Vor 50 Jahren sind erstmals Fluggäste mit Überschallgeschwindigkeit gereist.

In Rekordzeit flogen zwei Concorde-Maschinen nach Brasilien und Bahrain.

Die Ära der kommerziellen Überschallflüge hielt fast 30 Jahre an.

Am Mittwoch, 21. Januar 1976, hoben die zwei Überschalljets fast zeitgleich in London und Paris ab. Die hundert Fluggäste der britischen Maschine waren rund vier Stunden später in Bahrain, die Concorde der Air France landete nach einem Zwischenstopp in Dakar rund dreieinhalb Stunden später in Rio de Janeiro. Mit doppelter Schallgeschwindigkeit sollte das Reisen künftig einiges schneller gehen – was auch zu bizarren Aktionen führte.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Zum ersten Mal hob die Concorde mit hundert Fluggästen an Bord ab. Der Abflug erfolgte um 12.40 Uhr in Paris. Bildquelle: KEYSTONE/Str. 1 / 3 Legende: Zum ersten Mal hob die Concorde mit hundert Fluggästen an Bord ab. Der Abflug erfolgte um 12.40 Uhr in Paris. KEYSTONE/Str

Bild 2 von 3. Fast zeitgleich startete die Concorde der British Airways in London mit dem Ziel Bahrain. Bildquelle: KEYSTONE/AP Photo/PA/Dave Caulkin. 2 / 3 Legende: Fast zeitgleich startete die Concorde der British Airways in London mit dem Ziel Bahrain. KEYSTONE/AP Photo/PA/Dave Caulkin

Bild 3 von 3. Der letzte Flug der Concorde fand 2003 statt und ging von New York nach London – begleitet von zahlreichen Schaulustigen. Bildquelle: AP Photo/Sang Tan. 3 / 3 Legende: Der letzte Flug der Concorde fand 2003 statt und ging von New York nach London – begleitet von zahlreichen Schaulustigen AP Photo/Sang Tan Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

So gab Phil Collins 1985 zwei Konzerte an einem Tag – erst in London, dann in Philadelphia. Und zu den Jahreswechseln gab es Flüge, bei denen Silvester in Paris und New York gefeiert werden konnte.

Am 25. Juli 2000 kam es schliesslich zur Katastrophe. Eine Concorde-Maschine fing nach dem Start in Paris Feuer und stürzte ab. 113 Menschen starben und die beiden Fluggesellschaften stellten den Betrieb vorerst ein.

Endgültig Schluss war dann am 24. Oktober 2003. Dann flog die Concorde ein letztes Mal von New York nach London.