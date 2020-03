Weltweit steigt die Zahl der Infizierten. Mehr als 120 Länder haben Fälle gemeldet. In den letzten Tagen standen vor allem europäische Länder im Fokus. Doch nun breitet sich das Virus auch auf dem afrikanischen Kontinent aus. In 26 Ländern gibt es Infizierte, die Zahlen steigen. Samuel Burri, SRF-Afrika-Korrespondent in Nairobi, befürchtet, dass die sowieso schon schwachen Gesundheitssysteme an ihre Grenzen kommen. Andererseits haben viele Staaten bereits Erfahrungen mit ansteckenden Krankheiten.

Samuel Burri Afrika-Korrespondent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Samuel Burri berichtet seit 2017 für SRF über das Geschehen in Afrika. Er lebt in Nairobi, der Hauptstadt Kenias. Der studierte Historiker war vor seinem Engagement bei SRF als freier Journalist in Ghana und Westafrika tätig.

SRF News: Wie gut ist Afrika auf das Coronavirus vorbereitet?

Samuel Burri: So gut, wie es geht. Anfangs konnte man nur in zwei Ländern überhaupt Tests durchführen. Heute ist das in mehr als der Hälfte der Länder möglich. Und viele afrikanische Staaten haben bereits Erfahrungen mit Infektionskrankheiten wie beispielsweise Ebola. Ich war vor einem Monat selbst unterwegs in mehreren Ländern, und an den Flughäfen wurde überall die Temperatur gemessen oder man musste Formulare ausfüllen und die Hände desinfizieren. Das war zu einer Zeit, als man in viele Länder Europas noch unkontrolliert einreisen konnte.

Überall in Afrika werden Grenzen geschlossen.

Wie ist die aktuelle Lage punkto Ausbreitung auf dem Kontinent?

Es gibt zwar erst rund 300 Fälle und sechs Tote. Doch es werden nun überall die Grenzen geschlossen. In Kenia hat der Präsident gestern bekannt gegeben, dass nicht mehr aus Coronavirus-Staaten eingereist werden darf. Die Schulen wurden geschlossen. Ähnliche Massnahmen gibt es auch in Ruanda, Südafrika und Ghana. Das Virus hat Afrika nun definitiv erreicht.

In Kenia wurden die Schulen geschlossen, obwohl es dort erst drei diagnostizierte Fälle gibt. Ist das eine Überreaktion oder ist es sinnvoll?

Es ist absolut sinnvoll, dass man jetzt die Schulen schliesst und möglichst viele Einschränkungen einführt. Es geht ja beim Coronavirus darum, die Ansteckungskurve flach zu halten. Experten sagen, es sind wahrscheinlich schon mehr als drei Menschen infiziert worden. Und wenn die Kurve steil ansteigt, dann wird das Gesundheitssystem hier innert Kürze absolut überfordert sein. Kenia hat 120 Betten bereitgestellt. Das reicht natürlich nirgends hin. Es gibt hier Spitäler ohne fliessend Wasser. Und dabei ist Kenia noch besser dran als die meisten anderen afrikanischen Staaten.

Kenia hat für Corona-Patienten 120 Betten bereitgestellt. Das reicht natürlich nirgends hin.

Was sind denn die grössten Probleme der afrikanischen Länder?

Es gibt wenige Spitäler und kaum Beatmungsmaschinen. Das heisst, Schwerkranke können nicht so gut versorgt werden. Dazu kommen viele weitere Krankheiten wie HIV, Malaria und Tuberkulose, bei denen noch unklar ist, wie genau das Coronavirus mit ihnen interagiert. Aber wer an mehreren Krankheiten leidet, hat wohl ein höheres Sterberisiko. Grundsätzlich kommt dazu, dass viele Leute hier schlecht ernährt sind und die Hygiene allgemein nicht so gut ist. All das wird die Auswirkungen des Virus wohl verstärken.

Das heisst, das Coronavirus könnte sich sehr schnell ausbreiten?

Ja, ich fürchte schon. Vor allem in Ballungszentren wie beispielsweise in Nairobi. Da gibt es Slums, in welchen Hunderttausende wohnen. Die Menschen sind in engen Minibussen unterwegs. Diese wurden bisher nicht verboten. Dafür sollten die Fahrer den Passagieren nun Handdesinfektionsmittel anbieten. Dabei ist Handdesinfektionsmittel schon lange ausverkauft.

Ich glaube, das Coronavirus wird Afrika nun mit ziemlicher Wucht treffen.

Irgendwann stellt sich generell die Frage der Versorgung, denn es kommen keine Schiffe mehr aus China an. Viele Menschen hier haben kaum Erspartes. Ich glaube, das Coronavirus wird Afrika nun mit ziemlicher Wucht treffen.

Das Gespräch führte Claudia Weber.