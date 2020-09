Fast zwei Jahrzehnte nach ihrer Vertreibung aus der afghanischen Hauptstadt Kabul verhandeln die Taliban erstmals mit der Regierung über Frieden. Der Weg dorthin:

11. September 2001: Die Anschläge von Al-Kaida am 11. September in den USA lösen den US-geführten Militäreinsatz in Afghanistan aus. Der Drahtzieher der Anschläge, Al-Kaida-Chef Osama bin Laden, hielt sich unter dem Schutz der Taliban in Afghanistan auf.

Legende: Bei den Anschlägen am 11. September 2001 kamen rund 3000 Menschen ums Leben. Keystone

13. Juni 2002: Eine grosse Ratsversammlung in Afghanistan bestimmt eine Übergangsregierung mit Hamid Karsai als Präsident.

9. Oktober 2004: Bei den ersten Wahlen nach dem Sturz des Taliban-Regimes wird Hamid Karsai als Präsident bestätigt. Die Wahl wird von Angriffen der Taliban überschattet.

Legende: Hamid Karsai wird afghanischer Präsident nachdem das Taliban-Regime gestürzt wurde. Keystone

2. Mai 2011: Osama Bin Laden wird während einer geheimen Operation von US-Spezialkräften im pakistanischen Abbottabad getötet.

Legende: 2013 hat die Jagd nach dem Urheber der Anschläge vom 11. September 2011, Osama bin Laden, ein Ende. Reuters

Juni 2013: Die Taliban eröffnen ein Büro in Doha, der Hauptstadt des Golfemirats Katar.

15. Juli 2018: Taliban und Regierung lassen erstmals für drei Tage die Waffen ruhen – Anlass ist das islamische Fest des Fastenbrechens. Millionen Menschen feiern wenige Tage des Friedens.

29. Juli 2018: Die Taliban bestätigen die ersten direkten Gespräche mit Vertretern der US-Regierung in Doha (Katar).

29. Februar 2020: Die USA unterzeichnen mit den Taliban ein Abkommen, das einen schrittweisen Abzug der Nato-Streitkräfte vorsieht. Im Gegenzug versichern die Taliban, dass von Afghanistan keine Terrorgefahr mehr ausgeht. Ein Gefangenentausch mit Kabul und innerafghanische Friedensgespräche werden vereinbart.

Legende: Der Friedensgesandte der USA, Zalmay Khalilzad (links), und der Taliban-Beauftragte Mullah Abdul Ghani Baradar nach der Unterzeichnung eines Abkommens zwischen beiden Seiten. Reuters

9. August 2020: Eine grosse Ratsversammlung billigt die Freilassung besonders gefährlicher Talibankämpfer. Damit fällt die letzte Hürde vor den Friedensgesprächen.

12. September 2020: In Doha starten die Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban.