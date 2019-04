General Haftar war Offizier unter Muammar al-Gaddafi, wendete sich in der Revolution von 2011 aber gegen ihn. 2014 sagte er sich von der Regierung in Tripolis los und stellte in der Region von Benghasi im Osten des Landes eine eigene Armee auf. Haftar hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Tripolis zum Ziel hat. Er wolle die libysche Hauptstadt von Terroristen und Söldnern befreien, sagt er. Tatsächlich aber geht es ihm um Macht und Einfluss sowie um die Kontrolle über die Öl- und Gasvorkommen im Land.

Haftars Hauptgegnerin ist die Führung in Tripolis. Sie kann gegen ihn allerdings nicht viel unternehmen, weil sie in seinem Einflussbereich im Osten des Landes keine Autorität besitzt. Haftar ist ein gewiefter Taktiker, der nie mit offenen Karten spielt und immer wieder vorgibt, an einer politischen Lösung in Tripolis interessiert zu sein. Unklar ist auch, von welchen ausländischen Mächte er unterstützt wird. (frea)