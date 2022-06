187 von 192 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen wählten die Schweiz am Donnerstag an der UNO-Generalversammlung in den UNO-Sicherheitsrat. Zwei Staaten haben sich der Stimmen enthalten. Die Schweiz wird von Januar 2023 bis Dezember 2024 Einsitz in dem höchsten Gremium der Vereinten Nationen haben.

Auch die anderen vier Kandidaten für nichtständige Sitze 2023 und 2024 wurden gewählt. Das bestmögliche Resultat von 192 Stimmen erreichte Mosambik. Ebenfalls mit einem hervorragenden Resultat von 190 Stimmen wurde Ecuador gewählt. Malta gewann 185 Stimmen und Japan 184. Die neu Gewählten werden Norwegen, Irland, Indien, Kenia und Mexiko ersetzen.

Der Weltsicherheitsrat hat als einziges UNO-Gremium die Macht, völkerrechtlich verbindliche Beschlüsse zu verabschieden. Er wird dominiert von den fünf ständigen Mitgliedern USA, China, Russland, Grossbritannien und Frankreich. Diese Länder haben Vetorecht und können jegliche Handlungen blockieren. Mehr dazu lesen Sie hier.