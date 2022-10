Ein nächster Versuch in Nordirland endlich eine Regierung zu bilden, scheiterte. Einmal mehr stellten sich die Demokratische Unionisten Partei quer. Gemäss dem Präsidenten der Partei, Jeffrey Donaldson, habe es keinen anderen Weg gegeben.

Wir haben den klaren Auftrag, uns so lange nicht an einer Regierung zu beteiligen, bis die Warengrenze der Irischen See beseitigt ist.