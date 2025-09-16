In der Nacht haben im Gazastreifen erneut heftige Angriffe von israelischer Seite stattgefunden.

Stundenlang war spekuliert worden, ob es sich dabei um den Start der Bodenoffensive handeln könnte.

Nun hat das israelische Militär hat den Beginn der Bodenoffensive in der Stadt Gaza bestätigt.

Nach der Anweisung der politischen Spitze hätten israelische Truppen «den Bodeneinsatz in die Hamas-Hochburg ausgeweitet», sagte ein Sprecher gegenüber Journalisten. Es handele sich um ein «schrittweises Manöver», an dem Luft- und Bodenstreitkräfte beteiligt seien. Ziel sei es, die Hamas-Kräfte in diesem Gebiet auszuschalten. Unter der Stadt befinde sich ein ausgedehntes, unterirdisches Tunnelnetzwerk der Hamas.

Legende: Rauch steigt nach einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt auf. (16.09.2025) Keystone/EPA/Mohammed Saber

Israel gehe davon aus, dass sich bis zu 3000 kampfbereite Mitglieder der Terrororganisation in der Stadt Gaza aufhalten. Man werde alles unternehmen, um die Sicherheit der 48 verbliebenen Geiseln und der Zivilisten in Gaza zu gewährleisten, sagte der Sprecher. Rund 40 Prozent der Zivilisten – mehr als 350'000 Menschen – hätten die Stadt nach israelischen Militärinformationen bereits verlassen.

Anzeichen hatten sich am Morgen vermehrt

«Gaza brennt», schrieb Verteidigungsminister Israel Katz am Morgen auf X. Die Soldaten kämpften mit eiserner Hand, «um die Voraussetzungen für die Freilassung der Geiseln und die Niederlage der Hamas zu schaffen». Israels Verteidigungsminister schrieb weiter: «Wir werden nicht nachlassen und nicht zurückweichen – bis die Mission abgeschlossen ist.»

Auch US-Aussenminister Marco Rubio hatte vor seinem Abflug aus Israel nach Katar durchblicken lassen, dass zumindest eine grosse Offensive laufe. Er warnte, dass die Hamas nur noch wenige Tage Zeit habe, um einem Waffenstillstandsabkommen zuzustimmen. Israel habe «mit Operationen» in der Hauptstadt des Gazastreifens begonnen, «daher glauben wir, dass wir nur sehr wenig Zeit haben, um eine Einigung zu erzielen».

Wenig später postete der arabischsprachige Dienst der israelischen Armee auf X eine Warnung an die Bevölkerung: «Wir haben begonnen, die Infrastruktur der Hamas in Gaza-Stadt zu zerstören. Die Stadt ist ein gefährliches Kampfgebiet.» Wer bleibe, gefährde sein Leben.

Und schliesslich berichteten israelische Medien, dass der Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei einem Prozess gesagt habe, Israel habe «eine intensive Operation in der Stadt Gaza begonnen».

Palästinenser: Grosse Kampfhandlungen in der Nacht

Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa flogen israelische Kampfflugzeuge in der Nacht nahezu ununterbrochen heftige Attacken auf die Hauptstadt, begleitet von Artilleriebeschuss.

Legende: Diese israelischen Panzer stehen noch auf der israelischen Seite an der Grenze zum Gazastreifen. (16.09.2025) Reuters/Leo Correa

Quellen aus Gaza berichteten, dass Panzer der israelischen Streitkräfte in die Al-Jalaa-Strasse im Herzen von Gaza-Stadt vorgedrungen seien. Roboterbomben zerstörten Gebäude.

Die israelische Nachrichtenseite «Walla» berichtete unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Militärgeneralstabs, es habe «eine intensive Operation begonnen, die vielfältiges Feuer gegen zahlreiche Terrorziele umfasst». Und dies sei «erst der Anfang».

Legende: Auch am Morgen sieht man von Israel aus Rauchwolken über dem Gazastreifen. REUTERS/Amir Cohen

Nach israelischen Medienberichten waren die schweren Explosionen im Norden des Gazastreifens auch in Israel zu hören. Videos, die von israelischer Seite aus gedreht wurden, zeigen Explosionen am Himmel über dem Gazastreifen.