In der Ukraine ist der erste Kriegsverbrecherprozess seit der russischen Invasion zu Ende gegangen.

Das Gericht hat einen 21-jährigen russischen Soldaten zu lebenslanger Haft verurteilt.

Der Panzersoldat hat gestanden, im Februar einen 62-jährigen Zivilisten getötet zu haben.

Das Gericht in Kiew sah es nach einem Geständnis des Mannes als erwiesen an, dass der Panzersoldat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 28. Februar einen unbewaffneten 62-jährigen Zivilisten erschossen hat. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft beantragt. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch, weil der Soldat einen Befehl ausgeführt habe.

Beschuldigter zeigt Reue

Nach dem weltweiten Entsetzen über russische Gräueltaten in der Ukraine war dies der erste vor Gericht verhandelte Fall. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig: Der Beschuldigte kann binnen 30 Tagen Berufung einlegen.

Legende: Der junge Soldat nahm das Urteil ohne Widerstand zur Kenntnis – es ist der erste Fall eines Kriegsverbrechens, der in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion vor Gericht verhandelt wurde. Reuters

Unter grosser internationaler Aufmerksamkeit hatte sich der aus Sibirien stammende Panzersoldat entschuldigt. «Ich bedauere es. Ich bereue es sehr. Ich habe mich nicht geweigert, und ich bin bereit, alle Massnahmen zu akzeptieren, die verhängt werden», hatte er in seinem Schlusswort im Prozess, der vergangene Woche begonnen hat, gesagt.

Für möglich gehalten wird, dass der Mann gegen ukrainische Gefangene in Russland ausgetauscht wird. Wie die Ukraine hat auch Russland viele Soldaten in Gefangenschaft genommen.