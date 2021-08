Ab Mitte der 1990er Jahren errichteten die Taliban einen islamistischen Gottesstaat. Dabei traf die Schreckensherrschaft vor allem die Mädchen und Frauen Afghanistans. Frauen durften nicht mehr arbeiten und nur verschleiert sowie in Begleitung eines männlichen Verwandten das Haus verlassen. Für sie war lautes Sprechen und Lachen in der Öffentlichkeit verboten. Ausserdem wurden Mädchen vom Schulunterricht ausgeschlossen.

Es scheint zurzeit unklar, ob die Taliban heute gleich regieren werden, wie damals. Bislang unterliessen es ihre Offiziellen, konkrete Aussagen zu machen. Insgesamt schlagen sie zumindest in öffentlichen Stellungnahmen verhältnismässig moderate Töne an. Frauen sind auch nach ihrer faktischen Machtübernahme in der Hauptstadt in den Strassen unterwegs, sie sind auch weiter in Fernsehsendungen zu sehen. Taliban-Offizielle riefen auch explizit Frauen dazu auf, ihre Arbeit in den Regierungsstellen wieder aufzunehmen. Beobachter haben aber Zweifel, ob diese weiche Linie von Dauer sein wird.