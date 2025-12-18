Einen Tag vor Ablauf der Frist für das US-Justizministerium, alle Akten freizugeben, haben Demokraten im Kongress weitere Fotos aus dem Nachlass des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht.

Mitglieder der Demokratischen Partei im Kongress haben neue Fotos aus dem Nachlass des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Dies erfolgte einen Tag vor Ablauf der Frist für das US-Justizministerium (19.12.2025), alle Akten im Fall Epstein freizugeben.

Auf den neu veröffentlichten Fotos sind zahlreiche prominente Personen zu sehen. Darunter der Gründer von Microsoft, Bill Gates, der mit einer jungen Frau posiert. Oder der Philosoph Noam Chomsky in einem Flugzeug zusammen mit Epstein. Die Echtheit der Fotos liess sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Gates war bereits auf früher veröffentlichten Bildern zu sehen.

Auf weiteren veröffentlichen Fotos ist auch der Screenshot eines Chatverlaufs zu sehen, bei dem es darum geht, dass jemand «Mädchen» für 1000 Dollar anbietet. Darunter ein Eintrag über eine 18-jährige Frau mit Angaben zu Grösse, Gewicht und Herkunft Russland.

Auf weiteren Fotos sind auf dem Nacken oder dem Fuss einer Frau geschriebene Sätze aus dem Buch «Lolita» des Schriftstellers Vladimir Nabokov zu sehen. Das Buch handelt vom Missbrauch des jungen Mädchens Lolita durch ihren Stiefvater.

Publiziert wurden auch verschiedene Pässe und Identitätskarten aus Russland, Italien und der Ukraine. Alle Angaben zu den weiblichen Personen wurden geschwärzt. Die Bilder sind ohne Legende oder weiteren Kontext in einer Dropbox-Bildersammlung aufgelistet:

Veröffentlichte Bilder vom 18.12.2025 (Dropbox)

US-Präsident Donald Trump, der in früher veröffentlichten Fotos im Umfeld Epsteins zu sehen war, ist auf den jüngsten Bildern nicht dabei.

Umfangreicher Datenbestand

Nach Angaben der Demokraten im House Oversight Committee befinden sich in dem Nachlass Epsteins 95'000 Fotos. Diese werden laufend im dafür zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses überprüft. Die Republikaner im Ausschuss haben aber den demokratischen Mitgliedern vorgeworfen, Bilder «herausgepickt» zu haben, um ein bestimmtes Narrativ zu zeichnen.

«Die Demokraten werden weiterhin Fotos und Dokumente aus dem Epstein-Nachlass veröffentlichen, um dem amerikanischen Volk Transparenz zu bieten», sagte Robert Garcia, das ranghöchste Mitglied des House Oversight Committee in einer Erklärung. «Wir müssen diese Vertuschung durch das Weisse Haus beenden, und das Justizministerium muss die Epstein-Akten jetzt freigeben.»

Offizielle Freigabe am 19. Dezember

US-Präsident Trump hatte nach langem Druck im November ein Gesetz unterschrieben, das vorsieht, dass das Justizministerium Ermittlungsakten zu dem Fall bis zum 19. Dezember freigeben muss. Die nun veröffentlichten Bilder greifen dieser Frist für die Veröffentlichung der Ermittlungsakten durch die US-Regierung vor.

Anfang Dezember wurden bereits Fotos und Videos veröffentlicht, die einen Einblick in die Einrichtungen auf der Privatinsel Epsteins gaben. Das Material zeigte das Grundstück und Innenräume der Villa auf der Insel Little Saint James in der Karibik, wo Epstein seine Opfer missbraucht haben soll.

Der New Yorker Finanzier Epstein war über viele Jahre Teil der High Society und in einflussreichen Kreisen und mit hochrangigen Politikern vernetzt. 2019 wurde er angeklagt, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger unterhalten zu haben. Im August 2019 starb Epstein in Untersuchungshaft nach offiziellen Angaben durch Suizid.