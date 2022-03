Der Ticker startet um 6:27 Uhr

17:47 Europarat fordert verlässliche humanitäre Korridore Der Europarat hat verlässliche humanitäre Korridore zur Rettung von Zivilisten aus den umkämpften Gebieten im Ukraine-Krieg gefordert. Diese Korridore seien essenziell, um den Tausenden von Menschen eine sichere Passage zu bieten, die vor Tod und Zerstörung flöhen, erklärte die Europaratschefin Marija Pejčinović Burić. Die meisten von ihnen seien Frauen und Kinder. Der Europarat wacht über die Einhaltung der Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten, darunter auch Russland und die Ukraine. Die Organisation mit Sitz in Strassburg gehört nicht zur EU. Krieg sei immer mit besonderen Formen von Gewalt gegen Frauen verbunden, betonte Pejčinović Burić. Auf der Flucht seien sie sogar noch gefährdeter. Es drohten Gewalt, sexueller Missbrauch und Vergewaltigung. Die Istanbul-Konvention, die 2011 vom Europarat zum Schutz von Frauen ausgearbeitet worden war, solle in weiteren Staaten ratifiziert werden.

17:35 Kanton Zürich richtet Empfangsstelle für Flüchtlinge ein Ab Dienstag steht in der alten Militärkaserne in Zürich für Flüchtlinge aus der Ukraine eine zentrale Anlaufstelle zur Verfügung. Laut Sicherheitsdirektor Mario Fehr sollen die Geflüchteten dort rasch und unbürokratisch empfangen werden. In der Empfangsstelle sollen die Flüchtlinge unter anderem Informationen erhalten und es sollen Lösungen für ihre Unterbringung gesucht werden, wie Fehr vor Medienschaffenden in Zürich sagte. Zudem können sich Betroffene als Flüchtlinge mit Schutzstatus registrieren lassen. «Wir haben dem Bund in unserer Vernehmlassungsantwort mitgeteilt, dass wir die Aktivierung des Schutzstatus' unterstützen», sagte Fehr. Man habe vom Bund aber auch gefordert, die Kantone und Gemeinden bei der Integration der Menschen zu unterstützen. Es sei nicht realistisch, dass alle Flüchtlinge wieder zurückkehren würden. Aktuell stehen im Kanton rund 2000 freie Plätze für Flüchtlinge zur Verfügung. Neben den bereits bestehenden Asylunterkünften von Kanton und Gemeinden sind zahlreiche Angebote für private Unterkünfte eingereicht worden.

17:30 EU-Kommission soll sich zu möglichem EU-Beitritt der Ukraine äussern Die Europäische Kommission soll eine Einschätzung zum möglichen EU-Beitritt der Ukraine, Moldau und Georgien abgeben. Darauf einigten sich Vertreter der 27 EU-Länder, wie die französische Ratspräsidentschaft bekannt gab. Die Ukraine, Moldau und Georgien hatten in der vergangenen Woche offizielle Anträge auf eine EU-Mitgliedschaft beim Rat eingereicht. Mit der Weiterleitung an die Kommission erfolgt ein erster Schritt auf dem Weg zu offiziellen Beitrittsverhandlungen. Nach Angaben eines EU-Vertreters dauert eine solche Einschätzung in der Regel ein bis anderthalb Jahre. Der Chef des Europäischen Rats, Charles Michel, sagte, die EU wolle in den nächsten Tagen über den jüngst gestellten Beitrittsantrag der Ukraine beraten. Er könnte Thema bei einem zweitägigen informellen EU-Gipfel sein, der am Donnerstag in Versailles in Frankreich beginnt. Über einen Beitritt zur Europäischen Union entscheiden schlussendlich die EU-Länder, sie müssen einstimmig dafür sein. Der EU-Betrittsprozess ist in der Regel enorm kompliziert und langwierig.

17:14 UNO: Bisher 406 Zivilisten im Ukraine-Krieg getötet Die Zahl der getöteten Zivilisten im Ukraine-Krieg ist nach UNO-Angaben auf 406 gestiegen. Wie das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCHR) in Genf weiter mitteilte, wurden bisher 801 Zivilisten verletzt. Unter den Opfern seien 27 tote und 42 verletzte Kinder. Die tatsächliche Opferzahl dürften laut OHCHR erheblich höher sein. Das Hochkommissariat gibt nur Todes- und Verletztenzahlen bekannt, die es selbst unabhängig überprüft hat. Die meisten der Zivilisten seien durch den Einsatz von Explosivwaffen mit weitem Wirkungsbereich zu Schaden gekommen, darunter Beschuss durch schwere Artillerie und durch Raketen.

16:54 Ukraine: Tote bei Luftangriff auf Grossbäckerei westlich von Kiew Bei einem russischen Luftangriff westlich von Kiew sind nach ukrainischen Angaben mindestens 13 Zivilisten getötet worden. Eine Granate habe das Gelände einer Grossbäckerei im Ort Makariw getroffen, teilte das ukrainische Innenministerium mit. Fünf Menschen seien aus den Trümmern gerettet worden. Insgesamt hätten sich etwa 30 Menschen auf dem Gelände aufgehalten. Die Bäckerei sei derzeit nicht in Betrieb. Russische Truppen stehen nordwestlich von Kiew und versuchen, auch von Westen auf die ukrainische Hauptstadt vorzurücken. Russland beharrt darauf, dass seine Truppen keine zivilen Ziele in der Ukraine angreifen.

16:32 Maurere: «Keine Angaben über abgeflossene Gelder vorhanden» Bundesrat Ueli Maurer verfügt über keine Informationen darüber, wie viel Geld aus dem Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor dem Einfrieren der Vermögenswerte sanktionierter Personen aus der Schweiz abgezogen wurde. Dies sagte der Finanzminister in der Fragestunde des Nationalrats. Es lägen darüber keine Zahlen vor, sagte er. Er vermute jedoch, es handle sich nicht um Milliarden, die womöglich abgeflossen seien. Dafür seien die Banken zu vorsichtig. Insbesondere die Linke hatte in der vergangenen Woche kritisiert, der Bundesrat habe bei den Sanktionen zu zögerlich gehandelt. Sanktionierte Personen hätten dadurch die Möglichkeit erhalten, Vermögenswerte zu verschieben. 00:29 Video Maurer: «Keine Zahlen zu abgeflossenen Geldern» Aus News-Clip vom 07.03.2022. abspielen

Die wichtigsten Entwicklungen in der Ukraine in den letzten Stunden Derzeit soll eine dritte Gesprächsrunde zwischen der Ukraine und Russland stattfinden. Gemäss mehrerer Nachrichtenagenturen sind mittlerweile beide Delegationen in Belarus eingetroffen.

Hauptthema ist weiterhin die Schaffung humanitärer Korridore, um Zivilisten aus umkämpften ukrainischen Städten evakuieren zu können. Zwei Vereinbarungen einer Waffenruhe sind bereits gescheitert – unter anderem, weil der russische Vorschlag nur Fluchtwege nach Russland und Belarus vorsieht.

Humanitäre Korridore wären dringend nötig. In der von russischen Streitkräften eingekreisten Hafenstadt Mariupol gibt es keinen Strom, kein fliessendes Wasser und kein Essen mehr, Leichen liegen auf den Strassen.

Die russische Artillerie hat auch Wohngebiete in Mykolajiw, einer Stadt in der Nähe des Schwarzen Meeres, bombardiert. Ukrainische Truppen eroberten den Flughafen heute offenbar aber wieder zurück. Im Osten melden ukrainische Truppen, dass sie die Stadt Tschuhujiw zurückerobert hätten.

Auch Irpin nahe der Hauptstadt Kiew war unaufhörlich unter russischem Beschuss. Nach Angaben der ukrainischen Polizei konnten bislang rund 2000 Menschen aus Irpin evakuiert werden.

nahe der Hauptstadt Kiew war unaufhörlich unter russischem Beschuss. Nach Angaben der ukrainischen Polizei konnten bislang rund 2000 Menschen aus Irpin evakuiert werden. Laut Berichten der ukrainischen Armee wird auch die Hauptstadt Kiew immer stärker von russischen Truppen eingekesselt. Offenbar hat Russland damit begonnen, Ressourcen für den Sturm auf Kiew zusammenzuziehen.

16:03 Aussenminister Cassis rechtfertigt Übernahme von Sanktionen Mehrere SVP-Nationalräte warfen dem Bundesrat in der heutigen Fragestunde des Parlaments vor, dass durch die Unterstützung der Sanktionen gegen Russland die Neutralität der Schweiz geritzt werde. Diese bleibe unangetastet, antwortete Aussenminister Ignazio Cassis: «Der Bundesrat hat in seiner Geschichte immer eine Gesamtbeurteilung vorgenommen und abgewogen, welche Auswirkungen seine Entscheide auf die Neutralität der Schweiz haben.» Der Bundespräsident machte weiter darauf aufmerksam, dass die Schweiz mit ihrer Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat zeige, dass auch sie bereit sei, ihren Beitrag als Mitglied der Weltgemeinschaft zu leisten und internationale Friedensbemühungen zu unterstützen. 00:45 Video Cassis: «Der Bundesrat hat eine gründliche Auslegeordnung gemacht» Aus News-Clip vom 07.03.2022. abspielen

15:56 Cassis: «Die Schweiz ist nicht im Krieg mit Russland» Im Interview mit der NZZ verurteilte alt Bundesrat Christoph Blocher die Übernahme von Sanktionen gegen Russland durch die Schweiz: «Wer hier mitmacht, ist eine Kriegspartei», so der langjährige Chefstratege der SVP. In der Fragestunde im Nationalrat wies Aussenminister Cassis den Vorwurf an den Bundesrat zurück. «Ich kann Ihnen versichern, dass sich die Schweiz nicht im Krieg mit Russland befindet. Ein Staat wird nur dann zur Kriegspartei, wenn er mit militärischer Gewalt gegen einen anderen Staat vorgeht.» Die Übernahme von Sanktionen erfülle diese Bedingung nicht, so der Bundespräsident. «Die Schweiz bleibt neutral.» Die guten Dienste der Schweiz seien deshalb nach wie vor möglich. Die Schweiz werde sich weiterhin für eine rasche und friedliche Lösung des Konflikts einsetzen. 01:16 Video Cassis: «Schweiz nicht im Krieg mit Russland» Aus News-Clip vom 07.03.2022. abspielen

15:52 SEM-Medienkonferenz ist beendet Die Medienkonferenz des Staatssekretariats für Migration (SEM) ist beendet. Wir halten Sie hier im Ticker weiterhin zum Ukraine-Krieg auf dem Laufenden. Die ausführliche Medienmitteilung des SEM finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster.

15:44 S-Status ermöglicht, dass Bundesasylzentren funktionsfähig bleiben Was passiert, wenn mehr Leute kommen, als erwartet? Der Notfallplan sehe die Bereitstellung von 9000 Betten vor, so Schraner Burgener. Wenn noch mehr Personen kämen, dann werde man auch mit dem Militär schauen, ob es weitere Unterbringungsplätze gibt. «Wir hoffen, dass es fliessend abläuft. Der S-Status ermöglicht, dass die Bundesasylzentren funktionsfähig bleiben.»

15:27 Zwei Millionen Personen in den Nachbarländern der Ukraine angekommen Die Krise betreffe ganz Europa, so Vincenzo Mascioli, Vizedirektor des SEM. Die Schweiz habe sich deshalb sofort mit der EU abgestimmt. Der allergrösste Teil der Ukrainerinnen und Ukrainer gehe in die Nachbarstaaten und wolle im Moment dort bleiben. Denn sie hätten die Hoffnung, bald zurückkehren zu können. «Stand heute Mittag sind zwei Millionen Personen in den Nachbarländern angekommen. In Polen sind es über eine Million Personen.» Es gebe in Europa eine grosse Aufnahmebereitschaft. Umverteilungen von Flüchtlingen werde es keine geben, so Mascioli. Im Moment sehe es so aus, dass die Ukrainer nicht ungeplant reisen, sondern dass die Diaspora eine sehr grosse Rolle spiele.

15:24 Weitere Unterbringungsmöglichkeiten werden geschaffen Die Bettenauslastung der Bundesasylzentren liegt derzeit bei rund 80 Prozent, so Martelli. Daher müssten zusätzliche Unterbringungsplätze geschaffen werden. Neue Anlaufstellen in Grenznähe sollen ebenfalls eröffnet werden. Auch mithilfe der Armee sollen weitere Kapazitäten geschaffen werden. Insgesamt komme man somit auf rund 9000 Plätze.

15:21 Martelli: «Gute Versorgung hat erste Priorität» Claudio Martelli, Vizedirektor des SEM, ergreift das Wort. Oberste Priorität habe, dass alle Schutzsuchenden rasch untergebracht und gut versorgt werden könnten. «Viele haben eine weite Reise hinter sich. In einem nächsten Schritt wollen wir den Ukrainern den Schutzstatus S erteilen.» Ziel sei, dass Schutzsuchende nur in den Asylzentren verweilen, solange die Registrierung erfolgt. «Im Anschluss daran werden die Leute ihren Unterbringungsorten zugewiesen. Sie werden dann einem Kanton zugewiesen.» Die Kantone werden dafür mittels Globalpauschale entschädigt. 00:38 Video Martelli: «Rasch Unterbringungen zu finden, ist prioritär» Aus News-Clip vom 07.03.2022. abspielen

15:17 Unkomplizierte Registrierung der Flüchtlinge «Die Mitarbeiter der Schweizerischen Flüchtlingshilfe nehmen morgen ihre Arbeit in den Bundesasylzentren auf», so Schraner Burgener. Sie sollen erste Gespräche mit den Geflüchteten führen. Dabei soll herausgefunden werden, welche Unterbringung sich für welche Personen eignet. «Solche Platzierungen muss man vorsichtig machen, nicht, dass dann beide Seiten enttäuscht sind.» Voraussetzung für die Unterbringung ist, dass der Bundesrat am Freitag den besonderen Schutzstatus S in Kraft setzt. Es sei gut, wenn die Flüchtlinge in den Bundesasylzentren registriert werden. Es gehe darum, die Personalien anzugeben und auch medizinische Bedürfnisse abzuklären. Dazu gehöre auch ein Sicherheitscheck. Die Geflüchteten seien nicht verpflichtet, sich sofort in einem Bundesasylzentrum registrieren zu lassen. Ukrainerinnen und Ukrainer mit einem biometrischen Pass können 90 Tage ohne Visum in der Schweiz bleiben. Man habe auch Kontakt mit den Polizeien. Falls es einen Transfer von einem Zentrum zu einem anderen braucht, werde dies mit eigenen Bussen organisiert. «Sobald der Schutzstatus S erteilt wird, erhalten die Flüchtlinge einen Ausweis, erklärt die Staatssekretärin für Migration.

15:12 Hilfsbereitschaft in der Schweiz ist gross Es gebe einen Krisenstab, der mit den Kantonen in Verbindung steht, so die Staatssekretärin für Migration weiter. Sehr viele Menschen in der Schweiz seien bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Diesen Effort wolle man unterstützen. Man müsse für alle die bestmögliche Unterbringung finden. Man habe mit den Kantonen gesprochen. Es gebe wohl drei Gruppen von Flüchtenden, die kommen: «Die Ukrainer, die bereits bei Freunden untergekommen sind, die Vertriebenen mit Freunden in der Schweiz, die dort aber nicht wohnen können und die dritte Gruppe, die niemanden in der Schweiz kennt.» Für die letzte Gruppe werde organisiert, dass sie entweder in Institutionen von Bund und Kantonen oder privat untergebracht werden können.

15:08 SEM: «Vor allem Frauen und Kinder flüchten» Christine Schraner Burgener, Staatssekretärin für Migration, eröffnet die Medienkonferenz. «Im Moment sind vor allem die Grenzstaaten betroffen, vor allem Polen. Es sind vorwiegend Frauen und Kinder, die das Land verlassen. Einige Flüchtlinge haben bereits die Schweiz erreicht. Seit Kriegsbeginn sind 847 Ukrainerinnen und Ukrainer in den Bundesasylzentren registriert. Es gibt auch eine grosse Anzahl, die bei Verwandten untergekommen sind», erklärt Schraner Burgener. Derzeit gebe es in den Bundesasylzentren noch rund 5000 freie Plätze. «Wir rechnen damit, dass es jede Woche etwa 1000 Registrierungen von Ukrainerinnen und Ukrainern geben wird», so die Staatssekretärin für Migration – zusätzlich zu den wöchentlich rund 300 Registrierungen von Schutzsuchenden aus anderen Staaten. Die Internationale Organisation für Migration IOM rechnet mit insgesamt vier Millionen Personen, die das Land verlassen werden. 00:46 Video Schraner Burgener: «Rechnen mit 1000 Registrierungen pro Woche» Aus News-Clip vom 07.03.2022. abspielen

14:46 In Kürze live: SEM informiert zur Aufnahme von Flüchtlingen in der Schweiz Das Schweizer Staatssekretariat für Migration (SEM) geht davon aus, dass die Schweiz in den nächsten Wochen viele Vertriebene aus dem Kriegsgebiet aufnehmen wird. An einer Pressekonferenz informiert das SEM um 15 Uhr darüber, wie sich Bund, Kantone und Partnerorganisation auf diese Herausforderung vorbereitet haben. Die Referenten: Christine Schraner Burgener, Staatssekretärin für Migration

Claudio Martelli, Vizedirektor SEM

Vincenzo Mascioli, Vizedirektor SEM Verfolgen Sie die Medienorientierung hier im Ticker und oben im Livestream.

14:31 Ukraine fordert vor UNO-Gericht: «Stoppt Gewalt Russlands» Vor dem Hintergrund heftiger russischer Angriffe hat die Ukraine den Internationalen Gerichtshof aufgerufen, alles zu tun, um die Gewalt zu stoppen. «Russland verübt Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit», sagte ihr Vertreter Anton Korynevych in Den Haag. «Russland muss gestoppt werden.» 01:51 Video Russland steht vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag Aus Tagesschau vom 07.03.2022. abspielen