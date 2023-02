Wer in die Politik geht, braucht ein dickes Fell. Doch es hagelt nicht nur Kritik. Auch Drohungen und tätliche Angriffe müssen junge Politiker und Politikerinnen über sich ergehen lassen. Das ergab eine nicht repräsentative Umfrage von SRF Impact.

Anfeindungen in der Politik

Über die Hälfte aller befragten Jungpolitikerinnern und -politiker haben aufgrund ihres politischen Engagements bereits einmal Anfeindungen, Beleidigungen oder gar Gewalt erlebt. Jede vierte Person hatte Bedenken um ihre eigene Sicherheit. Dies ergab eine nicht repräsentative Umfrage. Ihre geschilderten Erlebnisse sind erschreckend.

Viele Vorfälle werden nicht publik gemacht

Hass erleben Menschen aller Parteien – und zwar in ganz unterschiedlichen Formen: Einige berichteten von verbalem Hass, wie beispielsweise durch anonyme Briefe oder Anrufe, wie Nina Cramer, Co-Präsidentin der Jungen Grünen Sektion Appenzellerland. Sie schrieb SRF Impact von Belästigungen via Telefon: «Eine Zeit lang haben mich fremde Männer angerufen oder mir geschrieben und anzügliche Sachen erzählt.»



Fremde Männer haben mich angerufen und anzügliche Sachen erzählt.

Die Vize-Präsidentin der Juso Schweiz, Mirjam Hostetmann, erhielt während ihrer Kandidatur für den Nationalrat vor vier Jahren Briefe mit Beleidigungen sowie anonyme Anrufe, in denen niemand sprach.

Studienergebnisse zu Hass gegen Jungpolitisierende Box aufklappen Box zuklappen Im Dezember 2022 wurden alle Sekretariate der in der Schweiz vertretenen Jungparteien sowie rund 400 Jungpolitikerinnen und -politiker von SRF Impact angeschrieben. Bis Ende Januar 2023, nahmen rund 80 Personen an der nicht repräsentativen Umfrage teil. Diese ergab, dass 61 Prozent von ihnen bereits Hass im Netz oder im Alltag erlebt haben aufgrund ihrer politischen Aktivität. Fast jede vierte Person hatte schon einmal Angst um die eigene Sicherheit oder um die der Angehörigen aufgrund von Reaktionen auf ihr politisches Engagement. Folgende Jungparteien wurden angeschrieben: Junge SVP, Jungfreisinnige Schweiz, Junge Grünliberale, Junge EVP, Junge Mitte, Juso, Junge Grüne.

Sie vermutet, dass dieser Unmut ausgelöst wurde, da sie als einzige linke Politikerin in ihrem Heimatkanton Obwalden kandidierte. Gross an die Glocke hängen wollte Hostetmann diese Vorfälle aber nicht: «Ich möchte nicht, dass deswegen andere junge Menschen sich nicht trauen, in die Politik einzusteigen.»

Legende: Juso-Politikerin Mirjam Hostetmann erhielt anonyme Anrufe und beleidigende Briefe. SRF

Geohrfeigt und mit Messer bedroht

Andere Politikerinnen und Politiker erhielten Hassnachrichten via Social Media. «Unter einem einzigen politischen Instagram-Post erhielt ich 200 Hassnachrichten», schrieb Margot Chauderna von den Jungen Grünen. Auch zu Bedrohungen in der Öffentlichkeit kam es bei gewissen Jungpolitikerinnen und -politikern.

Tobias Voegeli von den Jungen Grünliberalen wurde im Ausgang mit einer Flasche beworfen. Andri Meyer von den Jusos wurde an einer Fasnachtsparty einst geohrfeigt. Alle gaben ihre politische Orientierung als Auslöser der Taten an.

Auch Travis Schmidhauser von den Jungen Freisinnigen. Er wurde schon mehrmals in der Öffentlichkeit beleidigt und bedroht. «Als ich Plakate für die ‹Ehe für alle› aufhing, wurde mir mit einem Messer in der Hand gesagt, dass ich doch genau so eine ‹Schwuchtel› sei.» Er habe daraufhin informiert, dass er die Polizei einschalten werde.

Als ich Plakate für die ‹Ehe für alle› aufhing, wurde mir mit Messer in der Hand gesagt, dass ich genau so eine ‹Schwuchtel› sei.

Anfeindungen über Parteigrenzen hinweg

Cedric Meyer kennt solche Momente. Er ist für die junge SVP im Aargau tätig sowie Vizepräsident der SVP im Bezirk Rheinfelden. Auch er wurde einst wüst aufgrund seiner Parteizugehörigkeit beschimpft und tätlich angegriffen, als er eine Bar betrat. «In dem Moment war ich total perplex und wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll», erzählt Meyer. «Es hat ein paar Tage gedauert, bis ich das verdaut hatte.»

Legende: Wurde auch schon in einer Bar beschimpft und angerempelt: von der jungen SVP Aargau. SRF

Doch nicht nur das: Auch Memes wurden über ihn kreiert und auf Social Media verbreitet. Da er diese immer wieder bei den Social-Media-Unternehmen meldete, wurden einige davon entfernt.

Beide Politiker:innen, die SRF Impact für ein Interview traf – Mirjam Hostetmann noch Cedric Meyer – hätten aufgrund von Hass gegen ihre eigene Person bereits überlegt, mit ihrem politischen Engagement aufzuhören. Es sei beunruhigend zu sehen, dass – egal welcher Partei man angehöre – sehr viel Intoleranz, ja gar Hass, gegenüber Andersdenkenden vorhanden sei.