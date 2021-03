Als Reaktion auf die Massage-Salons-Attacken haben amerikanische Prominente zunehmenden Rassismus gegen asiatischstämmige Menschen angeprangert. «Ich bin es ehrlich so leid, dass Menschen nicht wissen, was passiert, und dass Menschen nicht verstehen, wo diese Taten von Hass und Gewalt gegenüber asiatischstämmigen Menschen herkommen», sagte die koreanisch-amerikanische Schauspielerin Ashley Park (29, «Emily in Paris») in einem Video auf Instagram.

Sie kritisierte - ebenso wie Schauspielerin Shannon Lee, Tochter der Kung-Fu-Legende Bruce Lee - die Bezeichnung «Kung Flu» für das Coronavirus, an der der ehemalige Präsident Donald Trump festgehalten hatte. Er und seine Anhänger hatten auch immer wieder vom «China-Virus» gesprochen. Auch andere Prominente prangerten in den sozialen Medien einen zunehmenden Rassismus an und teilten den Hashtag #StopAsianHate.