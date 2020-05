Im Kampf gegen die Truppen des Generals Chalifa Haftar in Libyen haben Regierungstruppen laut eigenen Angaben die Luftwaffenbasis Al-Watia eingenommen.

Die Basis liegt etwa 125 km südwestlich der Hauptstadt Tripolis und zählt zu einem der wichtigsten militärischen Flughäfen Libyens.

Experten sehen in der Übernahme der Basis einen strategisch wichtigen Erfolg. In den vergangenen Wochen war es den Regierungstruppen mit Unterstützung der Türkei bereits gelungen, wieder grössere Gebiete im Westen Libyens und an der Küste zurückzuerobern.

Haftar versucht seit über einem Jahr, die Hauptstadt Tripolis einzunehmen. Während des Kampfes um den Luftwaffenstützpunkt Al-Watia sollen seine Truppen gemäss Regierungsangaben schwere Raketenangriffe auf Tripolis durchgeführt haben.

Ein türkischer Journalist teilt ein Video des Hangars , Link öffnet in einem neuen Fenster

In Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi 2011 Bürgerkriegschaos. Der einflussreiche General Haftar hatte im vergangenen Jahr eine Offensive auf Tripolis begonnen, wo die international anerkannte Regierung von Fajis al-Sarradsch sitzt.