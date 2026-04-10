Die Nasa-Kapsel «Orion» ist im Pazifik gelandet. Die vierköpfige Crew ist am 1. April in Florida abgehoben.

Die Artemis-2-Crew ist zur Erde zurückgekehrt

Die Artemis-2-Crew ist im Pazifik gelandet.

Um 02:07 Uhr (Schweizer Zeit) landete die Kapsel «Orion» vor der US-amerikanischen Westküste.

Die vierköpfige Crew hob am 1. April mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab.

Die ersten Menschen, die seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes waren, sind zurück auf der Erde. Die vier Artemis-2-Astronauten landeten nach rund zehn Tagen im All an Bord der «Orion»-Kapsel planmässig im Pazifik, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Legende: Die Artemis-Crew: Kommandant Reid Wiseman, Missionsspezialistin Christina Koch, Pilot Victor Glover, Missionsspezialist Jeremy Hansen. NASA via AP

Spezialkräfte der Nasa und des US-Verteidigungsministeriums sollten den Astronauten aus der Kapsel helfen und sie dann zu einem speziellen Schiff bringen. Später sollten sie zurück nach Houston gebracht werden.

Die ersten Menschen in der Nähe des Mondes seit 50 Jahren

Die vierköpfige Artemis-2-Crew besteht aus den zwei US-Astronauten Victor Glover und Reid Wiseman, der US-Astronautin Christina Koch sowie dem Kanadier Jeremy Hansen. Sie schlossen laut der Nasa letzte Tests ab, um die Landung vorzubereiten.

Artemis II: Bilder von Erde und Mond

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Die Erde leuchtet: dieses Bild machte der Artemis-II-Astronaut und Kommandant des Orion-Flugs Reid Wiseman. Bildquelle: Keystone / NASA via AP . 1 / 6 Legende: Die Erde leuchtet: dieses Bild machte der Artemis-II-Astronaut und Kommandant des Orion-Flugs Reid Wiseman. Keystone / NASA via AP

Bild 2 von 6. Der vollständig beleuchtete Mond. Rechts die Hemisphäre, die wir von der Erde aus sehen, erkennbar an den dunklen Flecken. 6. April 2026. Bildquelle: NASA via Reuters. 2 / 6 Legende: Der vollständig beleuchtete Mond. Rechts die Hemisphäre, die wir von der Erde aus sehen, erkennbar an den dunklen Flecken. 6. April 2026. NASA via Reuters

Bild 3 von 6. Der Erde von der Orion-Kapsel aus gesehen, nachdem das Raumschiff seine grösste Entfernung vom Planeten erreicht hat. Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. Bildquelle: NASA via Reuters. 3 / 6 Legende: Der Erde von der Orion-Kapsel aus gesehen, nachdem das Raumschiff seine grösste Entfernung vom Planeten erreicht hat. Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. NASA via Reuters

Bild 4 von 6. Das Raumschiff Orion nähert sich dem Mond: Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. Bildquelle: NASA via Reuters. 4 / 6 Legende: Das Raumschiff Orion nähert sich dem Mond: Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. NASA via Reuters

Bild 5 von 6. Astronaut Reid Wiseman blickt aus einem Fenster der Orion auf die Erde, unterwegs zum Mond am Donnerstag, 2. April 2026. Bildquelle: Keystone / NASA via AP . 5 / 6 Legende: Astronaut Reid Wiseman blickt aus einem Fenster der Orion auf die Erde, unterwegs zum Mond am Donnerstag, 2. April 2026. Keystone / NASA via AP

Bild 6 von 6. Die Reise der «Artremis-2»-Mission gleicht einer 8 rund um Erde und Mond. Rund um den 12. April sollen die drei Raumfahrer und die Raumfahrerin wieder auf der Erde landen. Bildquelle: nasa. 6 / 6 Legende: Die Reise der «Artremis-2»-Mission gleicht einer 8 rund um Erde und Mond. Rund um den 12. April sollen die drei Raumfahrer und die Raumfahrerin wieder auf der Erde landen. nasa Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Erstmals seit über fünf Jahrzehnten flog eine Crew nahe am Mond vorbei und stiess weiter ins All vor, als es je ein Mensch getan hatte. Christina Koch ging dabei als erste Frau in die Geschichte der Mondumrundung ein.

Über 2,3 Millionen Kilometer zurückgelegt

Der Flugverlauf von «Artemis 2» glich insgesamt einer Acht um Erde und Mond. Die vier Astronauten legten insgesamt mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurück. Sie flogen um den Mond herum und entfernten sich weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor.

Start der Artemis-2-Mission – Die besten Bilder

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Auf dem Weg Richtung Mond: Der Start der Artemis-2-Mission vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral ist geglückt. Bildquelle: REUTERS/Joe Skipper. 1 / 8 Legende: Auf dem Weg Richtung Mond: Der Start der Artemis-2-Mission vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral ist geglückt. REUTERS/Joe Skipper

Bild 2 von 8. Ein Spektakel: Schaulustige verfolgen den Start in Florida. Bildquelle: AP Photo/Phelan M. Ebenhack. 2 / 8 Legende: Ein Spektakel: Schaulustige verfolgen den Start in Florida. AP Photo/Phelan M. Ebenhack

Bild 3 von 8. Satellitenbild der «Orion»-Kapsel mit dem Raketensystem «Space Launch System» vor dem Start. Bildquelle: Satellite image ©2026 Vantor. 3 / 8 Legende: Satellitenbild der «Orion»-Kapsel mit dem Raketensystem «Space Launch System» vor dem Start. Satellite image ©2026 Vantor

Bild 4 von 8. Etwa zehn Tage soll die Mission dauern. Bildquelle: Keystone/AP via Nasa. 4 / 8 Legende: Etwa zehn Tage soll die Mission dauern. Keystone/AP via Nasa

Bild 5 von 8. Sie werden rund um den Mond fliegen: Die Astronauten Victor Glover (Pilot), Reid Wiseman (Kommandant), Jeremy Hansen (Missionsspezialist) und Christina Koch (Missionsspezialistin). Bildquelle: AP Photo/Chris O'Meara. 5 / 8 Legende: Sie werden rund um den Mond fliegen: Die Astronauten Victor Glover (Pilot), Reid Wiseman (Kommandant), Jeremy Hansen (Missionsspezialist) und Christina Koch (Missionsspezialistin). AP Photo/Chris O'Meara

Bild 6 von 8. Ein Abschiedsgruss: Kommandant Reid Wiseman kurz vor dem Start. Bildquelle: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH. 6 / 8 Legende: Ein Abschiedsgruss: Kommandant Reid Wiseman kurz vor dem Start. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Bild 7 von 8. Astronautin Christina Koch ist die erste Frau, die an einer Mondmission teilnimmt. Bildquelle: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH. 7 / 8 Legende: Astronautin Christina Koch ist die erste Frau, die an einer Mondmission teilnimmt. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Bild 8 von 8. Mit Artemis 2 schicken die USA erstmals seit 50 Jahren wieder Menschen in Richtung Mond. Bildquelle: REUTERS/Jon Nazca. 8 / 8 Legende: Mit Artemis 2 schicken die USA erstmals seit 50 Jahren wieder Menschen in Richtung Mond. REUTERS/Jon Nazca Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Mission soll dazu dienen, zukünftige bemannte Mondlandungen vorzubereiten und die Lebenserhaltungssysteme im tiefen Weltraum zu testen.