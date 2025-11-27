Bei einem Lawinenabgang am Stubaier Gletscher in Tirol sind mehrere Wintersportler verschüttet worden

Das Schneebrett sei im freien Skiraum im Bereich der Daunscharte abgegangen, sagte ein Polizeisprecher zur österreichischen Nachrichtenagentur APA.

In Teilen erreichten die Schneemassen auch den unteren Abschnitt einer Piste, bestätigten die Stubaier Gletscherbahnen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei die Lawine durch Variantenfahrer ausgelöst worden. Mehrere Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs im freien Gelände aufgehalten haben, hiess es seitens der Gletscherbahnen. Wie viele Personen aber tatsächlich betroffen waren, bleibt noch unklar.

Legende: Ein Pistenfahrzeug am Stubaier Gletscher in Tirol (Bild von 2022). Keystone/ MATTHIAS SCHRADER

Dass einige Teilverschüttete bereits ausgegraben worden sein sollen, wurde der APA vorerst nicht bestätigt. Fest stand hingegen, dass bei einigen der betroffenen Wintersportler ausgelöste Lawinenairbags beobachtet wurden.

Eine grossangelegte Suchaktion unter Beteiligung mehrerer Bergrettungen, von Lawinensuchhunden sowie dreier Rettungshubschrauber ist im Gange. Der Lawinenkegel wird von den Einsatzkräften weiter intensiv abgesucht.