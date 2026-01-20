Ob Sonnenbrille, Augenklappe oder Hut: Macron ist nicht der Erste, der mit seinem Accessoire in der Weltpolitik auffällt.

Bei seinem Auftritt in Davos ist der französische Präsident Emmanuel Macron nicht nur mit seinen drastischen Worten und der Kritik an Trumps Zöllen im Streit um Grönland aufgefallen. Zu Reden gab auch etwas anderes: seine Sonnenbrille.

Legende: Wohl der «coolste» Auftritt am WEF: Emmanuel Macron mit Sonnenbrille in Davos. Keystone/ Markus Schreiber

Auch wenn das Accessoire seinem Auftritt das gewisse Etwas verlieh, war es nicht dafür gedacht: Der französische Präsident hat seit längerem eine Blutung im Auge. Er müsse die Brille «für einige Zeit» tragen, erklärte Macron bereits vor einigen Tagen. Der 48-Jährige scherzte: «Ihr werdet mich halt so ertragen müssen.»

Doch Macron ist nicht der erste Politiker, der mit einem Accessoire auf der weltpolitischen Bühne für Aufsehen sorgte.

Olaf Scholz als Pirat

Im September 2023 tauchte der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz im Deutschen Bundestag mit einer Augenklappe auf.

Legende: Olaf Scholz nicht als Pirat unterwegs zum Karneval, sondern zu einer Sitzung im deutschen Parlament. (07.09.2023) IMAGO/ Bernd Elmenthaler

Der Kanzler stürzte beim Joggen auf seiner Stammstrecke in Potsdam und zog sich Schürfwunden und Prellungen im Gesicht und beim rechten Auge zu. Scholz nahm es mit Humor und schrieb auf X: «Wer den Schaden hat… Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!»

Alain Berset und der Sommer-Look

Auch der ehemalige Bundesrat Alain Berset wurde ab und zu mit Sonnenbrille gesichtet. Mehr als die Sonnenbrille war vor allem der Hut Bersets Markenzeichen. An einem warmen Sommertag, trug er gar beides auf sich: Als er im Sommer 2021 als Gesundheitsminister zur Medienkonferenz in Bern schritt, um die Neuerung der Coronapolitik zu verkünden, war er mit Sonnenbrille und Hut ausgestattet.

Legende: Alain Berset mit Sonnenbrille und Hut: Ob wegen der Hitze, um seine Miene zu verbergen oder etwas ganz anderes? Nur er selbst wusste es. KEYSTONE / Peter Schneider

Joe Biden und der Piloten-Look

Was für andere Staatschefs eine Ausnahme ist, war für Joe Biden längst Gewohnheit. Den ehemaligen US-Präsidenten kannte man fast schon nicht mehr ohne Sonnenbrille. Er trug sie oft und gerne – insbesondere klassische Aviator-Sonnenbrillen. Ein medizinischer Grund ist nicht bekannt. Biden witzelte einmal selbst: Er sei nach all den Jahren in der Öffentlichkeit «nur für zwei Dinge bekannt: Ray‑Ban‑Sonnenbrille und Schokoladeneis».

Legende: Sie wurde zu seinem Markenzeichen: die Fliegersonnenbrille von Joe Biden. (12.04.2022) IMAGO/ Meg McLaughlin

Putin und die geschenkte Sonnenbrille

Eine Vorliebe für Sonnenbrillen scheint auch der russische Präsident Wladimir Putin zu haben. Das wusste wohl auch Joe Biden, der seinem damaligem Amtskollegen bei einem Gipfeltreffen in Genf im Sommer 2021 eine Fliegensonnenbrille als Geschenk überreichte. Putin trägt sie jedoch seltener bei politischen Auftritten, sondern mehr bei Sportanlässen und Outdoor-Aktivitäten.