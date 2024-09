Landtagswahl Brandenburg SPD setzt sich gegen AfD durch

Die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke ist ersten Hochrechnungen zufolge als stärkste Kraft aus der Landtagswahl in Brandenburg hervorgegangen.

Die AfD, die in Umfragen lange Zeit vorn lag, landet demnach auf Platz zwei.

Nach Hochrechnungen von ARD und ZDF folgen dahinter das neue linkspopulistische Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die Christdemokraten (CDU).

Die SPD kommt laut der ersten Hochrechnung des ZDF auf 31.3 Prozent, gefolgt von der AfD mit 29.5 Prozent. Das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) landet demnach mit 12.4 Prozent auf dem dritten Platz – noch vor der CDU mit 11.9 Prozent. Die Grünen können mit 4.6 Prozent der Stimmen rechnen.

Landtagswahl hat nationale Bedeutung

Die AfD setzte im Vorfeld der Landtagswahl nach eigener Darstellung darauf, mit einem Wahlsieg die «Ampel»-Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen (FDP) in Berlin zu «zertrümmern».

Parteien, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, haben über die Grundmandatsklausel allerdings noch eine Chance: Wenn sie mindestens ein Direktmandat gewinnen, ziehen sie in den Landtag ein – mit der Anzahl der Sitze nach ihrem Zweitstimmenergebnis.

Legende: «Wir haben eine Aufholjagd hingelegt, wie es sie in der Geschichte unseres Landes noch niemals gegeben hat», sagte Woidke bei der SPD-Wahlparty in Potsdam. REUTERS/Fabrizio Bensch

SPD-Ministerpräsident Woidke hatte vor der Wahl angekündigt, dass er nur dann weiter Regierungsverantwortung tragen will, wenn die Sozialdemokraten stärker als die AfD abschneiden. Nach den ersten Hochrechnungen, die einen Sieg seiner Partei prognostizierten, erklärte er in der ARD, er werde zuerst mit der CDU reden. «Das ist jetzt schon klar.» Bei den Grünen müsse man den Wahlabend noch abwarten.

Die Frage nach der Koalition

Brandenburg wird seit 2019 von einer Koalition aus SPD, CDU und Grünen regiert. Wie eine künftige Koalition aussehen könnte, ist offen. Die AfD hat kaum Aussicht auf eine Regierungsbildung, da niemand mit ihr koalieren will. Sie wird vom Verfassungsschutz in Brandenburg als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Keine andere Partei will mit ihr zusammenarbeiten. Parteichef Tino Chrupalla erklärte am Wahlabend, man habe das Ziel verpasst, Woidke «in die Rente zu schicken». Doch seien die ostdeutschen Wahlen in Thüringen, Sachsen und jetzt Brandenburg erfolgreich gewesen: «Wir haben einmal Gold und zweimal Silber geholt.»

Massiv mehr Menschen an die Urne gegangen Box aufklappen Box zuklappen Die Wahlbeteiligung lag den Hochrechnungen zufolge bei 73 bis 74 Prozent und damit deutlich höher als 2019 mit 61.3 Prozent.

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatte sich ein ähnliches Bild vor der Abstimmung ergeben wie heute Sonntag. Letztlich schafften es die Sozialdemokraten mit Woidke an der Spitze, in einem Endspurt mit 26.2 Prozent stärkste Kraft zu werden. Die AfD folgte mit 23.5 Prozent auf dem zweiten Platz, gefolgt von der CDU mit 15.6 Prozent. Grüne und Linke erreichten mit 10.8 und 10.7 Prozent noch zweistellige Ergebnisse, die Freien Wähler schafften mit 5.0 Prozent den Einzug in den Landtag. Die FDP scheiterte mit 4.1 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 61.3 Prozent. Die SPD stellt in Brandenburg seit 1990 den Ministerpräsidenten.