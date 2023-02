Die Zahl der zweifelsfrei bestätigten Opfer belaufe sich auf 4815, teilte der Untersuchungsausschuss bei der Veröffentlichung seines Berichts in Lissabon mit. Es habe aber seit den 1950er Jahren wohl viel mehr Fälle gegeben, denn bei den 4815 handele sich um «eine absolute Mindestzahl», sagte Ausschusskoordinator Pedro Strecht.

512 mutmassliche Opfer haben sich laut Expertengremium bereits gemeldet, um sich zu äussern. Im Bericht heisst es, dass über drei Viertel der Täter Priester gewesen seien sowie die meisten der mutmasslichen Opfer männlich und im Schnitt 11.2 Jahre jung waren. Die grosse Mehrheit der Missbrauchsfälle sei bereits verjährt, aber 25 Zeugenaussagen seien an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden.

Den Angaben zufolge sprachen 43 Prozent der befragten Opfer verschiedenen Alters gegenüber dem Ausschuss nach oft jahrzehntelangem Schweigen erstmals über ihr Leiden. Nur vier Prozent der Opfer habe irgendwann Anzeige erstattet. In 27 Prozent aller Fälle habe der Missbrauch länger als ein Jahr angehalten.