Auch Flüge in der Schweiz sind betroffen

In Deutschland läuft der angekündigte Streik der Lufthansa-Mitarbeitenden.

Landesweit fallen hunderte Flüge aus. Betroffen sind nach einer Schätzung rund 69'000 Passagierinnen und Passagiere.

Auch am Zürcher Flughafen fallen mehrere Flüge aus.

Seit Mitternacht läuft der Streik tausender Lufthansa-Mitarbeitenden. Alleine am Frankfurter Flughafen fallen rund 450 Flüge aus. Davon betroffen sind Zehntausende Passagierinnen und Passagiere.

Legende: Am grössten Flughafen Deutschlands in Frankfurt fallen heute rund 450 Flüge aus. Zehntausende Flugreisende sind betroffen. keystone/Salvatore di Nolfi

Gestreikt wird offiziell für höhere Arbeitgeberbeiträge bei Betriebs- und Übergangsrenten.

Auch Zürich betroffen

Der Streik in Deutschland hat auch Auswirkungen auf Flüge an Schweizer Flughäfen. In Zürich wurden fünf Flugrotationen annulliert, wie ein Sprecher auf Anfrage von SRF mitteilt. Es sei allerdings möglich, dass Flüge bereits vor mehr als 48 Stunden aus dem System gelöscht worden seien. Diese seien in den Zahlen nicht abgebildet.

Am Freitag seien bis jetzt noch keine Flüge annulliert worden. Der Flughafen Zürich empfiehlt den Fluggästen, die Updates ihrer Fluggesellschaften zu verfolgen.

Swiss setzt grössere Flieger ein

Als Lufthansa-Tochter ist die Swiss von den Streiks in Deutschland nicht direkt betroffen. Auf sechs Flügen zwischen Zürich und Frankfurt setzt die Fluggesellschaft jedoch auf grössere Flieger.

So können mehr Passagiere befördert werden und einige Passagiere in den Swiss-Maschinen weiterfliegen, die sonst in Frankfurt feststecken würden.