosen mit Wohncontainern

Der Krieg in der Ukraine fordert nicht nur Tote und Verletzte, viele Menschen haben ihr Heim verloren. Der Schweizer Unternehmer Andreas Seiz will helfen und versucht seit Monaten, 28 Wohncontainer in die Ukraine zu schaffen.