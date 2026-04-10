Nasa: Artemis-2-Crew «gesund und glücklich» zurück auf Erde

Die Crew der Mondmission Artemis-2 ist im Pazifik gelandet.

Die Crew sei «gesund und glücklich», heisst es von der Nasa. Sie soll nun medizinisch untersucht und dann zurück nach Houston gebracht werden.

Um 02:07 Uhr (Schweizer Zeit) landete die Kapsel «Orion» vor der US-amerikanischen Westküste.

Die vierköpfige Crew hob am 1. April mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab.

Die ersten Menschen, die seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes waren, sind zurück auf der Erde. Die vier Artemis-2-Astronauten landeten nach rund zehn Tagen im All an Bord der «Orion»-Kapsel planmässig im Pazifik, teilt die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Die Landung der Artemis-2-Mission – die Bilder

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Um 02:07 Uhr (Schweizer Zeit) landet die Kapsel «Orion» vor der US-Westküste im Meer. Bildquelle: EPA/BILL INGALLS. 1 / 8 Legende: Um 02:07 Uhr (Schweizer Zeit) landet die Kapsel «Orion» vor der US-Westküste im Meer. EPA/BILL INGALLS

Bild 2 von 8. Wie geplant fällt die Raumkapsel vor der Küste Kaliforniens ins Meer. Bildquelle: EPA/NASA/Bill Ingalls. 2 / 8 Legende: Wie geplant fällt die Raumkapsel vor der Küste Kaliforniens ins Meer. EPA/NASA/Bill Ingalls

Bild 3 von 8. Die Kapsel wird von Booten geborgen. Bildquelle: oel Kowsky/NASA via AP. 3 / 8 Legende: Die Kapsel wird von Booten geborgen. oel Kowsky/NASA via AP

Bild 4 von 8. Mit einem Rettungshelikopter wird die Crew auf die USS John P. Murtha geflogen. Bildquelle: NASA/Joel Kowsky/AP. 4 / 8 Legende: Mit einem Rettungshelikopter wird die Crew auf die USS John P. Murtha geflogen. NASA/Joel Kowsky/AP

Bild 5 von 8. Der Astronaut Victor Glover und die Astronautin Christina Koch freuen sich über die gelungene Mission und die geglückte Landung. Bildquelle: Keystone/AP Nasa/Bill Ingalls. 5 / 8 Legende: Der Astronaut Victor Glover und die Astronautin Christina Koch freuen sich über die gelungene Mission und die geglückte Landung. Keystone/AP Nasa/Bill Ingalls

Bild 6 von 8. Victor Glower, der Pilot der Artemis II, wird vom Flugdeck des Schiffes begleitet. Bildquelle: Keystone/AP Nasa/Bill Ingalls. 6 / 8 Legende: Victor Glower, der Pilot der Artemis II, wird vom Flugdeck des Schiffes begleitet. Keystone/AP Nasa/Bill Ingalls

Bild 7 von 8. Auch der Astronaut Reid Wiseman, der Commander der Crew, ist zurück. Bildquelle: Keystone/NASA/Bill Ingalls. 7 / 8 Legende: Auch der Astronaut Reid Wiseman, der Commander der Crew, ist zurück. Keystone/NASA/Bill Ingalls

Bild 8 von 8. Der kanadische Raumfahrer Jeremy Hansen ist ebenfalls heil zur Erde zurückgekehrt. Bildquelle: Keystone/NASA/. 8 / 8 Legende: Der kanadische Raumfahrer Jeremy Hansen ist ebenfalls heil zur Erde zurückgekehrt. Keystone/NASA/ Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Spezialkräfte der Nasa und des US-Verteidigungsministeriums sollten den Astronauten aus der Kapsel helfen und sie dann zu einem speziellen Schiff bringen. Später sollten sie zurück nach Houston gebracht werden.

Bundespräsident Parmelin gratuliert

Bundespräsident Guy Parmelin hat der US-Raumfahrtbehörde Nasa und ihren Partnern zur erfolgreichen Artemis-2-Mission gratuliert.

Parmelin zeigte sich stolz über den Beitrag der Schweiz. Über die europäische Raumfahrtbehörde Esa habe die Schweizer Forschungs- und Innovationsbranche mit Fachwissen und Spitzentechnologie zu diesem wichtigen Schritt auf dem Weg zurück zum Mond beigetragen, schreibt der Bundespräsident in der Nacht auf Samstag auf der Plattform X.

Die Mondmission sei «spektakulär» gewesen und die Landung «perfekt», kommentierte US-Präsident Donald Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Der kanadische Premierminister Mark Carney hiess die Crew «willkommen zu Hause» und gratulierte zu einer «historischen Leistung».

Die ersten Menschen in der Nähe des Mondes seit 50 Jahren

Die vierköpfige Artemis-2-Crew besteht aus den zwei US-Astronauten Victor Glover und Reid Wiseman, der US-Astronautin Christina Koch sowie dem Kanadier Jeremy Hansen.

Erstmals seit über fünf Jahrzehnten flog eine Crew nahe am Mond vorbei. Christina Koch hat dabei als erste Frau der Geschichte den Mond umrundet.

Über 2.3 Millionen Kilometer zurückgelegt

Der Flugverlauf von «Artemis 2» glich insgesamt einer Acht um Erde und Mond. Die vier Astronauten legten insgesamt mehr als 2.3 Millionen Kilometer zurück. Sie flogen um den Mond herum und entfernten sich weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor.

Artemis II: Bilder von Erde und Mond

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Die Erde leuchtet: dieses Bild machte der Artemis-II-Astronaut und Kommandant des Orion-Flugs Reid Wiseman. Bildquelle: Keystone / NASA via AP . 1 / 6 Legende: Die Erde leuchtet: dieses Bild machte der Artemis-II-Astronaut und Kommandant des Orion-Flugs Reid Wiseman. Keystone / NASA via AP

Bild 2 von 6. Der vollständig beleuchtete Mond. Rechts die Hemisphäre, die wir von der Erde aus sehen, erkennbar an den dunklen Flecken. 6. April 2026. Bildquelle: NASA via Reuters. 2 / 6 Legende: Der vollständig beleuchtete Mond. Rechts die Hemisphäre, die wir von der Erde aus sehen, erkennbar an den dunklen Flecken. 6. April 2026. NASA via Reuters

Bild 3 von 6. Der Erde von der Orion-Kapsel aus gesehen, nachdem das Raumschiff seine grösste Entfernung vom Planeten erreicht hat. Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. Bildquelle: NASA via Reuters. 3 / 6 Legende: Der Erde von der Orion-Kapsel aus gesehen, nachdem das Raumschiff seine grösste Entfernung vom Planeten erreicht hat. Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. NASA via Reuters

Bild 4 von 6. Das Raumschiff Orion nähert sich dem Mond: Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. Bildquelle: NASA via Reuters. 4 / 6 Legende: Das Raumschiff Orion nähert sich dem Mond: Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. NASA via Reuters

Bild 5 von 6. Astronaut Reid Wiseman blickt aus einem Fenster der Orion auf die Erde, unterwegs zum Mond am Donnerstag, 2. April 2026. Bildquelle: Keystone / NASA via AP . 5 / 6 Legende: Astronaut Reid Wiseman blickt aus einem Fenster der Orion auf die Erde, unterwegs zum Mond am Donnerstag, 2. April 2026. Keystone / NASA via AP

Bild 6 von 6. Die Reise der «Artremis-2»-Mission gleicht einer 8 rund um Erde und Mond. Rund um den 12. April sollen die drei Raumfahrer und die Raumfahrerin wieder auf der Erde landen. Bildquelle: nasa. 6 / 6 Legende: Die Reise der «Artremis-2»-Mission gleicht einer 8 rund um Erde und Mond. Rund um den 12. April sollen die drei Raumfahrer und die Raumfahrerin wieder auf der Erde landen. nasa Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Mission sollte dazu dienen, zukünftige bemannte Mondlandungen vorzubereiten und die Lebenserhaltungssysteme im tiefen Weltraum zu testen.