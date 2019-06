Die Zahl der über die Türkei in die EU eingereisten Migranten ist in den ersten vier Monaten dieses Jahres offenbar deutlich zurückgegangen. Wie aus einem vertraulichen Bericht der EU-Kommission hervorgeht, aus dem die «Welt am Sonntag» zitiert, lag die Gesamtzahl der Ankünfte bis zum 5. Mai 2019 bei 11'217. Im Vorjahreszeitraum waren es demnach noch 15'833 Ankünfte. Trotz des Rückgangs bleibe der Druck an der Landgrenze zwischen der Türkei und Griechenland hoch, heisst es in dem Bericht.