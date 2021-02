Schiesserei in den USA

Ein Mann hat im US-Bundesstaat Minnesota in einem Krankenhaus das Feuer eröffnet.

Vier Personen wurden verletzt, eine Person starb.

Auch ein Paket mit einem mutmasslichen Sprengsatz wurde am Tatort gefunden.

Der 67-jährige Schütze wurde noch am Tatort festgenommen, die Schulen in der Region abgeriegelt und in der Nähe des Spitals befindliche Menschen in Sicherheit gebracht.

Der Angriff fand am Dienstagmorgen (Ortszeit) in Buffalo statt, einer Kleinstadt mit rund 15'000 Einwohnern. Laut den lokalen Behörden war der Täter ein Einwohner von Buffalo.

Das Motiv des 67-Jährigen ist noch unklar, wobei vermutet wird, dass der Mann mit einer Behandlung unzufrieden war, die er in der Klinik erhalten hatte. Dem Chef der lokalen Polizeibehörde zufolge hatte der Täter bereits in der Vergangenheit wiederkehrende Konflikte mit Gesundheitsdienstleistern in der Region.