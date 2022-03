Der Ticker startet um 6:27 Uhr

12:59 China nennt Lage in der Ukraine erstmals «Krieg» Der chinesische Aussenminister fordert alle Beteiligten dazu auf, Ruhe zu bewahren und mehr zu tun, um eine Eskalation in der Ukraine zu vermeiden. «Wir hoffen, dass die Kämpfe und der Krieg so schnell wie möglich aufhören», sagte Wang Yi laut Staatsender CCTV in einem Videocall mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian. Das ist das erste Mal, dass China die Lage in der Ukraine als Krieg bezeichnet. Legende: Chinas Aussenminister Wang Yi will ein Ende der Kämpfe. Keystone

12:55 Litauen verschärft Regeln für Ausnahmezustand Das litauische Parlament verschärft wegen Russlands Invasion in der Ukraine den Ausnahmezustand. Die Polizei erhält demnach die Befugnis, den Zugang zu Medien für bis zu 72 Stunden zu sperren, falls «Desinformation», «Kriegspropaganda» und «Aufstachelung zum Hass» im Zusammenhang mit der Invasion vorliegen. Die Regelung gilt zunächst bis zum 20. April. Litauen hatte den Ausnahmezustand am 24. Februar nur wenige Stunden nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine begonnen. Als ehemalige Sowjetrepublik befürchtet das heutige EU- und Nato-Mitglied, wie die Ukraine ins Visier Russlands zu geraten.

12:22 Grossbritannien verhängt weitere Sanktionen gegen russische Oligarchen Als Antwort auf Russlands Angriff auf die Ukraine hat die britische Regierung hat am Donnerstag weitere Sanktionen gegen russische Superreiche und Vertraute von Russlands Präsident Wladimir Putin verhängt. Wie das Aussenministerium in London mitteilte, sollen die Vermögen von sieben russischen Oligarchen in Grossbritannien eingefroren werden. Zudem soll ein Einreiseverbot gegen die Betroffenen verhängt werden. Zu den Sanktionierten gehören der Inhaber des Fussballerstligisten FC Chelsea Roman Abramowitsch, der Putin-Vertraute und Rosneft-Geschäftsführer Igor Setschin, der Vorsitzende der VTB Bank Andrej Kostin, Gazprom-Chef Alexej Miller, Transneft-Chef Nikolaj Tokarew und der Vorstandsvorsitzende der Bank Rossija Dimitrij Lebedew. Mehrere der Genannten finden sich auch auf einer Sanktionsliste der EU. Gegen Abramowitsch wurden von der EU bisher aber noch keine Sanktionen verhängt. Legende: Auch Roman Abramowitsch gehört zu den Sanktionierten. Keystone

11:01 Treffen der Aussenminister endet ohne Ergebnis Das erste Treffen der Aussenminister von Russland und der Ukraine seit Kriegsbeginn hat keine wesentlichen Fortschritte gebracht. Es sei auch nicht gelungen, Flucht- und Versorgungskorridore für die Stadt Mariupol am Asowschen Meer zu vereinbaren, sagte Aussenminister Dmytro Kuleba nach dem Gespräch mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow im türkischen Antalya. Lawrow warf dem Westen vor, mit Waffenlieferungen an die Ukraine den Konflikt zu verschärfen. «Wir sehen, wie gefährlich unsere westlichen Kollegen, einschliesslich der Europäischen Union, jetzt handeln.» Das Gespräch in einem Hotel dauerte nur etwa anderthalb Stunden. Bis dahin hatten sich nur Unterhändler beider Seiten auf unterer Ebene getroffen. Kuleba sagte anschliessend, Lawrow sei nicht in der Lage gewesen, Fluchtkorridore selbst zu vereinbaren. «Er wird mit den entsprechenden Autoritäten in Russland darüber konferieren», so der ukrainische Minister. Zudem sei über eine 24-stündige Waffenruhe gesprochen worden, «um die dringendsten humanitären Probleme zu lösen». Wörtlich sagte Kuleba: «Wir haben keinen Fortschritt in dieser Frage erzielt. Denn wie es scheint, werden diese Entscheidungen von anderen in Russland getroffen.» Sowohl Lawrow als auch Kuleba zeigten sich grundsätzlich bereit für weitere Gespräche. «Wir sind für jegliche Kontakte. Kontakte müssen aber einen Mehrwert bringen», sagte Lawrow. Kuleba nannte als Bedingung, dass es «Aussichten gibt auf substanzielle Diskussionen und auf die ernsthafte Suche nach Lösungen». Legende: Der russische Aussenminister Sergej Lawrow (ganz links) und der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba (ganz rechts) während den Verhandlungen in Antalya. Keystone

10:37 Schwedische Regierung will Verteidigungsausgaben deutlich anheben Schweden will seine Militärausgaben angesichts des Kriegs in der Ukraine massiv erhöhen. Die Regierung in Stockholm schlug vor, den Verteidigungshaushalt so schnell wie in der Praxis möglich auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. «Schwedens Verteidigungsvermögen soll kräftig verstärkt werden», sagte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson. Ein Verteidigungshaushalt in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ist seit langem das Ziel der Nato-Staaten. Schweden ist wie sein Nachbar Finnland kein Nato-Mitglied, allerdings ein enger Partner der Militärallianz. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist in den beiden nordischen Ländern die Debatte über eine mögliche Nato-Mitgliedschaft neu entflammt, der Zuspruch dafür ist Umfragen zufolge sowohl unter den Finnen als auch unter den Schweden stark gestiegen. Andersson hatte sich zuletzt jedoch dagegen positioniert: Ein schwedischer Antrag würde die Lage weiter destabilisieren, sagte sie. Legende: Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson. Keystone

10:19 Lukaschenko schickt Experten wegen Stromversorgung nach Tschernobyl Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko schickt Experten zum ukrainischen AKW Tschernobyl, um dessen Stromversorgung sicherzustellen. Das meldete die belarussische Nachrichtenagentur Belta. Die Ukraine hat am Mittwoch erklärt, wegen der gekappten Stromleitung zwischen Kiew und dem AKW bestehe die Gefahr, dass die Brennelemente nicht mehr gekühlt werden und Radioaktivität austreten könnte. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA erklärte, der Stromausfall habe keine kritischen Folgen für die Sicherheit. Um die Sicherheit der AKW in der Ukraine zu thematisieren, ist IAEA-Chef Rafael Grossi ins türkische Antalya gereist, wo die Aussenminister der Ukraine und Russlands beraten. Legende: Das AKW Tschernobyl (Archivbild). Keystone/Archiv

9:49 Verhandlungen gestartet Erstmals seit Beginn des Kriegs vor zwei Wochen haben sich Russlands Aussenminister Sergej Lawrow und der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba zu Verhandlungen getroffen. Die beiden Politiker kamen in der türkischen Stadt Antalya zusammen. Die Begegnung wird vom türkischen Aussenminister Mevlüt Cavusoglu vermittelt. Die Türkei, die Nato-Mitglied ist, unterhält gute Beziehungen zu beiden Kriegsparteien und hat sich wiederholt als Vermittler angeboten. Legende: Kuleba (ganz rechts) und Lawrow (ganz links) in Antalya. Keystone

9:45 Drei Tote bei Angriff auf Kinderspital Beim russischen Bombenangriff auf ein Kinder- und Geburtsspital in der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol sind am Mittwoch mindestens drei Menschen getötet worden. Unter den Toten sei auch ein Kind, sagte Vize-Bürgermeister Sergej Orlow dem britischen Sender BBC. Mindestens 17 Angestellte wurden nach Behördenangaben verletzt, darunter auch Schwangere. Die Ukraine macht Russland für den Angriff verantwortlich. Russland weist die Vorwürfe als «Fake News» zurück. Das Gebäude sei früher eine Entbindungsklinik gewesen, die vom Militär übernommen worden sei und aus der Ukrainer geschossen hätten, sagte Dmitri Poljanskii, stellvertretender Abgesandter Russlands bei den Vereinten Nationen.

9:41 Hochschulen distanzieren sich von staatstreuen russischen Unis Swissuniversities empfiehlt den Schweizer Hochschulen, ihre wissenschaftlichen Kooperationen mit russischen Hochschulen zu überprüfen und gegebenenfalls auszusetzen. Das teilte die Rektorenkonferenz der Schweizer Hochschulen mit. Die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Russland dürfe nicht der aggressiven Politik dienen, die mit der russischen Invasion in die Ukraine gegen «fundamentale Prinzipien der Menschenrechte, des Völkerrechts und grundlegende europäische Werte verstösst», so Swissuniversities. Wo diese Gefahr bestehe, sollten die Schweizer Hochschulen die Zusammenarbeit unterbrechen. Audio Schweizer Universitäten sisitieren Zusammenarbeit mit russischen Universitäten 01:06 min, aus HeuteMorgen vom 10.03.2022. abspielen. Laufzeit 01:06 Minuten.

9:27 Rund 1.43 Millionen Menschen aus Ukraine nach Polen geflohen Seit Beginn der russischen Invasion vor zwei Wochen sind rund 1.43 Millionen Menschen aus der Ukraine ins Nachbarland Polen geflohen. Das teilt der polnische Grenzschutz per Twitter mit. Allein am Mittwoch seien es rund 117'600 Flüchtlinge gewesen, bis heute Morgen um 7 Uhr seien 22'000 weitere Menschen nach Polen geflohen.

9:02 Cassis: «Unser Wertekompass bleibt der gleiche» Aussenminister Ignazio Cassis verteidigte im Nationalrat die Schweizer Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat, über die die Generalversammlung in New York im Juni entscheidet. Es sei wichtig, dass sich die Schweiz in multilateralen Versuchen einbringe, den Frieden in der Welt zu fördern – auch im Ukraine-Krieg. Die Neutralität sei ein zentraler Pfeiler der Schweizer Sicherheit und auch der Guten Dienste, so Cassis weiter. Die Schweiz wolle sich als verlässliche und glaubwürdige Nation im UNO-Sicherheitsrat einbringen. Neutralität dürfe nicht mit Gleichgültigkeit verwechselt werden: «Die Schweiz hat etwa auch eine Resolution unterstützt, die Russland zum Rückzug ihrer Truppen aus der Ukraine aufgefordert hat.» Die Schweiz beziehe also bereits Stellung in internationalen Konflikten. So habe sie sich auch dafür eingesetzt, dass der Sicherheitsrat den Krieg in Syrien an den Strafgerichtshof überweise. Der Sicherheitsrat sei keine Konfliktpartei und entscheide nicht zwischen Krieg und Frieden, schloss der Aussenminister. «Er soll für Frieden und Sicherheit in der Welt sorgen.» 00:53 Video Ignazio Cassis: «Wenn wir selber im Rat sind, können wir unseren Beitrag leisten» Aus News-Clip vom 10.03.2022. abspielen

8:52 SVP: Schweiz soll nicht in UNO-Sicherheitsrat Der Nationalrat debattiert derzeit die Schweizer Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat in einer ausserordentlichen Session. Die SVP fordert den Bundesrat auf, die Kandidatur zurückzuziehen. Im Rat nahm SVP-Nationalrat Roger Köppel Bezug auf den Krieg in der Ukraine: «Dieses vor vielen Jahren in sorglosen Zeiten eingereichte Gesuch soll zurückgezogen werden.» In der aktuellen Weltlage mit Krieg in Europa dürfe die Neutralität der Schweiz nicht aufs Spiel gesetzt werden: «Die Staatsmaxime der bewaffneten Neutralität hat uns durch die Stürme der Geschichte und unzählige Kriege geführt.» Die Schweiz dürfe sich nicht in fremde Händel einmischen und sich niemals als Partei in Kriege einmischen. «Neutralität ist die bedingungslose Gleichbehandlung aller Parteien.» Die Schweiz müsse auch raus aus dem «Wirtschaftsweltkrieg gegen Russland». 00:48 Video Roger Köppel (SVP) gegen Einsitz in UNO-Sicherheitsrat Aus News-Clip vom 10.03.2022. abspielen

8:43 Russland meldet: Teile von Mariupol unter Kontrolle Putins Truppen haben Teile der Metropole Mariupol im Südosten der Ukraine unter Kontrolle gebracht. «Die russische Armee hat die Kontrolle über einige Viertel in der belagerten Stadt Mariupol übernommen», sagt der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

8:16 Russischer Militärkonvoi kommt nur langsam voran Der lange russische Militärkonvoi nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach britischer Darstellung in der vergangenen Woche nur langsam vorangekommen. Zudem erleide er anhaltend Verluste, erklärt das Verteidigungsministerium in London. Da die Zahl der Opfer zunehme, werde der russische Präsident Wladimir Putin gezwungen sein, aus den russischen Streitkräften und anderen Quellen zu schöpfen, um die Verluste zu ersetzen. Es habe in den vergangenen Tagen auch einen bemerkenswerten Rückgang der gesamten Aktivität der Luftwaffe über der Ukraine gegeben. Derweil wurden am Mittwoch mehr als 10'000 Menschen nach ukrainischen Angaben aus Städten und Dörfern rund um die Hauptstadt Kiew evakuiert, wie der Gouverneur der Region

Kiew im Lokalfernsehen sagt. Legende: Der Militärkonvoi der Russen staut sich auf dutzende Kilometer. Keystone

7:20 Ukraine meldet Beschuss mehrerer Städte in der Nacht Gemäss ukrainischen Behörden haben russische Flugzeuge in der Nacht auf Donnerstag die Umgebung von Sumy bombardiert, darunter Wohngebiete und eine Gasleitung. Die ukrainische Armee sprach von versuchten russischen Vorstössen auf die Hauptstadt Kiew und die südukrainische Stadt Mykolajiw sowie Angriffen auf die Region um die Millionenstadt Charkiw im Osten. Doch habe man die russische Offensive gebremst. Das Kriegsgeschehen in der Nacht blieb insgesamt unübersichtlich, zumal Angaben der Kriegsparteien auch nicht unabhängig zu überprüfen sind.

6:21 Kuleba und Lawrow treffen sich in Antalya Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba ist mittlerweile in der türkischen Stadt Antalya eingetroffen. Dort wollen er und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow Optionen für ein Ende des Krieges ausloten. Vermitteln wird der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, will in Antalya die Sicherheit der ukrainischen Atomanlagen thematisieren. Als Bedingung für eine Einstellung der Gefechte fordert Russland, dass sich die Ukraine in ihrer Verfassung für neutral erklärt. Zudem müsse Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch sowie die Separatistengebiete als unabhängig anerkennen. Die Ukraine lehnt das bisher zwar in weiten Teilen ab. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat aber eine gewisse Kompromissbereitschaft angedeutet.

4:55 Australien will Streitkräfte deutlich vergrössern Australien will seine Streitkräfte deutlich vergrössern. Das militärische Personal werde bis 2040 von derzeit rund 60'000 auf 80'000 aufgestockt, teilte Premierminister Scott Morrison mit. Es handle sich um die grösste Militärexpansion seit 40 Jahren, hiess es. Dafür will die Regierung rund 38 Milliarden australische Dollar (25 Milliarden Schweizer Franken) aufwenden. «Dies ist eine bedeutende Investition in unsere zukünftige Truppe», sagte Morrison bei einem Besuch auf dem Militärstützpunkt Gallipoli Barracks in Brisbane. «Wir überlassen unsere Verteidigungsaufgaben nicht anderen. Wir übernehmen sie selbst.» Verteidigungsminister Peter Dutton erklärte mit Blick auf den Angriff Russlands auf die Ukraine und die angespannte Situation im Indopazifik sei die Aufstockung enorm wichtig. «Das hat eine abschreckende Wirkung und macht uns zu einem glaubwürdigeren Partner für Grossbritannien, die Vereinigten Staaten und die Nato. Und wenn wir uns auf sie verlassen wollen, müssen sie sich auf uns verlassen können», sagte Dutton. Legende: Australischer Premierminister Scott Morrison: «Wir überlassen unsere Verteidigungsaufgaben nicht anderen. Wir übernehmen sie selbst.» Keystone

3:05 Amazon klemmt Russland von Versand und Video-Streaming ab Der weltgrösste Onlinehändler Amazon stoppt den Versand von Produkten an Privatkunden in Russland und Belarus. Der Konzern gab zudem bekannt, Nutzerinnen und Nutzern in Russland bis auf Weiteres den Zugang zu seinem Streaming-Dienst Prime Video zu sperren. Darüber hinaus will Amazon keine Bestellungen mehr aus Russland für «New World» annehmen. Es ist das einzige Videospiel, das das Unternehmen direkt in Russland verkauft. Amazon habe ausserdem beschlossen, sowohl seinen Online-Marktplatz als auch die Cloud-Plattform AWS für neue Kunden in Russland und Belarus zu schliessen. Der Konzern betont, in Russland keine Datenzentren, Infrastruktur oder Büros zu betreiben. Amazon verfolge auch schon seit Langem die Richtlinie, keine Geschäfte mit der russischen Regierung zu machen.

1:41 IWF gewährt Ukraine Notkredit in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar Der Internationale Währungsfonds hat der Ukraine einen Notkredit von über 1,4 Milliarden US-Dollar (knapp 1,3 Milliarden Schweizer Franken) gewährt. Infolge des russischen Angriffskriegs habe die Ukraine einen «dringenden Finanzbedarf»; der Kredit werde dabei helfen, die wirtschaftlichen Folgen der versuchten Invasion Russlands abzuschwächen, erklärte der IWF am Mittwoch. Die neue IWF-Finanzierung dürfte auch weitere bilaterale Kredite ermöglichen, hiess es. Der Krieg werde in diesem Jahr zu einer schweren Rezession in der Ukraine führen, warnte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa. Der Finanzbedarf der Regierung sei angesichts der Zerstörung, der vielen Opfer und massiver Fluchtbewegungen gross und dringlich. «Sobald der Krieg vorbei ist und eine ordentliche Bewertung der Schäden vorgenommen werden kann, ist es wahrscheinlich, dass weitere grosse Unterstützung für den Wiederaufbau gebraucht werden wird», erklärte Georgiewa. Erst am Montag hatte die Weltbank ein Hilfspaket in Höhe von mehr als 700 Millionen US-Dollar für die Ukraine angekündigt.