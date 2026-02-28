 Zum Inhalt springen

Militärschlag auf Iran Angriffe in Golfstaaten und Israel ++ Trump will «Regime-Wechsel»

28.02.2026, 07:38

Themen in diesem Liveticker

  • Russischer Atomkonzern evakuiert fast 100 Personen aus dem Iran
  • Irans Aussenminister verurteilt Angriffe als «illegal»
  • Israel: Führung in Teheran wurde gezielt angegriffen
  • Iran startet zweite Raketenwelle und Drohnenangriffe auf Israel
  • Macron fordert Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats
  • Israels Armee: Hunderte Militärziele im Iran angegriffen
  • Jans: Bundesrat fordert Einhaltung des Völkerrechts
  • USA-Korrespondent: Donald Trump will einen «Regime-Change»
  • Israel ruft den Notstand aus
  • Iranische Spitzenpolitiker nach Angriffen wohlauf

Heute Morgen, 17.02.2026, 6:30 Uhr

