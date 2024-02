Am zweiten Jahrestag der russischen Invasion, gingen in zahlreichen Ländern Menschen auf die Strasse – in der Schweiz und sogar in Russland.

Tausend Menschen haben sich in Bern zu einer Solidaritätskundgebung versammelt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen forderten Unterstützung für die Ukraine im humanitären Bereich und beim Wiederaufbau.

Legende: Zur Kundgebung in Bern hat der Ukrainische Verein Schweiz aufgerufen, unterstützt von einem breiten überparteilichen Bündnis, Gewerkschaften und den reformierten Kirchen Schweiz. SRF / Thomas Brunner

Auch in Zürich gingen rund 300 Personen auf die Strasse. Aufgerufen hatte die Bewegung für den Sozialismus. In mehreren Reden wurde das russische Regime angeprangert und Solidarität mit der ukrainischen Arbeiterschaft gefordert. Am Abend führen auch die Stadt Zürich und die Landeskirchen eine Gedenkveranstaltung durch.

Legende: In Zürich zogen rund 300 Menschen vom Landesmuseum zum Helvetiaplatz und demonstrierten gegen den Krieg in der Ukraine. KEYSTONE / ENNIO LEANZA

Für die offizielle Schweiz betonte Bundespräsidentin Viola Amherd in einem Videobeitrag auf X die Solidarität der Schweiz mit der Ukraine.

Auch andere Regierungschefs westlicher Staaten haben der Ukraine ihre Unterstützung versichert, «Finanziell, wirtschaftlich, militärisch und moralisch. Bis das Land endlich frei ist», teilte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auf X mit. Zusammen mit den Ministerpräsidenten Italiens, Kanadas und Belgiens war sie in Kiew von Präsident Wolodimir Selenski empfangen worden.

In einer im Fernsehen übertragene Rede sagte Selenski: «Jeder normale Mensch will, dass der Krieg endet. Aber niemand von uns erlaubt, dass unsere Ukraine endet.»

Legende: Kanadas Premierminister Justin Trudeau (L), Italiens Regierungspräsidentin Giorgia Meloni, Wolodimir Selenski, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der belgische Premier Alexander De Croo in Kiew. Der Flughafen Hostomel war zu Beginn des Kriegs Schauplatz heftiger Kämpfe. Keystone / EPA, FILIPPO ATTILI

In Berlin erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz: «Wir unterstützen die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung – und zwar so lange wie nötig.»

Legende: Solidaritätsdemonstration unter dem Motto «Zusammen Demokratie verteidigen» vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Keystone / EPA, FILIP SINGER

«Das amerikanische Volk und Menschen auf der ganzen Welt verstehen, dass die Auswirkungen dieses Kampfes weit über die Ukraine hinausgehen», sagte US-Präsident Joe Biden in Washington. Er verwies auf eine beispiellose Koalition von 50 Nationen, die die Ukraine unter Führung der USA unterstützten.

Der britische Premierminister Rishi Sunak sprach in London von einem düsteren Jahrestag. Die Tyrannei dürfe nicht triumphieren.

In vielen Städten Frankreichs haben sich Ukrainer und Franzosen versammelt und bekundeten mit gelb-blauen Flagge ihre Solidarität mit dre Ukraine. In Paris marschierten einige Tausend Menschen still zwischen der Place de la République und der Place de la Bastille. Auch in Spanien gingen Menschn auf die Strasse.

Legende: Auf der Plaza del Castillo in Pamplona, Nordspanien, versammeln sich Menschen mit Ukraine-Flaggen. Keysteone / AP Photo, Alvaro Barrientos

UNO-Generalsekretär António Guterres und Dutzende Länder verlangten von Russlands Präsidenten Wladimir Putin den Rückzug seiner Truppen. Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba verlas am UNO-Sitz in New York am Freitag (Ortszeit) eine gemeinsame Erklärung von mehr als 50 Nationen. Russland solle einen «vollständigen und bedingungslosen Rückzug» aller Einsatzkräfte von international anerkanntem ukrainischem Staatsgebiet sicherstellen.

Legende: Ukrainische Staatsangehörige nehmen in Bukarest an einer künstlerischen Darstellung über des Lebens während des Krieges in der Ukraine teil. Sie wurde vor dem Victoria-Palast, dem rumänischen Regierungssitz in Bukarest, aufgeführt. Keystone / AP Photo, Andreea Alexandru

Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas hat die Entschlossenheit der Ukraine gewürdigt und zu mehr Unterstützung aufgerufen. Am 106. Jahrestag der estnischen Unabhängigkeitserklärung sagte sie in der Hauptstadt Tallinn: «So wie die Esten im Jahr 1918 den Mut aufbrachten, sich zu befreien, erleben wir nun, wie die tapferen Ukrainer nicht nur für ihre eigene Freiheit, sondern für die Freiheit ganz Europas kämpfen.»

Legende: In Tokio, Japan, gingen Menschen auf die Strasse gegen die russische Invasion in der Ukraine, gegen Präsident Putin, die Nato und die USA. Die Demonstrantinnen und Demonstranten tragen Helme der japanischen Gruppen Chukaku-ha (Revolutionäre Kommunistische Liga) und Zengakuren (linksradikale Dachorganisation japanischer Studenten und Studentinnen). Keystone / EPA, KIMIMASA MAYAMA

Auch in Russland kam es zu Kundgebungen – und zu Festnahmen, und zwar bei einer Aktion von Frauen, die vom Kreml die Rückkehr ihrer bei einer Mobilmachung von Reservisten 2022 zum Krieg einberufenen Männer forderten. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte den Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 befohlen.