Die Nasa-Raumkapsel «Orion» hat in den letzten 10 Tagen den Mond umrundet und ist in der Nacht auf heute plangemäss vor der US-Westküste im Meer gelandet. Die drei Astronauten und die Astronautin an Bord der «Orion» hatten sich dem Mond auf rund 6545 Kilometer angenähert. Dabei waren sie maximal 406'771 Kilometer von der Erde entfernt – so weit, wie das noch nie zuvor Menschen gewesen sind.
Klicken Sie sich durch die besten Bilder der Artemis-2-Mission – vom Start bis zur Landung:
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Bild 1 von 14. Kommandant Reid Wiseman blickt aus einem Fenster des Raumschiffs «Orion» auf die Erde, unterwegs zum Mond am Donnerstag, 2. April 2026. Bildquelle: Keystone / AP, NASA.
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Bild 2 von 14. Sie werden hinter dem Mond durchfliegen: die Astronauten Jeremy Hansen (Missionsspezialist), Victor Glover (Pilot), Reid Wiseman (Kommandant) und Christina Koch (Missionsspezialistin). Bildquelle: Reuters / Joe Skipper.
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Bild 3 von 14. Mit Astronautin Christina Koch nimmt zum ersten Mal auch eine Frau an einer Mondmission teil. Bildquelle: Reuters / Steve Nesius.
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Bild 4 von 14. Auf dem Weg Richtung Mond: Die Mission der Artemis 2 beginnt mit dem Start am 1. April 2026 vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral aus. Bildquelle: REUTERS / Joe Skipper.
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Bild 5 von 14. So leben die drei Astronauten und die Astronautin auf ihrer Reise um den Mond. Die Platzverhältnisse in der «Orion»-Raumkapsel sind eng. Bildquelle: Keystone / AP, Nasa.
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Bild 6 von 14. Es folgen spektakuläre Bilder aus dem All: Hier die leuchtende Erde, eine Aufnahme des Artemis-2-Kommandanten, Reid Wiseman. Bildquelle: Keystone / AP, NASA .
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Bild 7 von 14. Das Raumschiff «Orion» nähert sich dem Mond: Bild aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. Bildquelle: Reuters/NASA.
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Bild 8 von 14. Während der siebenstündigen Passage in Mondnähe entstand die Aufnahme des Erdaufgangs. Sie erinnert an die ikonische Aufnahme «Earthrise», die während der ersten Mondlandung 1968 aufgenommen wurde. (6. April 2026). Bildquelle: Reuters / NASA.
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Bild 9 von 14. Der vollständig beleuchtete Mond. Rechts die Hemisphäre, die wir von der Erde aus sehen, erkennbar an den dunklen Flecken. Von der Erde aus ist immer nur die gleiche Seite des Mondes sichtbar. (6. April 2026). Bildquelle: Reuters / NASA.
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Bild 10 von 14. Die Kapsel «Orion» landet in der Nacht auf Samstag um 02:07 Uhr vor der US-Westküste im Pazifik. Bildquelle: Keystone / EPA / Nasa, Bill Ingalls.
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Bild 11 von 14. Die Landung erfolgt zur geplanten Zeit. Bildquelle: Keystone / EPA / Nasa, Bill Ingalls.
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Bild 12 von 14. Ein Boot nähert sich der gewasserten Kapsel, um die Astronauten zu bergen. Bildquelle: Keystone/ AP, Joel Kowsky.
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Bild 13 von 14. Pilot Victor Glover und die Astronautin Christina Koch freuen sich über die geglückte Landung. Hier sitzen die beiden im Helikopter, mit dem sie zum Bergungsschiff gebracht worden sind. Bildquelle: Keystone / AP / Nasa, Bill Ingalls.
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Bild 14 von 14. Die Raumkapsel wird in das US-Navy-Schiff USS «John P. Murtha» geladen. Bildquelle: Keystone / AP / Nasa, Bill Ingalls.
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