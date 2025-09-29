Der Swiss-Mutterkonzern Lufthansa streicht bis ins Jahr 2030 insgesamt rund 4000 Stellen in der Verwaltung.

Ein Grossteil des Abbaus betrifft laut dem Unternehmen Arbeitsplätze in Deutschland. Aber auch die Schweiz könnte betroffen sein, wie die Konzerntochter Swiss mitteilt.

Die Lufthansa will zahlreiche Massnahmen umsetzen, um den Konzern für die Zukunft zu wappnen.

Vom grossen Stellenabbau im Lufthansa-Konzern könnten nach Angaben der Tochter Swiss auch Stellen in der Schweiz betroffen sein, die mit Konzern-Aufgaben betraut sind. Konkrete Entscheide gebe es aber noch nicht, teilte ein Swiss-Sprecher der Nachrichtenagentur AWP mit.

Für die grosse Mehrheit der Beschäftigten in dedizierten Swiss-Rollen sei derzeit kein Abbau vorgesehen, erklärte der Sprecher. Beim Mutterkonzern Lufthansa in Frankfurt hiess es auf Anfrage, dass man zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben mache.

SRF-Wirtschaftsredaktor: «Swiss-Personal ist beunruhigt» Box aufklappen Box zuklappen SRF-Wirtschaftsredaktor Matthias Pfander: «Es rumpelt kräftig im Lufthansa-Konzern. Seit den Einbrüchen durch die Corona-Pandemie erreichte das Riesengebilde nie mehr seine Flughöhe in Sachen Rentabilität. Darum kommt jetzt die grosse Restrukturierung mit einem geplanten Abbau von 4000 Jobs in den nächsten fünf Jahren. Auch bei der Konzern-Tochter Swiss ist das Personal entsprechend beunruhigt. Schon länger ist spürbar, dass die Strukturen im Konzern immer mehr nach Frankfurt zentralisiert werden, was die eigenen Spielräume einschränkt. Federführend dabei ist ausgerechnet der ehemalige Swiss-Chef Dieter Vranckx, der für alle Konzern-Airlines und ihr Streckennetz verantwortlich ist. Und gerade über das Wochenende sickerte durch, dass in den Swiss-Kabinen 400 Stellen abgebaut werden sollen. Dabei ist die Swiss seit Jahren die profitabelste Gewinnlieferantin innerhalb des Lufthansa-Konzerns. Die Lufthansa und ihre Tochter Swiss fliegen also turbulenten Zeiten entgegen.»

Digitalisierung und höhere Renditeziele

Die Lufthansa teilt zum Kapitalmarkttag in München mit, dass ihre Prozesse digitalisiert, automatisiert und gebündelt werden sollen. Das Unternehmen konkretisierte damit unbestätigte Berichte aus der Vorwoche.

Zudem werden die mittelfristigen Finanzziele hochgesetzt. Europas grösstes Luftverkehrsunternehmen mit zuletzt rund 103'000 Beschäftigten will künftig einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 8 bis 10 Prozent des Umsatzes erreichen. Bislang galt die Zielmarke von 8 Prozent.

Für lukrativere Geschäfte sollen die verschiedenen Fluggesellschaften des Konzerns enger zusammengefasst und zentral gesteuert werden. Neben der kriselnden Kernmarke Lufthansa betreibt das Unternehmen unter anderem die Airlines Swiss, Austrian, Brussels Airlines und ist Minderheiteneigner der italienischen Ita. Die Direktfluggesellschaft Eurowings werde ebenso gestärkt wie die Logistik und das Wartungsgeschäft, das sich im Wachstumsfeld Verteidigung etablieren soll, teilte das Unternehmen mit.

Passend zum Thema Luftfahrt Lufthansa will offenbar Tausende Stellen streichen

Drohender Streik der Pilotinnen und Piloten

Ziel aller Massnahmen sei es, das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen und nachhaltig attraktive Renditen für die Aktionärinnen und Aktionäre zu erzielen. Sie könnten weiterhin mit einer Dividende in Höhe von 20 bis 40 Prozent des Konzerngewinns rechnen.

Legende: Die Lufthansa ist der Mutterkonzern der Swiss. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Zunächst muss sich das Management aber auch noch mit einem drohenden Streik der Pilotinnen und Piloten beschäftigen. Am Dienstag, 30. September endet die Urabstimmung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC).

Die Gewerkschaft hat ihre Mitglieder bei der Lufthansa Kerngesellschaft und der Frachttochter Lufthansa Cargo aufgerufen, über einen Arbeitskampf zu entscheiden. Streitpunkt sind die Betriebsrenten. Lufthansa hatte die Forderungen als unbezahlbar abgelehnt.