Ideen gibt es viele, doch sie sind nur wenig konkret. So schlägt Mexiko vor, der Papst, der UNO-Generalsekretär und der indische Ministerpräsident sollten sich als Vermittler anbieten. Der brasilianische Präsident Lula da Silva denkt an eine Kontaktgruppe bestehend aus Brasilien, China, Indien und Indonesien. Südafrika empfiehlt Staatsmänner aus nicht-westlichen Ländern. Indonesien rät zu direkten Friedensverhandlungen zwischen Kiew und Moskau. Das russlandfreundliche Venezuela schlägt Gespräche zwischen Russland und der Nato vor, die Ukraine indes dürfte nicht mit am Tisch sitzen. Mehrere afrikanische Länder hoffen, dass aus kleinen diplomatischen Schritten wie dem Getreideabkommen oder Gesprächen über Gefangenenaustausche weitreichendere Verhandlungen entstehen.