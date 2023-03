Die Juristin und Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwijtschuk ist Vorsitzende des ukrainischen «Center for Civil Liberties». Matwijtschuks Organisation setzt sich seit Jahren für Menschenrechte und für die demokratische Entwicklung in der Ukraine ein. Das «Center for Civil Liberties» sammelt derzeit Beweise für Kriegsverbrechen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und fordert ein internationales Sondergericht für die Verantwortlichen.