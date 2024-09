In Umfragen liegt nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen auch hier die AfD vorne, allerdings nur äusserst knapp. Der Überblick.

Um was geht es? Im ostdeutschen Brandenburg entscheiden die Wähler heute über die künftigen Machtverhältnisse im Landtag. Der letzten Landtagswahl des Jahres in Deutschland wird auch bundespolitische Bedeutung zugemessen. Die AfD setzt nach eigener Darstellung darauf, mit einem Wahlsieg die «Ampel»-Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen (FDP) in Berlin zu «zertrümmern». Die SPD von Kanzler Olaf Scholz hofft hingegen, ihre Hochburg zu verteidigen und sich so zu stabilisieren.

Was sagen die Umfragen? Laut jüngster Umfragen kann die AfD mit 28 Prozent rechnen, die SPD liegt derzeit bei 27 Prozent. Die CDU rangiert bei 14 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) käme aus dem Stand auf 13 Prozent. Grüne und Linke müssen mit 4.5 und 4.0 Prozent um den Wiedereinzug in den Potsdamer Landtag bangen.

Wie sah es in der Vergangenheit aus? Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatte sich ein ähnliches Bild vor der Abstimmung ergeben wie heute Sonntag. Letztlich schafften es die Sozialdemokraten mit Woidke an der Spitze, in einem Endspurt mit 26.2 Prozent stärkste Kraft zu werden. Die AfD folgte mit 23.5 Prozent auf dem zweiten Platz, gefolgt von der CDU mit 15.6 Prozent. Grüne und Linke erreichten mit 10.8 und 10.7 Prozent noch zweistellige Ergebnisse, die Freien Wähler schafften mit 5.0 Prozent den Einzug in den Landtag. Die FDP scheiterte mit 4.1 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 61.3 Prozent. Die SPD stellt in Brandenburg seit 1990 den Ministerpräsidenten.

Wann ist mit Ergebnissen zu rechnen? Die Wahllokale öffneten am Morgen um 8:00 Uhr. Rund 2.1 Millionen Menschen in dem Bundesland können sich beteiligen. Erste Hochrechnungen werden um 18 Uhr mit der Schliessung der Urnen erwartet.