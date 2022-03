Der russische Aussenminister Sergej Lawrow hat sich offenbar zur Atomgefahr geäussert, wie den Agenturen zu entnehmen war. Er glaube nicht, dass ein Atomkrieg beginnen werde. Die Aussagen Lawrows sind laut David Nauer jedoch mit Vorsicht zu geniessen. Zu oft habe er in diesem Konflikt schon die Unwahrheit gesagt.



«Es fällt auf, dass die Russen in den letzten Wochen schon mehrfach ihr Atomwaffenarsenal angesprochen haben. Man hat den Eindruck, sie wollen der Welt, vor allem dem Westen, in Erinnerung rufen, dass Russland eine Atom-Supermacht ist, mit der nicht zu spassen sei.» Das könnte man auch als Drohung verstehen. «Westliche Militärexperten nehmen solche Wortmeldungen aus Russland auch ernst.»



Andererseits sei es aber auch so, dass es im Moment keine Anzeichen gibt, dass der Kreml konkret planen würde, Atomwaffen einzusetzen. «Ich glaube, die Russen versuchen die Ukraine erstmal mit konventionellen Waffen zu bezwingen. Das ist schon sehr, sehr brutal und sehr blutig für die Ukraine und wird es wohl in den nächsten Tagen auch bleiben», so der Russlandexperte Nauer.