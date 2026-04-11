Artemis-2-Mission zurück auf der Erde – die besten Bilder

Die Nasa-Raumkapsel «Orion» hat in den letzten 10 Tagen den Mond umrundet und ist in der Nacht auf heute plangemäss vor der US-Westküste im Meer gelandet. Die drei Astronauten und die Astronautin an Bord der «Orion» hatten sich dem Mond auf rund 6545 Kilometer angenähert. Dabei waren sie maximal 406'771 Kilometer von der Erde entfernt – so weit, wie das noch nie zuvor Menschen gewesen sind.

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