- Israel hat im Gazastreifen Völkermord an Palästinensern begangen. Das ist die Einschätzung einer internationalen Untersuchungskommission der UNO.
- Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz schreibt auf X «Gaza brennt». Einwohner des nördlichen Gazastreifens berichten über besonders schwere Luft- und Artillerieangriffe Israels.
- Am Sondergipfel arabischer und islamischer Staaten hat der katarische Emir Tamim bin Hamad Al Thani den Angriff Israels auf die Hamas-Führung in Katar verurteilt.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- UNO-Menschenrechtskommissar verurteilt Israels Angriff in Katar
- IDF bestätigt Start der Bodenoffensive in Gaza-Stadt
- Todeszahlen aus dem Gazastreifen
- UNO-Kommission spricht von Völkermord im Gazastreifen
- Geisel-Angehörige protestieren – «könnte letzte Nacht sein»
- Rubio: Nur kleines Zeitfenster für Verhandlungen
- Israels Verteidigungsminister Katz: «Gaza brennt»
- Trump: War nicht vorab über Katar-Angriff informiert
- Medienberichte: Israels Armee rückt in Gaza-Stadt ein
- Berichte über schwere israelische Angriffe im Gazastreifen
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
