AfD in Thüringen stärkste Partei – CDU in Sachsen knapp vorn

Die AfD ist zum ersten Mal bei einer Landtagswahl (Parlamentswahl) in Deutschland stärkste Kraft.

In Thüringen kam die Partei nach Prognosen von ARD und ZDF auf rund 33 Prozent.

Bei den Wahlen in Sachsen kam die AfD demnach ebenfalls auf über 30 Prozent, stärkste Kraft wurde hier aber die CDU mit etwa 32 Prozent.

Die Regierungsbildung könnte in den beiden ostdeutschen Bundesländern schwierig werden.

SPD, Grüne und FDP mussten empfindliche Niederlagen hinnehmen.

In Thüringen kam die CDU laut ZDF mit 24.5 Prozent auf den zweiten Platz. Wahrscheinlich wird sie damit eine neue Regierung anführen, da alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen haben. Drittstärkste Kraft ist demnach das neu gegründete und von der Linken abgespaltete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das mit 16 Prozent rechnen kann. Die Linkspartei des amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow kam auf etwa 12.5 Prozent.

In Sachsen wurde das BSW den Prognosen zufolge aus dem Stand drittstärkste Partei mit etwa zwölf Prozent. Die derzeitigen Koalitionspartner der CDU – SPD und Grüne – müssen Verluste hinnehmen. Die SPD kam auf unter acht Prozent, die Grünen auf gut fünf Prozent und würden damit den Sprung in den Dresdner Landtag knapp wieder schaffen. Die FDP scheiterte erneut an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Linke verpasste den Wiedereinzug in den Landtag.

Die Stimmung im Wahlkampf war angesichts der Polarisierung aufgeheizt. In der Universitätsstadt Jena (Thüringen) verhinderten Demonstranten Mitte August mit Sitzblockaden und Sprechchören einen Wahlkampf-Auftritt von AfD-Rechtsaussen Björn Höcke. In Sachsen kam es nach Angaben des dortigen Innenministeriums in diesem Jahr bereits zu rund 900 politisch motivierten Straftaten im Zusammenhang mit den Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen.

Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt sieht im Wahlergebnis eine politische Herausforderung. Das sei auch eine Chance für den Wechsel unter Führung der CDU, sagte Voigt im ZDF. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert fordert von seiner Partei – einschliesslich von Kanzler Olaf Scholz – eine bessere Kommunikation. «Wir müssen viel mehr werben um unseren Politikansatz. Und auch zuhören bei denjenigen, die an manchen Stellen nicht mitgehen und auch manche Lehren daraus ziehen», sagt Kühnert in der ARD. Die AfD-Co-Bundesvorsitzende Alice Weidel wertet den voraussichtlichen Wahlsieg ihrer Partei in Thüringen als historisch. «Wir sind erstmals bei den Landtagswahlen stärkste Kraft geworden», sagt Weidel im ARD-Fernsehen. Auch in Sachsen habe die AfD ein noch stärkeres Ergebnis eingezielt als bei den letzten Wahlen. «Es ist gleichzeitig auch eine Strafung der Ampel», sagt Weidel. Die BSW-Spitzenkandidatin in Thüringen, Sabine Zimmermann, zeigt sich zufrieden. «Wir sind zweistellig, wir haben das Ergebnis von der Europawahl gehalten und da können wir stolz darauf sein», sagt sie in der ARD.

Zuletzt wurde der Wahlkampf von dem Terroranschlag in der westdeutschen Stadt Solingen überschattet, der die Migrationsdebatte weiter anfachte. Dort waren drei Menschen bei einem Volksfest durch Messerstiche getötet und acht verletzt worden. Ein tatverdächtiger 26 Jahre alter Syrer sitzt in Untersuchungshaft, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Tat für sich reklamiert. Mit Hashtags wie «Höcke oder Solingen» versuchte die AfD, ihre Kampagne im Nachgang an den Anschlag zu befeuern.