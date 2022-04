Der Ticker startet um 6:04 Uhr

2:20 Russisches Flaggschiff «Moskwa» bei Explosion schwer beschädigt Der russische Raketenkreuzer «Moskwa» ist nach Angaben aus Kiew im Schwarzen Meer von einer ukrainischen Antischiffsrakete getroffen worden. Das Kriegsschiff habe eine Besatzung von mehr als 500 Matrosen. Es soll unter anderem an der Eroberung der ukrainischen Schlangeninsel zu Kriegsbeginn beteiligt gewesen sein. Von russischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung, dass der Raketenkreuzer getroffen wurde. Später teilte die russische Regierung mit, dass das Schiff nach einem «Zwischenfall vollständig evakuiert» worden sei. Das Schiff der Schwarzmeerflotte sei durch die «Detonation von Munition infolge eines Brandes» schwer beschädigt. Das berichtete die russische Agentur Tass in der Nacht auf den Donnerstag unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Die gesamte Besatzung sei gerettet worden und die Brandursache werde derzeit untersucht, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax.

22:17 USA: Russlands Verteidigungsminister ohne Interesse an Gespräch Ein Versuch der USA mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu in Kontakt zu treten, blieb nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums zuletzt erfolglos. Bei dem Vorstoss vor weniger als einer Woche habe Russland kein Interesse an einem Gespräch gezeigt, sagt ein Sprecher des Ministeriums.

21:44 Russland: Hafen von Mariupol komplett unter russischer Kontrolle Russlands Armee hat nach eigenen Angaben den Hafen der schwer umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol komplett unter ihre Kontrolle gebracht. Der Handelshafen sei von ukrainischen Asow-Kämpfern «befreit» worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Die verbliebenen ukrainischen Truppen seien «blockiert und der Möglichkeit beraubt, aus der Einkesselung zu entkommen». Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Schon seit Wochen belagern russische Truppen Mariupol, die humanitäre Lage ist katastrophal. Die Metropole am Asowschen Meer, die vor dem Krieg rund 440'000 Einwohner hatte, ist weitgehend zerstört. Wie das ukrainische Militär mitteilte, griffen russische Truppen zuletzt verstärkt auch das Stahlwerk Asowstal an. In dem ausgedehnten Industriekomplex haben sich ukrainische Soldaten verschanzt. Legende: Die humanitäre Lage in Mariupol ist katastrophal. Keystone

20:37 Auch die USA liefern weitere Waffen in die Ukraine Die USA wollen der Ukraine weitere Waffen und Munition im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar (740 Millionen Euro) liefern, darunter auch Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber. Die US-Regierung werde die Ukraine auch weiter mit den Fähigkeiten ausstatten, sich zu verteidigen, erklärte US-Präsident Joe Biden nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. «Das ukrainische Militär hat die von uns zur Verfügung gestellten Waffen mit vernichtender Wirkung eingesetzt», erklärte Biden. Die Waffenlieferungen der USA und der Verbündeten seien für die Ukraine entscheidend gewesen, um dem russischen Angriff standzuhalten, erklärte er. «Sie haben dabei geholfen, dass [der russische Präsident Wladimir] Putin mit seinen ursprünglichen Zielen, die Ukraine zu erobern und zu kontrollieren, gescheitert ist», so Biden.

20:32 «Das ist kein Krieg, das ist Terrorismus» Polens Präsident Andrzej Duda sagt bei einer Pressekonferenz in Kiew: «Das ist kein Krieg, das ist Terrorismus.» Es müssten nicht nur diejenigen vor Gericht gestellt werden, die die Verbrechen begangen hätten, sondern auch die, die die Befehle dazu erteilten. Duda traf in der ukrainischen Hauptstadt Präsident Wolodimir Selenski und die Staatsoberhäupter der drei baltischen Länder. Legende: Duda (3.v.l.) beim Besuch der Stadt Borodjanka nahe Kiew. Keystone

19:50 Einstündiges Telefonat zwischen Biden und Selenski US-Präsident Joe Biden und Wolodimir Selenski haben erneut knapp eine Stunde lang telefoniert, wie der ukrainische Präsident auf Twitter mitteilt. Laut dem Weissen Haus hat Biden Selenski betreffend der fortdauernden US-Unterstützung auf den neuesten Stand gebracht. Selenski twitterte, die beiden hätten über russische Kriegsverbrechen gesprochen und ein zusätzliches Paket militärischer und finanzieller Hilfe erörtert. Auch eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland sei vereinbart worden.

19:31 Zürcher Gemeinderat will Geflüchteten Weg zum Arbeitsmarkt ebnen Geflüchtete, insbesondere aus der Ukraine, sollen in der Stadt Zürich einfacher Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Das will der Zürcher Gemeinderat. Zum einen soll eine zeitlich begrenzte Anlaufstelle für die Anerkennung ausländischer Ausbildungen geschaffen werden, die sich «insbesondere» an Personen mit Aufenthaltsstatus S richtet. Geflüchtete aus der Ukraine machen zurzeit die einzige Gruppe mit diesem Status aus. Der Rat stimmte einem entsprechenden GLP-Postulat mit 105 zu einer Stimme bei acht Enthaltungen zu. Ein zweites GLP-Postulat, das eine Mehrheit fand, will eine Jobplattform schaffen für Arbeitgeber, die dort in Fremdsprachen ihre Angebote platzieren können. Damit sollen geflüchtete Menschen mit Arbeitserlaubnis angesprochen werden. Ein drittes GLP-Postulat, das Ausbildungsmassnahmen für Menschen bis 25 Jahre mit einem S-Status forderte, wurde hingegen abgelehnt. Die Ratslinke störte sich daran, dass die Ausbildungsangebote nicht für alle junge Geflüchteten gelten sollen.

19:10 Ukraine vermeldet Bergung von über 1500 toten russischen Soldaten In der südostukrainischen Grossstadt Dnipro sind nach ukrainischen Angaben die Leichen von mehr als 1500 russischen Soldaten geborgen worden. Sie seien in insgesamt vier verschiedene Leichenhallen gebracht worden, sagte der Vize-Bürgermeister der Industriestadt, Mychajlo Lyssenko, gegenüber dem US-finanzierten Fernsehsender Nastojaschtscheje Wremja. Er forderte russische Mütter auf, ihre toten Söhne abzuholen. «Ich möchte sie nicht in Massengräbern beerdigen. Ich möchte sie nicht einäschern», meinte Lyssenko. «Wir sind keine Unmenschen.» Die Angaben konnten bislang nicht überprüft werden. Nach Darstellung der ukrainischen Armee wurden seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp sieben Wochen bereits knapp 20'000 russische Soldaten getötet. Moskau hingegen nennt deutlich geringere Verluste und nannte zuletzt 1351 tote Soldaten in den eigenen Reihen.

18:49 Europäische Raumfahrtagentur stoppt Zusammenarbeit mit Russland bei «Luna»-Missionen Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat die europäische Raumfahrtagentur ESA die Zusammenarbeit mit Russland bei deren Mondmissionen «Luna» eingestellt. Die Technologien, die die ESA mit den russischen Missionen mitschicken sollte, werden nun anderweitig ins All gebracht. Wie die ESA mit Sitz in Paris mitteilte, soll etwa ein Bohr- und Analysepaket nun mithilfe der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa auf den Mond fliegen. Auch für das präzise Landesystem Pilot arbeite man an einem alternativen Weg auf den Mond. ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher schrieb zu den Entscheidungen des ESA-Rats auf Twitter: «Die Zeit, unsere Ambitionen für ein starkes, autonomes und widerstandsfähiges Europa im Weltraum zu verwirklichen, war noch nie so wichtig wie heute.» Bereits zuvor hatte die ESA das gemeinsame europäisch-russische Weltraumprojekt «Exomars» zur Suche nach Spuren von Leben auf dem Mars ausgesetzt. Today at Council, our Member States agreed on a roadmap for redirecting ESA programmes in response to the current geopolitical crisis. A time to deliver on our ambitions for a strong, autonomous and resilient Europe in space has never been more relevant. https://t.co/jdx4bHunXt — Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) April 13, 2022

18:29 Russische Inflation auf höchstem Stand seit über 20 Jahren Die Inflation in Russland ist nach Angaben des Wirtschaftsministeriums auf den höchsten Stand seit Februar 2002 gestiegen. Sie habe zum Stichtag 08. April auf das Jahr gerechnet bei 17.5 Prozent gelegen, teilt das Ministerium mit. In der Vorwoche betrug sie 16.7 Prozent. Legende: Keystone

17:55 USA mahnen China US-Finanzministerin Janet Yellen fordert China auf, Russland nicht zu helfen mit dem «abscheulichen Krieg» gegen die Ukraine. Länder, die die Sanktionen des Westens gegen Russland unterliefen, müssten mit Konsequenzen rechnen. Sie hoffe, dass China etwas Gutes aus der «besonderen Beziehung» zu Russland mache. Der Krieg habe zuletzt das Bild für die Weltwirtschaft völlig verändert. Audio China in schwieriger Position wegen Krieg in der Ukraine 07:56 min, aus Echo der Zeit vom 05.03.2022. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 56 Sekunden.

17:31 Abramowitsch: Sieben Milliarden US-Dollar eingefroren Die Regierung der Kanalinsel Jersey hat nach eigenen Angaben Vermögen im Wert von sieben Milliarden US-Dollar des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch eingefroren. Der Royal Court in der Hauptstadt Saint Helier habe eine entsprechende Anordnung erlassen, teilte die örtliche Justizbehörde mit. Dies betreffe Werte, die mit dem bisherigen Eigentümer des Londoner Fussballclubs FC Chelsea in Verbindung stünden und sich entweder auf der Kanalinsel oder im Besitz von in Jersey eingetragenen Unternehmen befänden. Zudem seien mehrere Räumlichkeiten durchsucht worden. Der Multimilliardär gilt als einer der reichsten Einwohner Jerseys. Er war zuvor bereits von der EU und dem Vereinigten Königreich sanktioniert worden. Zuletzt war der 55-Jährige bei den russisch-ukrainischen Friedensverhandlungen in Istanbul zugegen. Legende: Keystone

17:04 Selenski drängt EU zu russischem Öl-Embargo Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die EU-Staaten erneut zu einem entschlossenen Vorgehen gegen Russland aufgerufen. In einer Videoansprache im estnischen Parlament drängte er darauf, dem neuen Sanktionspaket ein Importverbot für russisches Öl hinzufügen. Es brauche ein europaweites Embargo, betonte Selenski. Sanktionen seien das einzige Instrument, das Russland zum Frieden zwingen könne. «Wenn Europa Zeit verschwendet, wird Russland dies nutzen, um das Kriegsgebiet auf weitere Länder auszudehnen», sagte Selenski. «Wir können Russland entweder aufhalten – oder ganz Osteuropa für sehr lange Zeit verlieren». Legende: Reuters

16:40 Ukrainische Vize-Regierungschefin benennt schlimmste Kriegsverbrechen Die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Olha Stefanischyna hat in einer Rede vor Parlamentsabgeordneten in Italien von schlimmsten Kriegsverbrechen in ihrem Land berichtet. «Das ist so schockierend, das konnte ich mir davor alles nicht vorstellen», sagte die Politikerin in einer Videoschalte am Mittwoch. Sie erzählte zum Teil sehr detailliert davon, wie russische Soldaten ukrainische Frauen vor den Augen ihrer Kinder vergewaltigten und Kinder vor den Augen der oft gefesselten Mütter. «Es geht nicht nur darum, zu verletzten, sondern zu erniedrigen, um den Widerstand zu brechen», sagte Stefanischyna und meinte: «Das ist Russland.» In den vergangenen Wochen hatte es vor allem aus befreiten Gebieten Berichte von derartigen Gräueltaten durch die russischen Angreifer gegeben. Moskau streitet das ab und wirft der Ukraine vor, Falschinformationen zu verbreiten – jedoch ohne Beweise.

16:01 London sanktioniert Separatisten und Lawrows Frau Wegen ihrer Unterstützung für die prorussischen Separatistengebiete in der Ostukraine sind 178 Menschen von Grossbritannien mit Sanktionen belegt worden. «Nach den schrecklichen Raketenangriffen auf Zivilisten in der Ostukraine bestrafen wir heute diejenigen, die die illegalen abtrünnigen Regionen stützen und sich an Gräueltaten gegen das ukrainische Volk mitschuldig machen», sagte Aussenministerin Liz Truss. Ihre Behörde betonte, dieser Schritt sei lange geplant gewesen. Nun habe der Raketenangriff auf den Bahnhof der Stadt Kramatorsk, bei dem am Freitag mehr als 50 Menschen getötet worden waren, die Regierung angespornt. Nach Angaben des Aussenministeriums zielen die neuen Sanktionen unter anderem auf die Regierungschefs der selbst ernannten «Volksrepubliken» Luhansk und Donezk, Sergej Koslow und Alexander Anantschenko. Zusätzlich zu zahlreichen führenden Separatisten treffen die Massnahmen auch Familienmitglieder und Mitarbeiter der russischen Oligarchen Oleg Deripaska und Michail Fridman sowie die Ehefrau des russischen Aussenministers Sergej Lawrow, Maria Lawrowa. Last week we heard appalling reports that Putin is deliberately targeting civilians in Donetsk and Luhansk.



Today we are sanctioning 178 individuals who prop up these illegal breakaway regions and are complicit in atrocities against the Ukrainian people. https://t.co/anASEoPpk4 — Liz Truss (@trussliz) April 13, 2022

15:33 OSZE: Anzeichen für systematische russische Verbrechen Russische Truppen haben nach ihrem Einmarsch in die Ukraine laut einer unabhängigen Untersuchungskommission wahrscheinlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt. Der Bericht von drei Juristen aus Österreich, der Schweiz und der Tschechischen Republik war von 45 Staaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Auftrag gegeben worden und wurde nun in Wien veröffentlicht. Die drei Experten fällten kein abschliessendes Urteil darüber, ob Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt wurden. Sie stellten jedoch fest, dass gewisse Muster russischer Gewalttaten «wahrscheinlich die Kriterien erfüllen». Dazu zählten gezielte Tötungen und Entführungen von Zivilisten, darunter auch Journalisten und Beamten. Laut gängiger Definition gelten breit angelegte oder systematische Angriffe gegen Zivilpersonen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 05:07 Video Aus dem Archiv: Butscha beschäftigt auch den UNO-Sicherheitsrat Aus Tagesschau vom 05.04.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 7 Sekunden.

15:04 Schweiz übernimmt weitere EU-Sanktionen Der Bundesrat hat entschieden, die neuen EU-Sanktionen gegen Russland und Belarus zu übernehmen. Die Anpassung der entsprechenden Verordnungen ist in Erarbeitung. Zudem hat das Wirtschaftsdepartement rund 200 Personen neu den Finanz- und Reisesanktionen unterstellt. Unter den neu sanktionierten Personen sind auch zwei Töchter von Präsident Putin. In Anbetracht der anhaltenden russischen Militäraggression in der Ukraine und der klaren Hinweise auf Gräueltaten in Butscha hat die EU am 8. April 2022 weitere Sanktionen gegenüber Russland sowie gewisse Massnahmen gegenüber Belarus verabschiedet. Dieses fünfte Sanktionspaket umfasst Massnahmen in den Bereichen Güter, Finanzen und Transport. Der Bundesrat hat nun entschieden, die neuen Massnahmen der EU gegen Russland und Belarus zu übernehmen – mit Ausnahme der Transportverbote, deren Übernahme für die Schweiz aufgrund ihrer geografischen Lage nicht notwendig seien, erklärte Wirtschaftsminister Parmelin. Legende: Guy Parmelin während der heutigen Medienkonferenz. Keystone

14:44 EU finanziert weitere Waffenlieferungen an die Ukraine Die EU wird weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte der Rat der EU-Mitgliedssaaten am Mittwoch in Brüssel an. Damit erhöhen sich die zur Verfügung stehenden Mittel auf 1.5 Milliarden Euro. Ein erstes Paket über 500 Millionen Euro war bereits Ende Februar bewilligt worden, ein weiteres dann im April. Mit den Geldern sollen laut der Mitteilung persönliche Schutzausrüstung, Erste-Hilfe-Kästen und Treibstoff, aber auch Waffen zu Verteidigungszwecken finanziert werden.

14:24 30'439 Flüchtlinge in der Schweiz registriert 30'439 Flüchtlinge aus der Ukraine haben sich bis Mittwoch in der Schweiz registriert. Von ihnen haben 26'133 den Schutzstatus S erhalten, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Mittwoch auf Twitter mitteilte. Somit sind innerhalb eines Tages weitere 877 Menschen aus der Ukraine in der Schweiz registriert worden, 898 weitere haben den Schutzstatus S erhalten. Nach Angaben des Uno-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) und den Zahlen von Aufnahmeländern sind seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 4.7 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet, weitere 7.3 Millionen wurden innerhalb der Ukraine vertrieben.