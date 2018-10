#MeToo in Indien

Legende: Audio #MeToo in Indien: Jede Inderin kennt das Problem abspielen. Laufzeit 02:49 Minuten.

#MeToo in Indien: Jede Inderin kennt das Problem

Die Anschuldigungen gehen über 20 Jahre zurück, als der heutige Staatsekretär M.J. Akbar noch Chefredaktor einer namhaften indischen Zeitung war. Akbar nennt die Anschuldigungen gegenstandslos und hat Klage wegen Verleumdung eingereicht. Dennoch musste der Minister zurücktreten.

Das sendet eine wichtige Botschaft an die Frauen in ganz Indien.

Das sei der bisher grösste Erfolg der indischen #MeToo-Bewegung, sagt die Journalistin Anoo Bhuyan, deren lautstarke Stimme. «Ein sehr mächtiger Mann musste nun die Konsequenzen ziehen. Und das sendet eine wichtige Botschaft an die Frauen in ganz Indien», ist sie überzeugt. Sie selbst hat über Twitter einen Journalistenkollegen bezichtigt, sie belästigt zu haben.

Er habe sie ohne Respekt behandelt, als sei sie ein Sexobjekt. Das verbitte sie sich. Auch der von Bhuyan angeschuldigte Journalist musste kündigen.

Aber in keinem der Fälle kam es bisher zu einer Anklage. Und das sei das Problem von #MeToo, kritisiert Tavleen Singh, eine Kolumnistin in Mumbai: Die Unschuldsvermutung sei in solchen Fällen nicht gegeben. Die Anschuldigungen der Frauen werden nicht hinterfragt und man applaudiere, wenn ein Mann den Hut nehmen müsse, obwohl es keine Beweise gebe.

Gesetz schützt nicht vor Sexting

Bhuyan auf der anderen Seite versteht, dass die Frauen nicht vor Gericht gehen. In ihrem Fall hätte es nichts gebracht. Denn das indische Gesetz verfüge über keine Massnahmen, um mit gewissen Arten von sexueller Belästigung wie etwa dem Sexting umzugehen. Zudem bestärke das soziale Umfeld viele Frauen, nicht hervorzutreten, so die Journalistin Bhuyan.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, aber auch in den überfüllten Zügen oder auf der Strasse, gehört zum Alltag vieler Inderinnen: gierige Blicke; eine fremde Hand, die kurz über die Hüfte streift. Und dennoch sei #MeToo eine Scheindebatte, geführt von privilegierten Inderinnen, sagt Kolumnistin Singh.

Denn die Probleme indischer Frauen seien viel grösser als jene, die #MeToo adressiere. Sie kritisiert, dass die Bewegung die Themen Kinderprostitution und Menschenhandel nicht aufgreife. Ob Scheindebatte oder nicht: #MeToo hat in Indien ein lang tabuisiertes Thema endlich in den Vordergrund gerückt.