- Die USA und Israel haben den Iran angegriffen. Der israelische Verteidigungsminister bestätigte das Vorgehen am frühen Samstagmorgen Schweizer Zeit.
- Iran hat mit einem Gegenschlag begonnen. Das israelische Militär meldet, dass der Iran Raketen in Richtung Israel abgefeuert hat.
- Die iranischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben als Reaktion auf die Angriffe Israels und der USA vier US-Militärstützpunkte in Katar, Kuwait, Bahrain und in den Vereinigten Arabischen Emiraten attackiert.
Themen in diesem Liveticker
- Russischer Atomkonzern evakuiert fast 100 Personen aus dem Iran
- Irans Aussenminister verurteilt Angriffe als «illegal»
- Israel: Führung in Teheran wurde gezielt angegriffen
- Iran startet zweite Raketenwelle und Drohnenangriffe auf Israel
- Macron fordert Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats
- Israels Armee: Hunderte Militärziele im Iran angegriffen
- Jans: Bundesrat fordert Einhaltung des Völkerrechts
- USA-Korrespondent: Donald Trump will einen «Regime-Change»
- Israel ruft den Notstand aus
- Iranische Spitzenpolitiker nach Angriffen wohlauf