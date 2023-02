Krieg in der Ukraine

Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen ist US-Präsident Joe Biden zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen.

Vor einem angekündigten Besuch in Polen kam Biden am Vormittag überraschenderweise mit seiner Delegation in der Hauptstadt Kiew an.

Er traf Präsident Wolodimir Selenski, um weitere US-Unterstützung zu besprechen.

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus anderen Ländern hatten die Ukraine in den vergangenen Monaten seit Kriegsbeginn bereits besucht – einige zudem mehrfach. Nun folgt auch US-Präsident Biden. Es ist der erste Besuch in der Ukraine seit Kriegsbeginn.

Bild 1 / 10 Legende: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und seine Frau Olga Selenska begrüssten den US-Präsidenten Joe Biden in Kiew im Präsidentenpalast. Keystone/AP Photo/Evan Vucci Bild 2 / 10 Legende: Gemäss dem Weissen Haus wollen die beiden Präsidenten über weitere Möglichkeiten über US-Unterstützung sprechen. Keystone/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT Bild 3 / 10 Legende: Ebenso traf der US-Präsident weitere Minister und Regierungsvertreter - wie hier den Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak. Keystone/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT Bild 4 / 10 Legende: Natürlich trug sich Präsident Biden auch im Gästebuch des Präsidentenpalasts ein. Keystone/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT Bild 5 / 10 Legende: Auf dem Programm stand auch ein Besuch der Kathedrale des Heiligen Michael in Kiew. REUTERS/Gleb Garanich Bild 6 / 10 Legende: Hier sprachen die Präsidenten auch mit dem Kiewer Metropoliten Epiphanius, dem Oberhaupt der Orthodoxen Kirche der Ukraine (ganz links). Reuters/Ukrainian Presidential Press Service Handout Bild 7 / 10 Legende: Trotz Luftalarms gedachten sie gemeinsam der ukrainischen Gefallenen und legten Rosenkränze nieder. Keystone/EVAN VUCCI Bild 8 / 10 Legende: Nach dem Besuch der "Wand der Erinnerung an diejenigen, die für die Ukraine gestorben sind" umarmten sich die Präsidenten. Reuters/GLEB GARANICH; Bild 9 / 10 Legende: Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz dankte Selenski Biden für seinen "Besuch in schwierigsten Zeiten" und sprach von einem "extrem wichtigen Zeichen der Unterstützung für alle Ukrainer". Keystone/EVAN VUCCI Bild 10 / 10 Legende: Am frühen Nachmittag reist Präsident Biden wieder ab. Am Dienstag und Mittwoch wird er zu Gesprächen in der polnischen Hauptstadt Warschau erwartet. Reuters/Ukrainian Presidential Press Service Handout

Mit der Präsidentenmaschine aus Washington kam Biden am Montagmorgen in der Hauptstadt Kiew an – nur wenige Tage bevor sich der Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am Freitag zum ersten Mal jährt.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

In den vergangenen Wochen war bereits spekuliert worden, dass Biden seine Reise nach Polen mit einem Besuch in der Ukraine verbinden könnte. Das Weisse Haus hatte mehrfach erklärt, das sei nicht geplant. Hochrangige Reisen in Krisengebiete werden allerdings üblicherweise bis zum letzten Moment geheimgehalten.