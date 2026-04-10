Die Nasa-Kapsel «Orion» ist im Pazifik gelandet. Der Crew gehe es gemäss ersten Erkenntnissen gut, heisst es. Die Astronautin und die drei Astronauten wurden mit einem Rettungs-Helikopter auf ein grösseres Schiff gebracht.

Die Artemis-2-Crew wurde erfolgreich aus der Kapsel geborgen

Die Artemis-2-Crew ist im Pazifik gelandet. Der Crew gehe es gemäss ersten Erkenntnissen gut, heisst es.

Um 02:07 Uhr (Schweizer Zeit) landete die Kapsel «Orion» vor der US-amerikanischen Westküste.

Die vierköpfige Crew hob am 1. April mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab.

Die ersten Menschen, die seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes waren, sind zurück auf der Erde. Die vier Artemis-2-Astronauten landeten nach rund zehn Tagen im All an Bord der «Orion»-Kapsel planmässig im Pazifik, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Legende: Die Bergung der Astronautin und der drei Astronauten läuft. Bill Ingalls/NASA via AP

Spezialkräfte der Nasa und des US-Verteidigungsministeriums sollten den Astronauten aus der Kapsel helfen und sie dann zu einem speziellen Schiff bringen. Später sollten sie zurück nach Houston gebracht werden.

Bundespräsident Parmelin gratuliert

Bundespräsident Guy Parmelin hat der US-Raumfahrtbehörde Nasa und ihren Partnern zur erfolgreichen Artemis-2-Mission gratuliert.

Parmelin zeigte sich stolz über den Beitrag der Schweiz. Über die europäische Raumfahrtbehörde Esa habe die Schweizer Forschungs- und Innovationsbranche mit Fachwissen und Spitzentechnologie zu diesem wichtigen Schritt auf dem Weg zurück zum Mond beigetragen, schrieb der Bundespräsident in der Nacht auf Samstag auf der Plattform X.

Die ersten Menschen in der Nähe des Mondes seit 50 Jahren

Die vierköpfige Artemis-2-Crew besteht aus den zwei US-Astronauten Victor Glover und Reid Wiseman, der US-Astronautin Christina Koch sowie dem Kanadier Jeremy Hansen. Sie schlossen laut der Nasa letzte Tests ab, um die Landung vorzubereiten.

Erstmals seit über fünf Jahrzehnten flog eine Crew nahe am Mond vorbei und stiess weiter ins All vor, als es je ein Mensch getan hatte. Christina Koch ging dabei als erste Frau in die Geschichte der Mondumrundung ein.

Über 2,3 Millionen Kilometer zurückgelegt

Der Flugverlauf von «Artemis 2» glich insgesamt einer Acht um Erde und Mond. Die vier Astronauten legten insgesamt mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurück. Sie flogen um den Mond herum und entfernten sich weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor.

Artemis II: Bilder von Erde und Mond

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Die Erde leuchtet: dieses Bild machte der Artemis-II-Astronaut und Kommandant des Orion-Flugs Reid Wiseman. Bildquelle: Keystone / NASA via AP . 1 / 6 Legende: Die Erde leuchtet: dieses Bild machte der Artemis-II-Astronaut und Kommandant des Orion-Flugs Reid Wiseman. Keystone / NASA via AP

Bild 2 von 6. Der vollständig beleuchtete Mond. Rechts die Hemisphäre, die wir von der Erde aus sehen, erkennbar an den dunklen Flecken. 6. April 2026. Bildquelle: NASA via Reuters. 2 / 6 Legende: Der vollständig beleuchtete Mond. Rechts die Hemisphäre, die wir von der Erde aus sehen, erkennbar an den dunklen Flecken. 6. April 2026. NASA via Reuters

Bild 3 von 6. Der Erde von der Orion-Kapsel aus gesehen, nachdem das Raumschiff seine grösste Entfernung vom Planeten erreicht hat. Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. Bildquelle: NASA via Reuters. 3 / 6 Legende: Der Erde von der Orion-Kapsel aus gesehen, nachdem das Raumschiff seine grösste Entfernung vom Planeten erreicht hat. Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. NASA via Reuters

Bild 4 von 6. Das Raumschiff Orion nähert sich dem Mond: Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. Bildquelle: NASA via Reuters. 4 / 6 Legende: Das Raumschiff Orion nähert sich dem Mond: Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. NASA via Reuters

Bild 5 von 6. Astronaut Reid Wiseman blickt aus einem Fenster der Orion auf die Erde, unterwegs zum Mond am Donnerstag, 2. April 2026. Bildquelle: Keystone / NASA via AP . 5 / 6 Legende: Astronaut Reid Wiseman blickt aus einem Fenster der Orion auf die Erde, unterwegs zum Mond am Donnerstag, 2. April 2026. Keystone / NASA via AP

Bild 6 von 6. Die Reise der «Artremis-2»-Mission gleicht einer 8 rund um Erde und Mond. Rund um den 12. April sollen die drei Raumfahrer und die Raumfahrerin wieder auf der Erde landen. Bildquelle: nasa. 6 / 6 Legende: Die Reise der «Artremis-2»-Mission gleicht einer 8 rund um Erde und Mond. Rund um den 12. April sollen die drei Raumfahrer und die Raumfahrerin wieder auf der Erde landen. nasa Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Mission soll dazu dienen, zukünftige bemannte Mondlandungen vorzubereiten und die Lebenserhaltungssysteme im tiefen Weltraum zu testen.