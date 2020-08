Philipp Scholkmann war bis vor zwei Jahren SRF-Korrespondent für den Nahen Osten. Er hat selber in Beirut gelebt. Wäre auch ein Anschlag möglich? «In Libanon mit seiner gewalttätigen Geschichte ist der Gedanke natürlich in den Köpfen. Es gab immer wieder verheerende Anschläge. Gerade in Phasen der politischen Instabilität war das immer wieder eine gefürchtete Erscheinung, und Libanon ist in einer solchen Phase der Instabilität. Der folgenreichste Anschlag in der jüngeren Geschichte war der auf den ehemaligen Ministerpräsidenten Rafik al-Hariri im Jahr 2005. Und just diese Woche sollen die Urteile gegen mutmassliche Verantwortliche für diesen Anschlag bekanntgegeben werden. Übermorgen soll ein internationales Tribunal diese Urteile gegen Mitglieder der schiitischen Miliz Hisbollah sprechen. Also: Das Potenzial für einen Anschlag in Libanon ist auf jeden Fall immer gegeben. Aber es gibt im Moment nichts, was das erhärten würde für das, was gestern geschehen ist. Und: Die lokalen Verantwortlichen argumentieren im Moment einhellig mit diesem Szenario eines fürchterlichen Unfalls beziehungsweise hochkrimineller Schlamperei oder Korruption. Davon muss man ja wohl reden, wenn solch gefährliche Stoffe einfach offen gelagert werden.»